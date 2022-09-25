قياس قدرات الحركة والتنقل

اضطراب النوم خصوصا في سن الشيخوخة.. الأسباب والعلاج

عدم النوم المريح بالليل يجعل الواحد منا مجهدا وضعيف التركيز، وكلما تقدم السن قد يزداد الامر سوءاً، لكن هناك خطوات تساعد في مجابهة اضطراب النوم، فما الذي يمكن فعله لتخفيف هذه المشكلة، وهل لكورونا علاقة بهذا الامر؟