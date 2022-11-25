 كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟ | مسائية DW | DW | 30.12.2022

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مسائية DW

كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟

المغرب يطالب الجزائر بفتح مجالِها الجوي لطائرته ، لمشاركة ِمنتخبه في منافساتِ كأس إفريقيا للاّعبين المحليين، والجزائر ترفض. هل تتفاقم الأزمة السياسية بينهما، وبطابع رياضي هذه المرة؟

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