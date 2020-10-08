قيمتها 250 مليون.. العثور على مخطوطة ماو المسروقة مقطعة لجزئين

استعادت الشرطة في هونغ كونغ لفافة ثمينة كتب فيها الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ بعضا من قصائده. غير أن الشرطة قالت إن لفافة النصوص الشعرية لماو تضررت، "فقد تم تقطيعها إلى نصفين".
وتقدر قيمة اللفافة بأكثر من 250 مليون يورو. وسرقها اللصوص من منزل جامع التحف الصيني فو تشونشياو في هونغ كونغ في سبتمبر/ أيلول.
وبحسب ما قال فو، فإن العصابة سرقت خلال اقتحامها المنزل أشياء بقيمة خمسة مليارات دولار هونغ كونغي (548 مليون يورو)، بما في ذلك طوابع بريدية قديمة وأشياء تعود لثورة البر الصيني. وبالإضافة إلى لفافة شعر ماو، عثرت الشرطة منذ ذلك الحين على عملتين من البرونز.
ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن صحيفة "ساوث شينا مورنينغ"، استنادا إلى مصادر بالشرطة أن اللفافة اشتراها رجل بـ500 دولار هونغ كونغي (تعادل 55 يورو) وأنه اعتقد أنها مزيفة وقام بتقطيعها إلى نصفين.
وبحسب وكالة فرانس برس يتوقع المحققون أن اللصوص لم يناسبهم طول اللفافة ولذلك قطعوها. وقال قائد الشرطة توني إن أحد الأشخاص إدعى أنه كان من الصعب للغاية تمرير اللفافة بسبب طولها. وقالت الشرطة إن أدلة قدمها سائق تاكسي أسفرت عن اعتقال ثلاثة. ولا يزال متهمان آخران طليقين.
ص.ش/أ.ح (أ ف ب)
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