 قيمتها 250 مليون.. العثور على مخطوطة ماو المسروقة مقطعة لجزئين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 09.10.2020

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منوعات

قيمتها 250 مليون.. العثور على مخطوطة ماو المسروقة مقطعة لجزئين

كان الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ حريصا على ألا يقدم نفسه كمفكر وقائد شيوعي فقط بل كشاعر أيضا. مخطوطة على شكل "لفافة" عليها قصائد ماو بيعت بما يعادل 55 يورو علما أن قيمتها تقدر بربع مليار يورو. فما قصة هذه اللفافة؟

الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ

الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ

استعادت الشرطة في هونغ كونغ لفافة ثمينة كتب فيها الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ بعضا من قصائده. غير أن الشرطة قالت إن لفافة النصوص الشعرية لماو تضررت، "فقد تم تقطيعها إلى نصفين".

وتقدر قيمة اللفافة بأكثر من 250 مليون يورو. وسرقها اللصوص من منزل جامع التحف الصيني فو تشونشياو في هونغ كونغ في سبتمبر/ أيلول.

وبحسب ما قال فو، فإن العصابة سرقت خلال اقتحامها المنزل أشياء بقيمة خمسة مليارات دولار هونغ كونغي (548 مليون يورو)، بما في ذلك طوابع بريدية قديمة وأشياء تعود لثورة البر الصيني. وبالإضافة إلى لفافة شعر ماو، عثرت الشرطة منذ ذلك الحين على عملتين من البرونز.

ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن صحيفة "ساوث شينا مورنينغ"، استنادا إلى مصادر بالشرطة أن اللفافة اشتراها رجل بـ500 دولار هونغ كونغي (تعادل 55 يورو) وأنه اعتقد أنها مزيفة وقام بتقطيعها إلى نصفين.

وبحسب وكالة فرانس برس يتوقع المحققون أن اللصوص لم يناسبهم طول اللفافة ولذلك قطعوها. وقال قائد الشرطة توني إن أحد الأشخاص إدعى أنه كان من الصعب للغاية تمرير اللفافة بسبب طولها. وقالت الشرطة إن أدلة قدمها سائق تاكسي أسفرت عن اعتقال ثلاثة. ولا يزال متهمان آخران طليقين.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب)

  • Einbruch Grünes Gewölbe Dresden (picture-alliance/dpa/Jürgen Karpinski/Grünes Gewölbe/Polizeidirektion Dresden)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    اقتحمت مجموعة من اللصوص متحف "القبو الأخضر" في قصر مدينة دريسدن الألمانية. وقد كشفت الشرطة النقاب عن القطع المسروقة ومن بينها هذه المجموعة الماسية وكذلك وسام النسر البولندي الأبيض المرصع بالألماس والياقوت والذهب والفضة من تصميم جان جاك بالارد (1746 – 1749). وهي آخر مجوهرات ما يعرف بـ "المجموعة الماسية الحديثة" التي تعد أثمن مجموعة مجوهرات من عهد الملكية الساكسونية البولندية.

  • Mona Lisa theft 1911 (picture alliance/Mary Evans Picture Library)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    تعرضت لوحة الموناليزا الشهيرة للفنان ليوناردو دافنشي للسرقة عام 1911، حين قام رجل إيطالي يدعى فينشينزو بيروجي بسرقتها من متحف اللوفر بباريس، إذ تمكّن من إخفائها في ملابسه مرتدياً زي طاقم العمل في المتحف. غير أن اللوحة ظهرت من جديد عام 1913 حين أبلغ تاجر إيطالي الشرطة مباشرة عقب التعرف على اللوحة.

  • Jacques III de Gheyn, Rembrandt (picture-alliance/akg-images)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    لم تُسرق لوحة رامبرانت "جاك دي غين الثالث" مرة واحدة فقط، بل أربع مرات في أعوام 1966 و1973 و1981 و1986. لذلك لقبت بـ"اللوحة المسروقة". ولحسن الحظ، استعيدت بعد كل سرقة.

  • Johannes Vermeer, Concert (Gemeinfrei)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    أثارت عملية السطو على 13 لوحة من متحف إيزابيلا ستيوارد غاردنر الاهتمام الدولي عام 1990. اقتحم لصان متنكران بزي الشرطة المتحف في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة وأزالوا اللوحات ومن ضمنها لوحة "Chez Tortoni" لإدوارد مانيت و"Concert" ليوهانس فيرمير (في الصورة). وما زالت الإطارات الفارغة معلقة على الجدران.

  • Van Gogh Museum in Amsterdam (picture-alliance/dpa/K. Van Weel)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    عام 1991 استطاع رجل الاختباء في دورة المياه بمتحف فان غوخ بأمستردام. وبمساعدة حارس المتحف تمكن من سرقة 20 لوحة فنية، من ضمنها لوحة رسمها فان غوخ لنفسه. غير أن الشرطة استطاعت أن تستعيد اللوحات بعد ساعة واحدة فقط من عملية السرقة، وألقت القبض على اللصوص بعد عدة أشهر من العملية.

  • Drumlanrig Castle (picture-alliance/dpa)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    قُدرت قيمة لوحة ليوناردو دافنشي (العذراء تغزل النسيج)، التي سرقت من القلعة الاسكتلندية عام 2003، بحوالي 70 مليون يورو. دخل رجلان كسائحين إلى المعرض وتغلبوا على حارس الأمن في قلعة "دروملانريغ" وهربوا باللوحة الثمينة. وظلت مختفية حتى عام 2007.

  • Norway Munch's The Scream and Madonna (picture-alliance/dpa/Munch Museum Oslo)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    في عام 2004 سُرقت لوحتا "الصرخة" و"مادونا" للفنان إدوارد مونش في أوسلو بالنرويج، حيث اقتحم لصان مسلحان متحف مونش أمام أعين العديد من الزوار وسرقا اللوحتين. لكن الشرطة تمكنت من استعادتهما، ولكن ليس قبل أن يلحق بلوحة "الصرخة" ضرر كبير.

  • Frace Claude Monet, Poppy Field Near Vétheuil (picture-alliance/akg-images)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    في عام 2008 سطا لصوص مسلحون على لوحات قدرت قيمتها بـ180 مليون فرنك سويسري (182 مليون دولار) من مجموعة "بورله" في زيوريخ بسويسرا. لوحة "الولد بالسترة الحمراء" لبول سيزان ولوحة "لودفيك ليبك وبناته " لإدغار ديغا و"تفتّح أغصان الكستناء" لفان غوخ، و "حقل الخشخاش قرب فيتويل" لكلود مونيه (في الصورة). ولحسن الحظ تم استعادت جميع تلك اللوحات بنجاح.

  • Big Maple Leaf coin (picture-alliance/dpa/F.May)

    أبرز السرقات الفنية خلال القرنين الماضيين

    ومؤخراً في آذار/ مارس 2017، سُرقت قطعة نقدية ذهبية يبلغ وزنها مائة كيلوغرام من متحف "بوده" ببرلين. قدرت قيمة العملة المادية المحضة بأربعة ملايين دولار، ومن المرجح أن اللصوص دخلوا إلى المتحف من النافذة. يُذكر أن القطعة النقدية كندية الأصل يبلغ ارتفاعها 53 سنتيمتراً وسماكتها ثلاثة سنتيمترات، ونُقش على جانبها صورة الملكة إليزالبيث الثانية. إنيس إيزيليه/ ريم ضوا


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