كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟

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المغرب يطالب الجزائر بفتح مجالِها الجوي لطائرته ، لمشاركة ِمنتخبه في منافساتِ كأس إفريقيا للاّعبين المحليين، والجزائر ترفض. هل تتفاقم الأزمة السياسية بينهما، وبطابع رياضي هذه المرة؟
أمرت السلطات الجزائرية بإيداع الصحفي إحسان القاضي، الذي يدير مجموعة إعلامية وينتقد الحكومة بشدة، السجن على ذمة المحاكمة، بتهمة تلقي تمويل أجنبي. ويعود سبب الخلاف إلى مقال كتبه القاضي.
ذكر مصدر إعلامي أن سبب اعتقال الصحفي إحسان القاضي هو انتقاد الأخير لسعي عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية في سيناريو مشابه لما قام به الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وأن أوساطا في الجيش تنظر بعين القلق لهذا السيناريو.
بعد تقارير عن وساطة يقودها الرئيس التركي وملك الأردن لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب، نفى الرئيس الجزائري وجود أي وساطة بين البلدين. وفي حين يسعى تبون لبيع فائض الكهرباء إلى أوروبا؛ طالب المواطنين الجزائريين بـ"الصبر".
لسبب ما؛ قررت فرنسا في 2021 تقليص تأشيرات دخول مواطني الدول المغاربية. لكنها عادت للمعاملات الطبيعية للتونسيين أولا، ثم المغرب والجزائر. وسيزور وزير داخلية فرنسا دوار أولاد غالية بصحراء الجزائر، حيث ولد جده لأمه.
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