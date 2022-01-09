 كأس أفريقيا: هزيمة مؤلمة لمنتخب مصر أمام نسور نيجيريا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.01.2022

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رياضة

كأس أفريقيا: هزيمة مؤلمة لمنتخب مصر أمام نسور نيجيريا

في بداية مشوارها في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا، خسرت مصر مباراتها أمام نيجيريا في المجموعة الرابعة من البطولة بهدف وحيد سجله إيهيناتشو. وتذيل "الفراعنة" المجموعة بعد تعادل السودان مع غينيا بيساو بدون أهداف.

لاحت فرصة للنجم محمد صلاح لتهديد المرمى النيجيري في الشوط الثاني، ولكنه تعثر وأضاع الكرة

لاحت فرصة للنجم محمد صلاح لتهديد المرمى النيجيري في الشوط الثاني، ولكنه تعثر وأضاع الكرة

سقط المنتخب المصري في فخ الخسارة أمام نظيره النيجيري صفر/ 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء (11 يناير/ كانون الثاني 2022)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون.

ويدين المنتخب النيجيري (النسور الخضراء) بالفضل في هذا الفوز للاعبه كيليتشي إيهياناتشو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

مختارات

المغرب يحقق فوزا قاتلا على غانا ضمن تصفيات المجموعة الثالثة في الجولة الأولى من كأس أمم أفريقيا المقام في الكاميرون. والاتحاد المصري يعلن سلبية العينات المأخوذة من اللاعبين قبيل مواجهة الفراعنة مع نيجيريا.

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022، غير أن مسار البطولة القارية هذه المرة توجد في مهب جائحة كورونا التي أصابت مجموعة من كبار النجوم، الأمر الذي استدعى تدخل الاتحاد الإفريقي (كاف).

وبهذا الفوز، حصد المنتخب النيجيري أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما ظل المنتخب المصري بلا نقاط. يذكر أن المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجاً بلقب البطولة، حيث حصل على الكأس سبع مرات سابقة.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، ولكن سرعان ما فرض المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف التقدم، وفي المقابل تراجع المنتخب المصري لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة العاشرة، اضطر المنتخب المصري لإجراء تبديل اضطراري، بإشراك محمد عبد المنعم بدلاً من المدافع الأيمن أكرم توفيق الذي خرج مصاباً.

وبمرور الوقت، دخل المنتخب المصري أجواء المباراة الهجومية وبادل المنتخب النيجيري الهجمات، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر.

وظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى الدقيقة 26، التي شهدت فرصة خطيرة للمنتخب النيجيري عندما مرر جور أريبو كرة بينية إلى موسيس سيمون داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، ليسدد الكرة لحظة خروج حارس مرمى مصر، محمد الشناوي، من مرماه، ولكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 30 سجل المنتخب النيجيري الهدف الأول، عندما وصلت الكرة إلى كيليتشي إيهياناتشو داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية بقدمه اليسرى عانقت الشباك.

بعد الهدف، استمر ضغط المنتخب النيجيري بحثاً عن مضاعفة حصيلته، وهو ما أدى لاستمرار تراجع المنتخب المصري لوسط ملعبه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب النيجيري بهدف نظيف.

النيجيري كيليتشي إيهياناتشو يحتفل بتسجيله في مرمى منتخب مصر (11/1/2022)

كيليتشي إيهياناتشو يحتفل بتسجيله في مرمى منتخب مصر ويمنح منتخب النيجيري ثلاث نقاط تجعله على عرش المجموعة الرابعة.

الشوط الثاني .. أداء متوسط وفرص قليلة

ومع بداية الشوط الثاني، فرض المنتخب النيجيري سيطرته على مجريات اللقاء، وسط تراجع غير مبرر من لاعبي المنتخب المصري. وكاد المنتخب النيجري أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48، عندما قابل تايوو أونيي تمريرة عرضية بضربة رأس من داخل منطقة الست ياردات. لكن الشناوي تصدى لها لتصطدم بالعارضة قبل أن يمسكها.

واستمرت محاولات المنتخب النيجيري الهجومية بحثاً عن الهدف الثاني، وسط ارتباك في صفوف المنتخب المصري، الذي استعاد مع الوقت توازنه وبادر بشن هجمات على مرمى المنتخب النيجيري لمعادلة النتيجة. في المقابل تراجع المنتخب النيجري قليلاً لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك، فشل المنتخبان في تشكيل أي خطورة على المرميين، لينحصر اللعب في وسط الملعب، حتى الدقيقة 71، عندما لاحت فرصة خطيرة للمنتخب المصري، ولكن حارس مرمى نيجيريا، مادوكا أوكوي، تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، انفرد شيديرا إجوكي بالشناوي، الذي تألق وأنقذ الكرة، ليطلق حكم المباراة بعدها بثوان قليلة صافرة نهاية اللقاء.

تعادل السودان بعد إهدار "بيليه" ركلة جزاء 

وفي المباراة الأخرى بنفس المجموعة، أهدر بيليه لاعب موناكو ركلة جزاء في الدقيقة 82 وسدد زميله في منتخب غينيا بيساو جوزيف منديس ضربة رأس ارتدت من القائم الأيسر لمرمى السودان في الشوط الأول ليتعادل الفريقان بدون أهداف في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة.

وأهدر محمد عبد الرحمن مهاجم السودان أكثر من فرصة في الشوط الأول لكن أخطر المحاولات كانت لغينيا بيساو التي أهدرت هدفا محققا في الدقيقة 17 بعد تنفيذ ركلة حرة على يمين مرمى السودان استقبلها منديس برأسه لترتد من القائم الأيسر لمرمى السودان.

بيكيتي، مهاجم غينيا بيساو، يسدد الكرة بينما يتصدى له لاعب خط الوسط السوداني محمد الرشيد، في مواجهة منتخبيهما بكأس أمم أفريقيا (11/1/2022)

بيكيتي، مهاجم غينيا بيساو، يسدد الكرة بينما يتصدى له لاعب خط الوسط السوداني محمد الرشيد، في مواجهة منتخبيهما بكأس أمم أفريقيا (11/1/2022)


وفي الدقيقة 77 سدد بيكيتي لاعب غينيا بيساو كرة قوية أنقذها الحارس علي عبد الله أبو عشرين قبل أن يهدر منتخب غينيا بيساو ركلة الجزاء في الدقيقة 82 بعد تسديدة ضعيفة تصدى لها حارس السودان.
وقبل ست دقائق من النهاية فرط منتخب غينيا بيساو في فرصة أخرى بعد عرضية من الجهة اليسرى وصلت إلى داخل منطقة الجزاء مع خروج خاطئ لحارس السودان لتصل الكرة إلى فريدريك مندي الذي سددها مباشرة باتجاه الشباك الخالية لكن المدافع مصطفى محمد أبعد الكرة في الوقت المناسب.
وتتصدر نيجيريا هذه المجموعة بثلاث نقاط بفوزها في وقت سابق اليوم 1-صفر على مصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم أفريقيا برصيد سبعة ألقاب.
ي.أ/ ص.ش (د ب أ، رويترز)

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