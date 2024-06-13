حماس: تعديلات وقف إطلاق النار التي طلبناها "ليست كبيرة"

قالت حماس إن التعديلات التي طلبت الحركة إدخالها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار "ليست كبيرة"، حسبما نقلت رويترز، فيما كثفت إسرائيل قصفها الصاروخي والمدفعي جوا وبرا وبحرا على غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

قال قيادي كبير في حركة حماس لرويترز اليوم الخميس (13 يونيو/ حزيران 2024) إن التعديلات التي طلبت الحركة إجراءها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة "ليست كبيرة" وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأربعاء أن حماساقترحت عدة تغييرات، بعضها غير قابل للتنفيذ، على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.

وقال القيادي الكبير في حماس إن الحركة تطالب باختيار قائمة تضم 100 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة ليتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وأوضح "تحفظت حماس على استثناء الورقة الإسرائيلية لمئة أسير من الأسرى الفلسطينيين، من ذوي الأحكام العالية، تقوم هي بتحديدهم فضلا عن تقييدها المدة الزمنية للإفراج عن ذوي الأحكام العالية بألا تزيد المدة المتبقية من محكوميتهم عن 15 عاما". وتابع: "الخلاصة: ليس هناك تعديلات كبيرة تستوجب، وفقا لرأي قيادة حماس، الاعتراض عليها".

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من ناحية أخرى، كثفت إسرائيل قصفها الصاروخي والمدفعي جوا وبرا وبحرا، على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح، جنوبقطاع غزة. وجاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وأضافت الوكالة أن زوارق بحرية إسرائيلية أطلقت أيضا نيران رشاشاتها الثقيلة صوب المناطق الغربية لمدينة رفح.

ع.ش/ ع.غ (رويترز، د ب أ)



