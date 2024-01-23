كأس آسيا- المنتخبان الفلسطيني والسوري للدور الثاني لأول مرة!

بلغ كل من المنتخبين الفلسطيني والسوري الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخهما. وضمن المنتخبان اثنتين من البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث.

تمكن المنتخب الفلسطيني من بلوغ الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على هونغ كونغ 3-صفر الثلاثاء (23 كانون الثاني/يناير 2024) في المجموعة الثالثة التي شهدت تأهل الإمارات أيضًا رغم خسارتها أمام إيران 1-2.

وسجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) الأهداف الفلسطينية. وحصدت إيران العلامة الكاملة بتسع نقاط، تليها الإمارات بأربع بفارق الأهداف عن المنتخب الفلسطيني. وحقق المنتخب الفلسطيني أول فوز له في ثالث مشاركة له في البطولة، فكان مفتاحه إلى الدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، تقدمت إيران بهدفي مهدي طريمي (26 و65)، قبل أن ترد الإمارات بهدف يحيى الغساني (90+3) الذي أهدر ركلة جزاء أيضًا (64).

المنتخب السوري يفوز على نظيره الهندي

وبلغ المنتخب السوري كذلك الدور الثاني من البطولة للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على الهند 1-صفر اليوم الثلاثاء على ملعب البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر، في حين انتهت المباراة الثانية في المباراة بتعادل أستراليا مع اوزبكستان 1-1.

ضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث صورة من: Sebastian Frej/IMAGO

وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76) محققًا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى بعد ان أخفق في المشاركات الست السابقة. وضمنت سوريا إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثانية التي لحقت بأستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

ومن المنتخبات العربية الأخرى، تأهلت كل من قطر والعراق والسعودية إلى الدور الثاني من البطولة.



م.ع.ح/ع.ش (د ب أ ، أ ف ب)