"قُبلة روبياليس" ـ الاتحاد الإسباني يتهم هيرموسو بـ"الكذب" وهي ترد

أبدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم السبت (26 أغسطس/آب 2023) دعمه لرئيسه لويس روبياليس الذي يواجه عاصفة من الانتقادات بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسووقبلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وفي بيان صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال الاتحاد إنه سيتخذ الإجراءات القانونية للدفاع عن روبياليس مشيراً إلى أنه سيثبت كذب هيرموسو أو من يتحدثون نيابة عنها بشأن ما حدث. ولم يوضح البيان المنشور على موقع الاتحاد ماهية الإجراءات القانونية التي يعتزم اتخاذها.

ورفض روبياليس أمس الجمعة الاستقالة وقال إن القبلة كانت "عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي"، في حين قالت اللاعبة إنها لم تكن بالتراضي وإنها شعرت بأنها تعرضت "لاعتداء".

وفي البيان الصادر اليوم، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم "سيتخذ الاتحاد ورئيسه الإجراءات القانونية المناسبة بالنظر لخطورة ما جاء ببيان اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا". وأضاف "في ظل حكم القانون... تبطل الحقائق والأدلة الآراء ويتم دحض الأكاذيب في المحكمة. سيظهر الاتحاد ورئيسه كل كذبة نشرها شخص نيابة عن اللاعبة أو اللاعبة ذاتها".

وأرفق الاتحاد البيان بأربع صور من حفل توزيع الميداليات وقال إنها توضح صحة ادعاء روبياليس بأن هيرموسو هي التي رفعته وبدت قدماه فوق الأرض.

وفي بيان مشترك لرابطة لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا "فوتبرو"، قالت 23 لاعبة تألفت منهن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم بينهن هيرموسو، وكذلك 32 لاعبة أخرى، إنهن لن يخضن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيساً للاتحاد.

وقالت هيرموسو في نفس البيان إن القبلة لم تكن بالتراضي، مضيفة "أريد أن أوضح أنني، كما يظهر في الصور، لم أوافق في أي لحظة على قبلته وبالطبع لم أسع على أي حال لحمل الرئيس".

وكان من المتوقع أن يستقيل روبياليس خلال اجتماع طارئ للاتحاد أمس الجمعة لكنه تمسك بمنصبه قائلاً إن "النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ"، فيما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) أمس الأول الخميس عن بدء تحقيقات تأديبية بشأن الواقعة.

وبدأت الحكومة الإسبانية اجراءات قد تسمح لها بابعاد روبياليس عن منصبه.

ندّدت الطبقة السياسية بحركة روبياليس، فكتبت يولاندا دياس، النائب الثاني لرئيس الحكومة الإسبانية، على وسائل التواصل الاجتماعي "ما رأيناه اليوم في الجمعية العمومية للاتحاد غير مقبول". تابعت "على الحكومة أن تتحرّك وتتخذ تدابير عاجلة: لقد انتهى وقت الافلات من العقاب على الأفعال الرجولية".

وقالت تيريزا ريبيرا، النائب الثالث لرئيس الوزراء الإسباني، في تصريحات لوكالة أنباء "يوروبا برس" إن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها من أجل رحيل روبياليس عن منصبه.

وقال المجلس الأعلى للرياضة انه سيقدّم الشكاوى التي تلقاها بحق روبياليس إلى المحكمة الرياضية الإسبانية، وطالب المحكمة بعقد اجتماع يوم الاثنين، وأشار إلى أن روبياليس قد يواجه الإيقاف بمجرد قبول المحكمة الشكوى وبدء تحقيقاتها.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز ، د ب أ، أ ف ب)