 كأس أفريقيا. ″جيل صلاح″ يحلم باللقب الثامن وخشية من سيناريو 1974 | عالم الرياضة | DW | 20.06.2019

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عالم الرياضة

كأس أفريقيا. "جيل صلاح" يحلم باللقب الثامن وخشية من سيناريو 1974

باستثناء مرة واحدة، فازت مصر بكل كؤوس الأمم الأفريقية التي نظمتها. الآن هناك مدرب جديد غيّر من أسلوب لعب "جيل صلاح"، المرشح للفوز باللقب. ومع ذلك سيناريو عام 1974 شبح يلوح في الأفق.

Africa Cup of Nations Halbfinale Ägypten gegen Burkina Faso (Reuters/A.-A. Dalsh)

هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف فيها مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، فبعد بطولات 1959، 1974، 1986 و2006، عادت البطولة الآن في 2019 إلى بلد النيل والأهرامات. غير أن البطولة هذه المرة غير سابقاتها فهي تلعب لأول مرة في الصيف حيث تقام مبارياتها بين 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز، كما أن عدد الفرق زاد الآن إلى 24 فريقاً، مقسمة لست مجموعات.

مصر مرشح طبيعي للفوز

تضم المجموعة الأولى منتخب مصر ومعه منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، ويواجه "الفراعنة" في مباراة الافتتاح زيمبابوي، وعينه على لقب البطولة. فالمنتخب المصري هو دائما مرشح للفوز منذ انطلاق النسخة الأولى في أثيوبيا 1957، والتي فازت بها مصر.

بالحسابات والأرقام فإن عبور مصر مرحلة المجموعات بالنسخة 32 من أمم أفريقيا أمر بديهي، ويفترض أن تكون مواجهاتها في المجموعة بمثابة مباريات تحضيرية لما هو أصعب، فأكبر منافسيها على اللقب موجودين في المجموعات الأخرى، منتخبات: السنغال، المغرب، تونس، نيجيريا وبطبيعة الحال الكاميرون، التي تدافع عن لقبها، وكذلك الجزائر وكوت ديفوار.

ويقول الناقد الرياضي المصري حسن المستكاوي إن ترشيح منتخب مصر للفوز بالبطولة أمر طبيعي بحكم التاريخ وفوزه بسبع بطولات "كما أنه كان قريبا من اللقب في ثلاث بطولات أخرى، آخرها (النسخة الماضية) في 2017، التي وصل فيها إلى المباراة النهائية". ويضيف المستكاوي في حوار مع DW عربية أن منتخب مصر بالنسبة لترشيحات أمم أفريقيا "يشبه ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا والبرازيل فيما يتعلق بترشيحات الفوز بكأس العالم".

لكن إذا أرادت مصر الفوز بالبطولة فعليها أن تحتل قمة مجموعتها لكي يصبح الطريق أسهل في دور الـ16 ودور الثمانية، "فلو حصلت على المركز الثاني في مجموعتها سيكون طريقها صعبا جدا"، حسب المستكاوي.

Fußball Africa Cup of Nations Ägypten - Burkina Faso (Reuters/A.A. Dalsh)

منتخب مصر صعد إلى المباراة النهائية لأمم أفريقيا 2017 قبل أن يخسر أمام الكاميرون، والآن مطالب عليه بالتعويض في مصر. 2019

نقاط قوة "جيل صلاح"

الجيل الحالي للكرة المصرية يطلق عليه "جيل صلاح"، فنجم ليفربول هو أبرز لاعبي مصر حاليا، بل وأفضل لاعب في تاريخ البلد، حسبما يصرح كثيرون. ويرى المستكاوي أن "جيل صلاح" له مواهب لكن "حين كان تحت قيادة (المدرب الأرجنتيني هيكتور) كوبر، كانت حركته مقيدة، فكوبر كان يلعب بفلسفة دفاعية أما المدرب (الحالي) المكسيكي أجيري فيلعب بفلسفة مختلفة تماما فلديه النزعة الهجومية".

ويوضح المستكاوي أن ظهيري الجنب في زمن كوبر كانا لا يعبران خط منتصف الملعب أما الآن في زمن أجيري فيتقدمان باستمرار إلى منتصف ملعب الفريق المنافس، وهذا ما يفعله الآن أحمد المحمدي في الناحية اليمنى أو أيمن أشرف أو زميله أحمد أيمن منصور في الجهة اليسرى.

ويرى شريف عبد القادر، رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق المصرية أن محمد صلاح (27 عاماً)، سيصنع الفارق في هذه البطولة، وقال لـDW عربية: "سيكون له دور مؤثر في فوز مصر باللقب". بينما يعتقد المستكاوي أنه لا يكفي منتخب مصر أن يكون صلاح فقط هو ذراعه الطويل ويقول: "لابد أن يكون معه مجموعة من اللاعبين الذين يؤدون أداءً جماعياً ويصنعون له فرصاً ويساندونه هجوميا ودفاعيا". هؤلاء اللاعبون موجودون، مثل محمود حسن تريزيغيه وعبد الله السعيد وعمرو وردة وغيرهم، كما يرى عبد القادر.

وباعتبار أن مصر منظمة البطولة يهمس البعض بأن الحكام سيجاملون "الفراعنة". ويرد شريف عبد القادر بالقول إن "منتخب مصر ليس بحاجة للمجاملة، خصوصا وأن مجموعته ليست صعبة..". والأزمات، التي تعرض لها مؤخرا التحكيم الأفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي سيجعل حكام البطولة "على المحك، وسيخشى الحكام على سمعتهم، كما أنه بداية من دور الثمانية ستطبق في البطولة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)".

Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

محمد صلاح يرفع اصبعه سعيدا بالتسجيل في بوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2017 وبجواره تريزيغيه وفي الخلف طارق حامد

أهم نقاط ضعف مصر

وفي ظل الأرض والجمهور وصلاح ورفاقه، هناك نقاط ضعف لا يمكن إغفالها. ويقول المستكاوي إن أكبر نقطة ضعف للمنتخبات المصرية والعربية عموماً هي توتر وتشتت ذهن اللاعبين؛ عندما يتعرضون لضغوط إعلامية وجماهيرية عند المباريات الكبيرة.

ويوضح المستكاوي أن الكرة الألمانية مثلا "مميزة على مدار تاريخها بأن اللاعب لا يتوتر أمام الضغوط، فمثلا بهذه الذهنية الاحترافية استطاع أن يكسب البرازيل على أرضها 7 صفر، ويكسب المونديال. وما وقع لمنتخب ألمانيا في مونديال روسيا هو حالة استثنائية". وعندما لعب المنتخب المصري كأس الأمم في غانا 2008 بدون ضغوط "قدم أحلى أداء كروي على مدار تاريخه".

أما بالنسبة لخطوط الفريق فإن حراسة المرمى ليست مشكلة، رغم أن الحراس الثلاثة أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وجنش لا يرقي أحدهم إلى مستوى "السد العالي"، عصام الحضري، صاحب الألقاب الأربعة بأمم أفريقيا.

وفي الدفاع لم يعد هناك مدافعون من طينة الصخرة وائل جمعة إضافة إلى أن ظهيري الجنب أحمد المحمدي وأيمن أشرف يقومان بأدوار هجومية ويؤثر ذلك على أدوارهم الدفاعية. أما وسط الملعب ففيه بطء قليلا ويفتقد للنزعة الهجومية. وينوه شريف عبد القادر إلى أن منطقة الوسط، التي يتواجد فيها طارق حامد والنني مثلت مؤخرا مشكلة دائمة للمنتخب وكانت نقطة ضعف واضحة. أما ثلاثي الهجوم: مروان محسن وأحمد حسن كوكا وأحمد علي فليسوا بقوة المهاجمين من جيل 2006- 2010، مثل عمرو زكي وميدو وعماد متعب وجدو وزيدان.

Africa Cup of Nations Training Team Ägypten (picture-alliance/dpa/N. Bothma)

جيل منتخب مصر 2006-2010 حصد ثلاثة ألقاب متتالية ويعتبر أنجح جيل في تاريخ الكرة المصرية حتى الآن.

ورغم ذلك يستبعد شريف عبد القادر في 2019 وقوع سيناريو 1974 حينما استضافت مصر البطولة وخرجت من دور قبل النهائي، فبعدما كانت متقدمة على زائير بهدفين لصفر خسرت 2-3 رغم وجود "جيل أسطوري" ضم أبوجريشة والشاذلي والخطيب وشحاته.

غير أن المستكاوي يرى أن سيناريوهات مباريات كرة القدم "لا يمكن لأحد أن يتنبأ بها" فهي ليست مثل سيناريوهات الأفلام، التي يمكن قراءة بدايتها ونهايتها "فالكرة فيها دراما وقيمتها في المفاجآت والسيناريوهات" غير المتوقعة.

ويؤكد المستكاوي أنه "لا يمكن لأي فريق يريد الفوز أن يقتصر أداؤه على الدفاع فقط أو الهجوم فقط، وإنما إذا دافع مثلاً فعليه أن تكون هجماته المضادة في منتهى القوة والسرعة والحدة مثلما فعل الفريق الإيطالي في مونديال 1982". وفي هذه الحالة سيكون محمد صلاح بسرعته الفائقة خير عنوان.

صلاح شرارة

  • Fußball Nationalspieler Mohamed Salah (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    نجم النجوم

    المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أهم وأغلى لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، التي تحتضنها بلاده مصر. صلاح الفائز بلقب أحسن لاعب أفريقي الموسمين الماضيين بلغ قبل أيام عامه الـ27، وهو محط آمال مصر على تحقيق اللقب الغائب منذ بطولة الغابون 2010. لقد برهن صلاح أنه الأهم في مباراة غينينا الودية، فبعدما كانت مصر متعادلة مع الضيوف صنع هدفين بطريقة رائعة لتفوز مصر بنتيجة 3-1.

  • Fußball Nationalspieler Mahmoud Hassan Trezeguet (picture-alliance/empics/G. Barker)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    تريزيجيه المصري

    لا يمكن أن يذكر صلاح دون الحديث عن الجناح الأيسر محمود حسن، الملقب بـ"تريزيجيه" (24 عاما). نجم نادي قاسم باشا التركي يتميز بالمهارة التقنية والمجهود الكبير، والإصرار والعزيمة، وكان سببا في صعود مصر لمونديال روسيا بحصوله على ركلة جزاء سددها صلاح في مباراة الكونغو. لقد خسر الاثنان نهائي أمم أفريقيا 2017، وعليهما الآن التعويض، مثلما عوض صلاح هذا العام خسارته نهائي دوري الأبطال العام الماضي.

  • Fußball Nationalspieler Youssef Msakni (picture-alliance/abaca)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    عودة "النمس"

    بعد غياب طويل عاد النجم التونسي يوسف المساكني إلى تشكيلة المنتخب التونسي المشارك في أمم أفريقيا 2019. مهاجم الدحيل القطري تمت إعارته بداية العام الجاري لمدة 6 شهور ليخوض أولى تجاربه في الملاعب الأوروبية، مع فريق "أويبن" البلجيكي. المساكني (28 عاماً) من أفضل اللاعبين الذين يجيدون مراوغة الخصم، والتسديد ويطلق عليه لقب النمس. انضم لمنتخب تونس في سن 19 عاما وخاض معه ثلاث بطولات أفريقية.

  • Fußball Nationalspieler Farouk Ben Mustapha (picture-alliance/dpa/M. Tereshchenko)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    حارس الدوري السعودي

    سيعتمد المنتخب التونسي أيضا على حارس نادي الشباب السعودي فاروق بن مصطفى (29 عاماً)، أحسن حارس مرمى بالدوري السعودي الموسم المنتهي. انضم لمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2010، كما خاض معه منافسات كأس العالم بروسيا 2018. وإضافة إلى المساكني وبن مصطفى هناك نجوم عديدة في منتخب تونس مثل فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك المصري والمهاجم وهبي الخزري نجم سانت اتيان الفرنسي.

  • Fußball Qualilfikation African Cup of Nation 2017 Äthiopien - Algerien (Getty Images/AFP/F. Batiche)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل البرمييرليغ

    النجم الجزائري رياض محرز (28 عاما)، هو الوحيد بين نجوم العرب بأمم أفريقيا 2019، الذي فاز بالدوري الإنجليزي. فقد فاز مع فريقه الحالي مانشستر سيتي هذا الموسم، بعدما سبق له تحقيق اللقب مع ليستر سيتي. محرز الذي يتميز بالرشاقة وبرود الأعصاب أمام المرمى مطالب الآن بتحقيق لقب للمنتخب الجزائري، الذي لم يفز سوى بأمم أفريقيا عام 1990، التي أقيمت آنذاك بالجزائر.

  • FIFA Fußball WM 2014 Algerien Belgien (picture-alliance/AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري التركي

    إذا كان محرز بطل الدوري الإنجليزي فإن سفيان فغولي (29 عاما) هو بطل الدوري التركي، فقد فاز مع فريقه غلاطا سراي باللقب هذا الموسم. شارك فغولي في نسختين سابقتين بكأس أمم أفريقيا ويقول عن نسخة 2019 "لا أفكر سوى في العودة بالكأس". ولدى منتخب الجزائر أيضا المهاجم بغداد بونجاح الفائز مع فريق السد بلقب الدوري القطري في الموسم المنقضي ويوسف بلايلي الفائز مع الترجي بلقب الدوري التونسي.

  • Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko (Reuters/M. Bazo)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    بطل الدوري الهولندي

    النجم المغربي حكيم زياش (26 عاما) واصل تألقه مع ناديه أياكس أمستردام وفاز معه بالدوري الهولندي وساهم هذا الموسم في بلوغه دور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس قبل الخروج بشق الأنفس أمام توتنهام. إنه هداف خطير وصاحب مجهود ولذلك فهو هدف لكبار القارة الأوروبية مثل ريال مدريد وأرسنال وبايرن ميونيخ وغيرها، حسب وسائل إعلام.

  • Africa Cup Angola Marokko (AP)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    المرابط.. نور الدين أمرابط

    الجناح المهاجم نور الدين أمرابط (32 عاماً) من أهم من يعول عليهم أسود أطلس للفوز باللقب. أصوله من الريف بشمال المغرب، لكنه ولد وترعرع في هولندا وتنقل بين عدة دوريات أوربية قبل أن يحط الرحال في النصر السعودي. أثار أمرابط إعجاب المغاربة بروحه القتالية العالية خلال مشاركة الفريق في مونديال روسيا 2018.

  • Fußball Nationalspieler Mannschaft Mauretanien (picture-alliance/empics/S. Shivambu)

    نجوم يعلق عليهم العرب الآمال في كأس الأمم الأفريقية 2019

    الظهور الأول للمرابطين

    منتخبات العرب في أمم أفريقيا 2019 مرشحة جميعها للذهاب بعيدا بل والفوز بالبطولة فيما عدا منتخب موريتانيا، الذي حقق انجازا تاريخيا بصعوده إلى البطولة لأول مرة في تاريخها. فريق "المرابطين" بقيادة النجم سماعين دياكيتي يتواجد في مجموعة صعبة بها تونس ومالي وأنغولا. وإذا نجح في تحقيق أي فوز على هذه الفرق فسيكون ذلك بمثابة انجاز آخر.

    الكاتب: صلاح شرارة


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