 قياس قدرات الحركة والتنقل | المستقبل الآن | DW | 25.09.2022

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المستقبل الآن

قياس قدرات الحركة والتنقل

الحركة أمر حيوي، خاصة في مرحلة الشيخوخة. يعمل أخصائيو الحركة والشيخوخة على تطوير طريقة جديدة لقياس وتأهيل حركتنا بسهولة.

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Die Röntgenfotos zeigen die Vielfachknochenbüche eines jungen Mannes, der bei einem Motorradunfall zu Schaden kam.Aufnahme vom 23.05.2003. Der Unterschenkel wurde gleich dreimal gebrochen aber auch der Oberschenkel und die Hüfte waren durch Brüche in Mitleidenschaftgezogen. Mit viel Technik , mit Metallplatten und Nagelungen wurden die Schäden korrigiert. Die Aufnahmen zeigen auch verschiedene Stadien des Behandlungsprozesses und dokumentieren zugleich die Gefährlichkeit des Motorradfahrens. Foto: Klaus Rose dpa

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