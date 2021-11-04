 ق من متحور اوميكرون وردود فعل مختلفة العالم | DW الأخبار | DW | 28.11.2021

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ق من متحور اوميكرون وردود فعل مختلفة العالم

زلزال متحور اوميكرون يضرب العالم، فقد اتخذ عدد من دول العالم قراراً بحظر الرحلات من دول في جنوب القارة الإفريقية. أما دول أخرى ومن بينها إسرائيل فقد فرضت حظرا تاما على دخول الأجانب، بغض النظر عن الوجهة التي قدموا منها.

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