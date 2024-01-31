كأس آسيا: إيران تقصي سوريا وتلاقي اليابان في ربع النهائي

أكملت إيران عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزها بركلات الترجيح على منتخب سوريا في دور الـ16 للمسابقة. إيران ستواجه اليابان في ربع النهائي.

بلغت إيران المنقوصة طوال الوقت الاضافي، الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها على سوريا بركلات الترجيح 5-3 (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) مساء اليوم الأربعاء (31 كانون الثاني/ يناير 2024) على استاد عبدالله بن خليفة.

افتتحت إيران التسجيل من ركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي (34) وعادلت سوريا عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 64. وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو إيران من محاولاتهم الخمس، في حين أخفق فهد اليوسف من سوريا.

وتلتقي إيران الساعية إلى إحراز لقبها الرابع والأول منذ عام 1976، يوم السبت المقبل في ربع النهائي مع اليابان التي تخطت البحرين بالفوز عليها 3-1 في وقت سابق اليوم الاربعاء على استاد المدينة التعليمية.

ومن أصل 8 منتخبات عربية بلغت الدور ثمن النهائي، نجح اثنان منها فقط في بلوغ ربع النهائي وهما الأردن و قطر حاملة اللقب وصاحبة الأرض.

وللمرة الأولى في هذه البطولة، ارتأى مدرب سوريا الأرجنتيني هكتور كوبر إشراك مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خريبين صاحب هدف الفوز في مرمى الهند الذي تأهل بفضله منتخب بلاده إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته السبع. ولعب خريبين في المقدمة إلى جانب ابراهيم هيسار من بيلغرانو الأرجنتيني.

لاعب المتنتخب السوري عمر خربين سجل هدف التعادل في مرمى إيران في الشوط الثاني من المباراة صورة من: Thanassis Stavrakis/AP Photo/picture alliance

تألق الحارس السوري

وتخلى المنتخب السوري عن حذره في مطلع الشوط الثاني ما فتح مساحات امام الإيراني لشن هجمات مرتدة سريعة مستغلا سرعة قائدي على الجهة اليسرى. ومن إحدى المحاولات انفرد ازمون بالحارس الذي تصدى لمحاولته (52).

ثم زجّ كوبر بمهاجم إضافي هو بابلو الصباغ في الدقيقة 58 بدلا من محمود الأسود. وبعد لحظات من نزوله حصل الدباغ على ركلة جزاء إثر اعاقته من الحارس الإيراني انبرى لها خريبين بنجاح (64). وأبقى مدنية فريقه في المباراة بتصديه لانفراد علي غولي زاده (79).

وحصل طارمي على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأخيرة من المباراة لعرقلته علاء الدالي المندفع نحو المرمى، ليكمل فريقه الوقت بدل الضائع ثم الإضافي من شوطين بعشرة لاعبين. ولم يشهد الوقت الإضافي أي محاولة خطرة من الطرفين ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لإيران.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب)