كأس أفريقيا - إصابة 12 لاعبًا بمنتخب تونس بكورونا قبل مباراة حاسمة

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم الأربعاء (19 يناير/كانون الثاني 2022) إصابة 12 لاعبًا في صفوف منتخب بلاده بفيروس "كوفيد-19" قبل المباراة الحاسمة ضد غامبيا المقررة الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة ضمن كأس الأمم الإفريقية.

وبحسب وكالة فرانس برس (أ ف ب)، كتب الاتحاد التونسي على صفحته في "فيسبوك": "مساء (الأربعاء)، شارك اللاعبون في حصة تدريبية بحضور 16 لاعباً وفي غياب البقية (من 28 لاعبا في التشكيلة الرسمية للنهائيات) بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19"، في وقت يأمل فيه " نسور قرطاج " حسم بطاقتهم الى الدور ثمن النهائي.وتابع أن الفحوصات أثبتت شفاء محمد دراغر بينما يخضع خمسة لاعبين آخرين مصابين في بداية البطولة بشكل منتظم لاختبارات سريعة على أمل أن تصبح سلبية قبل المباراة ضد غامبيا.

وكانت تونس أنعشت آمالها في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزها الكبير على موريتانيا 4-صفر الأحد عقب خسارتها أمام مالي صفر-1 في الجولة الأولى.

وتبدو تونس شبه ضامنة للتأهل فهي تملك 3 نقاط مع أفضلية فارق الأهداف (+3)، ويتعين عليها تفادي الخسارة بفارق 5 أهداف أمام غامبيا لضمان بطاقتها بين أفضل منتخبات في المركز الثالث، فيما لا تزال فرصها قائمة لإنهاء الدور الأول في الصدارة في حال فوزها وتعثر مالي أمام موريتانيا.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)