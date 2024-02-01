قيرغيزستان - خيمة اليورت الدراسية لأبناء البدو الرحل

تأتي جينيا شارشيفا، مُديرة روضة الأطفال في القرية، يومياً إلى خيمة اليورت الدراسية لتقديم أنشطة تعليمية وترفيهية. أحد تلاميذها هو أليهان البالغ من العمر اثني عشر عاماً، والذي يعيش مع عائلته في خيمة على ارتفاع 2000 متر. مثل جميع أطفال البدو تقريباً، يتعين على أليهان أيضاً مُساعدة والديه في المراعي والمنزل. ومنذ بضعة سنوات، أصبح هناك أخيراً مكان يُتيح للأطفال فرصة مواصلة التعلم في أشهر الصيف في خيمة اليورت الدراسية. خلال الحقبة السوفيتية، انخفض عدد البدو الرحل في قيرغيزستان بشكل كبير، ولكن اليوم عاد العديد من القرغيز إلى هذا التقليد القديم، مثل والدي أليهان، وأًصبحوا مثل أسلافهم يقومون بتربية الحيوانات، وخاصة الخيول، لكسب لقمة العيش بين أحضان الطبيعة الجبلية الخلابة. في خيمة اليورت الدراسية، تتحدث المعلمة جينيا كثيراً مع الأطفال عن حياة البدو التقليدية والتُراث القرغيزي. وهم يتعلمون الأغاني والأشعار التي يريدون تقديمها في احتفال عائلي كبير. وبهذه الطريقة، يتعرفون على طقوس قيرغيزستان القديمة مثل "احتفال المهد"، للترحيب بالمواليد الجدد في الأسرة، أو "احتفال الخطوات الأولى"، الذي يُقيمه الآباء عندما يتعلم الطفل المشي. لولا خيمة اليورت الدراسية، وإمكانية التواصل مع أقرانهم، لأصبح فصل الصيف طويلاً جداً بالنسبة للأطفال في جبال قيرغيزستان.