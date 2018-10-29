قيادي في حزب "البديل" الشعبوي يتعرض لاعتداء

أفادت تصريحات للشرطة الألمانية بأن فرانك ماغنيتس، رئيس فرع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، في ولاية بريمن شمالي البلاد، أُصِيب إثر تعرضه لهجوم من عدة أشخاص. وأوضحت الشرطة في بريمن أن الحادثة وقعت بعد ظهر اليوم الاثنين (السابع من كانون الثاني/ يناير 2019)، في نطاق المسرح الواقع بميدان غوته.

وأضافت الشرطة أنها تفترض أن الدافع من وراء الهجوم سياسي نظرا لطبيعة منصب ماغنيتس. وتولى جهاز أمن الدولة والادعاء العام في بريمن، التحقيقات في واقعة الاعتداء على ماغنيتس العضو في البرلمان الألماني "البوندستاغ" أيضا.

وتبحث الشرطة بشكل مكثف عن شهود للواقعة وأعلنت عن رقم هاتف للتواصل مع من يمكنه الإدلاء بشهادته. ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم من الوصول إلى ماغنيتس أو مكتبه للحصول على تصريحات بشأن ما حدث.

أ.ح/ي.ب (د ب أ)