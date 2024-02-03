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عالم الرياضةإيران

كأس آسيا: إيران تفكّ عقدة اليابان وتبلغ نصف النهائي

٣ فبراير ٢٠٢٤

انتفضت إيران في الشوط الثاني وفكت عقدة اليابان، حاملة اللقب أربع مرات قياسية، عندما فازت عليها 2-1 بركلة جزاء في الوقت القاتل، في ربع نهائي كأس آسيا في كرة القدم، على استاد المدينة التعليمية في الدوحة.

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من مباراة إيران واليابان (03.02.2023)
يلتقي المنتخب الإيراني في مباراة الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين منتخب قطر ونظيره أوزباكستانصورة من: Hussein Sayed/AP Photo/picture alliance

تأهل منتخب إيران إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف أمام منتخب اليابان إلى فوز 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (الثالث من شباط/فبراير 2024) بدور الثمانية من المسابقة على استاد المدينة التعليمة في الدوحة.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه هيديماسا موريتا في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الإيراني من تعديل النتيجة بهدف أحرزه محمد موهيبي في الدقيقة 55، قبل أن يسجل علي رضا جهانبخش هدف الفوز للمنتخب الإيراني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخب الإيراني في مباراة الدور قبل النهائي، التي تقام يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين منتخب قطر ونظيره أوزباكستان التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

وتأهل المنتخب الياباني لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط، ثم تغلب على منتخب البحرين 3 / 1 في دور الـ16 فيما تأهل منتخب إيران لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط، ثم تغلب في دور الـ16 على منتخب سوريا 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، ا ف ب)

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