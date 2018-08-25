 قيادية في حزب ميركل تقترح إلحاق اللاجئين بالخدمة الاجتماعية | أخبار | DW | 25.08.2018

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أخبار

قيادية في حزب ميركل تقترح إلحاق اللاجئين بالخدمة الاجتماعية

اقترحت كرامب-كارنباور أمينة عام الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تقوده المستشارة ميركل، أن يتم إلحاق اللاجئين أيضا بخدمة إلزامية أو تطوعية لمدة عام في مجال الخدمة الاجتماعية، وذكرت أن ذلك سيساهم في اندماجهم في المجتمع.

Deutschland Gespräch Asylsuchende mit Bundesmat für Migration und Flüchtlinge (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

في إطار الجدل الدائر حول تطبيق خدمة إلزامية عامة للشباب في ألمانيا، اقترحت قيادية في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، إلحاق اللاجئين وطالبي اللجوء أيضا بهذه الخدمة.

مختارات

قدم كثيرون مساعدات للاجئين بأشكال مختلفة. فمنهم من قدم لهم الطعام ومنهم من وفر لهم المأوى وبعضهم أنقذهم من الغرق. لكن غالبا ما يواجه المتطوعون مشكلات قانونية، وذلك لاختلاف مفهوم المساعدة الإنسانية وطرق تطبيقها. (01.04.2018)

من بين المبادرات الكثيرة في ألمانيا لتسهيل دمج اللاجئين في المجتمع، مبادرة تحمل شعارا إنسانيا مفاده "لكم ولأولادكم" تنطلق منه صاحبته لتقديم خدمات كبيرة طيلة العام مجانا في العاصمة برلين لأناس حطوا رحالهم في مجتمع جديد. (08.10.2017)

وقالت الأمينة العامة للحزب، أنغريت كرامب-كارنباور، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت (25 أب/أغسطس 2018): "عندما يكمل اللاجئون عاما في مثل هذه الخدمة، سواء تطوعيا أو إلزاميا، سيسهم ذلك في اندماجهم في الدولة والمجتمع... سيزيد هذا أيضا من قبول المواطنين للاجئين بيننا".

يذكر أن الحزب المسيحي الديمقراطي أثار جدلا حول تطبيق خدمة إلزامية عامة على الشباب من الذكور والإناث سواء في الجيش أو في المجال المجتمعي. وفي المقابل، أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، تشككه إزاء هذا المقترح، داعيا إلى تعزيز المشاركة التطوعية للخدمة في المجال المجتمعي.

وذكرت كرامب-كارنباور أن الكثير من الأعضاء في الحزب المسيحي الديمقراطي يدعون إلى أن تكون الخدمة لمدة عام، وقالت: "إنهم يرون أيضا أن هذه الخدمة لا ينبغي أن تُطبق على المواطنين الألمان فقط، بل أيضا على اللاجئين وطالبي اللجوء البالغين الذين يقيمون في ألمانيا"، مضيفة أن المقترح جدير بالدراسة.

ز.أ.ب/ع.ج (د ب أ)

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    مع إغلاق المجر لحدودها مع صربيا بصورة مفاجئة، بقي ألاف اللاجئين عالقين مع أمتعتهم القليلة هناك، متطوعون من المجر ودول أخرى هرعوا للمساعدة، حيث قدموا للاجئين بطانيات وخيام تساعدهم في إقامة مخيم مؤقت.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    بفضل مساعدة المترجمين المتطوعين تم التغلب على عقبات اللغة، هنا يتحدث يحيى عبد لله وهو طالب سوري في المجر مع عدد من الأطفال المهاجرين في محطة القطارات في بودابست. ويقول عبد الله"العائلات تأتي منهكة إلى هنا، وعثورهم على أشخاص يحاورنهم بلغتهم الأم يعتبر انجازا كبيرا ".

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    في بلدة توفارنيك الكرواتية، يوزع متطوعون بولنديون وألمان وجبات حساء ساخنة.أحد اللاجئين عبر عن عميق امتنانه للمتطوعين الذين يطبخون الطعام ثلاث مرات يوميا، ويقدمونه للاجئين العابرين، الذين يعدون الحصول على وجبة ساخنة بدلا من الطعام المعلب والخبز الناشف تغييرا كبيرا لهم.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    الجميع عليه المساعدة، أطفال يغادرون الخيمة المخصصة لتوزيع الطعام في توفارنيك الكرواتية، وهم يحملون زجاجات المياه الفارغة. المتطوعون يشترون الطعام والمياه من المحلات القريبة ويوزعونها على اللاجئين. حيث يحصل المتطوعون على المال من بعض المانحين، أو يدفعونه من مدخراتهم الشخصية.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    بعض الذين يعيشون بالقرب من خيام اللاجئين يمدون لهم خراطيم مياه. وبهذا يستطيع البعض أن يغتسل. وليس الماء فقط هو ما ينقص المخيمات، فاللاجئون يعتمدون على المتطوعين في شحن هواتفهم أو في توفير خدمة الانترنت.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    العائلات تكون عادة بحاجة إلى مساعدة أكبر ممن يسافرون بمفردهم. لذلك يعمل بعض المتطوعين على مدار الساعة، لأجل تقديم المساعدة. نزار ليكج أحد المتطوعين الكروات يقول " أنا لم آكل شيئا لحد ألان، عادة أشرب صباحا مشروبا للطاقة وفي المساء بعض القهوة، وأكون محظوظا حين أستطيع النوم 3 ساعات كل ليلة "

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    ويقول نزار ليكج " عندما منعت القوات السلوفينية اللاجئين من عبور الحدود،علقوا لأيام بدون أية رعاية طبية، كما أن الصليب الأحمر من كلا البلدين لم يتمكن من تقديم المساعدة لهم لوجودهم في منطقة فاصلة"، ما أضطر المتطوعون ومنهم ليكاج إلى تقديم المساعدات من مدخراتهم الشخصية.

  • Freiwillige Flüchtlingshelfer auf dem Balkan (Foto: Diego Cupolo)

    العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

    رحلة اللاجئين هي عبارة عدد لا حصر له من طوابير الانتظار، بدءا من ركوب الحفلات أو القطارات ومرورا بطوابير الطعام وانتهاء بالحصول على المساعدات، طوابير تمتد لساعات طويلة، وحتى لأيام أحيانا. لهذا السبب يقدم الصليب الأحمر مياه وطعام للاجئين كي لا يفقدوا نوبتهم في الطوابير.

    الكاتب: دييغو كابلو/ علاء جمعة


مختارات

العمل التطوعي يساهم في حل مشاكل اللاجئين

استمرار تدفق اللاجئين بأعداد متزايدة وضع الحكومات والمنظمات غير الحكومية أمام تحديات كبيرة، المتطوعون يهبون غالبا لتقديم المساعدة في وقت الحاجة، وهو ما يخفف محنة اللاجئين. الأوضاع في البلقان في ملف صور. (05.10.2015)  

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