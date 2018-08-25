قيادية في حزب ميركل تقترح إلحاق اللاجئين بالخدمة الاجتماعية

في إطار الجدل الدائر حول تطبيق خدمة إلزامية عامة للشباب في ألمانيا، اقترحت قيادية في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، إلحاق اللاجئين وطالبي اللجوء أيضا بهذه الخدمة.

وقالت الأمينة العامة للحزب، أنغريت كرامب-كارنباور، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (25 أب/أغسطس 2018): "عندما يكمل اللاجئون عاما في مثل هذه الخدمة، سواء تطوعيا أو إلزاميا، سيسهم ذلك في اندماجهم في الدولة والمجتمع... سيزيد هذا أيضا من قبول المواطنين للاجئين بيننا".

يذكر أن الحزب المسيحي الديمقراطي أثار جدلا حول تطبيق خدمة إلزامية عامة على الشباب من الذكور والإناث سواء في الجيش أو في المجال المجتمعي. وفي المقابل، أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تشككه إزاء هذا المقترح، داعيا إلى تعزيز المشاركة التطوعية للخدمة في المجال المجتمعي.

وذكرت كرامب-كارنباور أن الكثير من الأعضاء في الحزب المسيحي الديمقراطي يدعون إلى أن تكون الخدمة لمدة عام، وقالت: "إنهم يرون أيضا أن هذه الخدمة لا ينبغي أن تُطبق على المواطنين الألمان فقط، بل أيضا على اللاجئين وطالبي اللجوء البالغين الذين يقيمون في ألمانيا"، مضيفة أن المقترح جدير بالدراسة.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)