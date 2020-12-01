قَتل ستة أشخاص.. السجن مدى الحياة لمرتكب واقعة الدهس في ترير بألمانيا

قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء ( 16 أغسطس/ آب 2022) بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب القتل والشروع فيه في عدة حالات، وأقرت المحكمة فداحة الجريمة وأمرت بوضع الرجل كذلك في مستشفى مغلق للأمراض النفسية.

ورأت المحكمة أنه ثبت أن المتهم، البالغ من العمر 52 عاما قاد سيارته الرباعية الدفع بسرعة عالية عبر منطقة مشاة في أول كانون الأول/ ديسمبر 2020 من أجل قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص فصدم المارة بشكل عشوائي في مدينة ترير الألمانية بولاية راينلاندبفالتس.

وأسفرت الجريمة عن مقتل خمسة أشخاص في الحال وهم: رضيع عمره تسعة أسابيع ووالده (45 عاما)، وثلاث نساء، يبلغن 73 و52 و25 عاما تواليا، وتوفي مصاب سادس متأثرا بجروحه بعد نحو عام من حادث الصدم. كما أصيب العديد من الأشخاص بجروح وأصيب أيضا مئات آخرون من شهود العيان بصدمات نفسية.

وألقت الشرطة القبض على السائق بعد أربع دقائق من ارتكابه الواقعة، ووجد ضباط الشرطة المتهم واقفا عند مؤخرة سيارته. وقال متحدث باسم الشرطة: "نظر إلى قوات الطوارئ بابتسام"، قبل أن تلقي عليه القبض وتحتجزه. وأعلنت الشرطة لاحقاً أنها عثرت على ذخيرة حية في سيارته.

وكان المدعي العام قد اتهم الألماني بارتكاب خمس جرائم قتل والشروع في القتل في 18 حالة بالإضافة إلى إلحاق أذى بدني خطير. ويدعي المتهم أنه لا يتذكر شيئا عن فترة وقوع الجريمة.

وخلال المحاكمة التي استمرت عامًا أكد المدعون بأن المدعى عليه خطط للهجوم بقصد "قتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص". وخلص رأي خبير قبل المحاكمة إلى أن المتهم يعاني من انفصام الشخصية. ووفقا لرأي خبير نفسي، فإن المتهم يعاني من الفصام المصحوب بجنون العظمة مع أوهام غريبة. وقال الخبير إن المتهم يعتبر نفسه ضحية "لمؤامرة واسعة النطاق من قبل الدولة" ويشعر بالاضطهاد والتنصت والمراقبة.

خلال جلسة محاكمة المتهم في المحكمة

ولم يتمكن المتهم من تقديم سوى سرد تقريبي وأحيانا متناقض للأحداث. استبعد المحققون حينها وجود أي دوافع سياسية أو إرهابية أو دينية ولم يتم إثبات أي منها أثناء المحاكمة.

وبحسب الادعاء، قد يكون المتهم شعر بالإحباط من وضعه الشخصي. قبل الهجوم لم يكن لديه عنوان ثابت وكان يعيش في سيارته مما دفعه إلى تطوير "شعور معمم بالكراهية ضد االبشر".

ونفذ سائقون يعانون من اضطرابات عقلية عدة هجمات دهس في السنوات الأخيرة في ألمانيا كان أخطرها في نيسان/ أبريل 2018 في مونستر (شمال غرب) عندما صدم رجل في شاحنة صغيرة مجموعة أشخاص تجمعوا أمام مطعم وقتل خمسة منهم قبل أن يطلق النار على نفسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016 قتل إسلاموي 12 شخصا في قلب برلين في هجوم بسيارة في سوق عيد الميلاد.

ع.ا /ص.ش (د ب أ، أ ف ب)