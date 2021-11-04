ق من متحور اوميكرون وردود فعل مختلفة العالم

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زلزال متحور اوميكرون يضرب العالم، فقد اتخذ عدد من دول العالم قراراً بحظر الرحلات من دول في جنوب القارة الإفريقية. أما دول أخرى ومن بينها إسرائيل فقد فرضت حظرا تاما على دخول الأجانب، بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها.
أعلنت إسرائيل كما دول عربية تشديد إجراءات دخول الأجانب إليها لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". وذهبت دول في المنطقة كالعراق والسعودية والسلطة الفلسطينية في نفس اتجاه تشديد الإجراءات الصحية.
متحور كورونا آخر يظهر من جديد على الساحة ويثير مخاوف جديدة من ارتفاع في الإصابات والوفيات. المتحور أسمته منظمة الصحة العالمية بـ"أوميكرون"، فماذا نعرف عنه؟
قرر المغرب تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوعين بسبب انتشار المتحور الجديد لكوفيد 19 أو ما يطلق عليه أوميكرون، الذي يعتقد أنه ظهر أولا في جنوب أفريقيا، إلا أن تعليق الرحلات لا يشمل أفريقيا فقط.
أخذ اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا يثير الهلع في كثير من دول العالم، والتي سارعت إلى تشديد إجراءات السفر من وإلى جنوب إفريقيا وبلدان أخرى محيطة بها، سيما بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية لـ"أوميكرون" بأنه "مثير للقلق".
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