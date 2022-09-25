قياس قدرات الحركة والتنقل

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الحركة أمر حيوي، خاصة في مرحلة الشيخوخة. يعمل أخصائيو الحركة والشيخوخة على تطوير طريقة جديدة لقياس وتأهيل حركتنا بسهولة.
عدم النوم المريح بالليل يجعل الواحد منا مجهدا وضعيف التركيز، وكلما تقدم السن قد يزداد الامر سوءاً، لكن هناك خطوات تساعد في مجابهة اضطراب النوم، فما الذي يمكن فعله لتخفيف هذه المشكلة، وهل لكورونا علاقة بهذا الامر؟
نجح فريق من الخبراء في الاستعانة بتقنية معتمدة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي، لاستخدامها لعلاج ضغط الدم المرتفع. الطريقة طبيعية ولا تحتاج إلا لخمس دقائق في اليوم ، لكنها فعّالة وتجنبنا تناول الأدوية.
الوقاية من السرطان قد تكون في متناول الكثير من الناس، لكن دراسة حديثة أثبتت أن المزج بين مادتين مع ممارسة الرياضة يساعد على خفض نسبة خطر الإصابة إلى 61 بالمائة.
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