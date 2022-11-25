كأس أفريقيا للاعبين المحليين.. أزمة بين المغرب والجزائر؟

تبون يطالب مواطنيه بـ"الصبر" وينفي وجود وساطة مع المغرب

بعد تقارير عن وساطة يقودها الرئيس التركي وملك الأردن لرأب الصدع بين الجزائر والمغرب، نفى الرئيس الجزائري وجود أي وساطة بين البلدين. وفي حين يسعى تبون لبيع فائض الكهرباء إلى أوروبا؛ طالب المواطنين الجزائريين بـ"الصبر".