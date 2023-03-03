 قياديان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يزوران كييف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2023

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قياديان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يزوران كييف

وصل قياديان بارزان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إلى كييف للقاء مسؤولين حكوميين وبرلمانيين أوكرانيين. ويواجه الحزب الألماني صعوبات بسبب موقفه من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، موقف أصبح أكثر مرونة مع استمرار الحرب.

زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل (إلى اليسار) وزعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتزينيتش (من اليمين) في محطة قطار كييف

وصل القياديان في ساعة مبكرة من صباح اليوم على متن قطار خاص إلى العاصمة الأوكرانية

بعد نحو عام من الهجوم الروسي على أوكرانيا، قام رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسينيش بزيارة كييف.

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ووصل القياديان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (6 مارس/آذار2023) على متن قطار خاص إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات مع مسؤولين من الحكومة والبرلمان الأوكرانيين في وقت لاحق اليوم.

ويواجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي موقفاً صعباً في أوكرانيا بسبب سياسته تجاه روسيا قبل الغزو، حيث يُتهم بالخطأ في تقدير العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدى عقود والعمل بشكل كبير على التعاون مع روسيا. واعترف كل من كلينغبايل وموتسنيش علانية بالخطأ في التقدير.

وفي كانون الأول/ ديسمبر المقبل يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعادة تحديد سياسته الخارجية وبالتالي أيضا موقفه من روسيا خلال المؤتمر العام للحزب.

ولأسباب أمنية لم يتم الإعلان عن برنامج الزيارة. وذهب العديد من الساسة رفيعي المستوى من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أوكرانيا منذ الغزو - وعلى رأسهم المستشار أولاف شولتس في حزيران/يونيو .2022 وسافر وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس إلى أوكرانيا بعد أيام قليلة من توليه منصبه.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ) 

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    تهجير وفصل أطفال عن أسرهم

    في تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت منظمة العفو الدولية أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها على الانتقال إلى مناطق أخرى، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويأتي هذا التقرير لمنظمة العفو بعد تقرير آخر في آب/أغسطس أغضب كييف لاتهامه أوكرانيا بتعريض حياة المدنيين للخطر من خلال إنشاء قواعد عسكرية في المدارس والمستشفيات.

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    اغتصابات

    في 14 تشرين الأول/أكتوبر، دانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تتهم القوات الروسية بارتكابها في أوكرانيا، معتبرة أنها تمثل بشكل واضح "استراتيجية عسكرية" و"تكتيكاً متعمداً لتجريد الضحايا من إنسانيتهم". وطالبت السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا بـ"رد عالمي" على استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب قائلة إن مدعين في كييف يحققون بأكثر من مئة جريمة محتملة.

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    إعدام أسرى

    في 27 أيلول/ سبتمبر، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعنف جنسي وانتهاكات أخرى. وقالت ماتيلدا بوغنر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، "إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية".

  • Ukraine, Kiew | Russischer Drohnen Angriff

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    أربع مناطق

    وفي 23 أيلول/سبتمبر، اتهم محققو الأمم المتحدة موسكو بارتكاب "جرائم حرب"، عارضين تقريراً يخالف الاحتراس الذي أبدته المنظمة الدولية بهذا الصدد حتى ذلك التاريخ. في المقابل، اعتبر المحققون أنه لا يزال مبكراً جداً الحديث عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بخلاف ما تؤكده أوكرانيا ومنظمات غير حكومية. وحسب التقرير، وقعت الانتهاكات في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي.

  • Ukraine-Krieg Cherson | nach der Befreiung

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    خيرسون

    في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، خلص باحثون من جامعة ييل في تقرير مدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المئات اعتقلوا أو فُقدوا في منطقة خيرسون وأن العشرات ربما تعرضوا للتعذيب. وقال التقرير إن 55 على الأقل من حالات الاعتقال أو الاختفاء تضمنت مزاعم بالتعرض لمعاملة يمكن أن ترقى إلى التعذيب وفقاً للقانون الدولي، مثل الضرب والإيهام بالإعدام والروليت الروسي والصدمات الكهربائية وتعذيب الأقارب.

  • Ukraine Krieg | Rückeroberung Region Charkiw

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    خاركيف

    في حزيران/يونيو، اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الهجمات على خاركيف التي استُخدِمت في كثير منها قنابل عنقودية محظورة أدت إلى مقتل مئات المدنيين. وقالت منظمة العفو إنها كشفت عن أدلة في خاركيف على الاستخدام المتكرر من جانب القوات الروسية للقنابل العنقودية 9N210 و9N235 والألغام الأرضية المتناثرة وكلها محظورة بموجب الاتفاقات الدولية.

  • Ukraine Izium Untersuchung Kriegsverbrechen

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    إيزيوم

    في أيلول/سبتمبر أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على "450 جثة لمدنيين تحمل آثار موت عنيف وتعذيب" مدفونة في غابة عند مشارف إيزيوم في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا. وتمكن مراسل لفرانس برس في الموقع من مشاهدة جثة واحدة على الأقل مكبلة اليدين بواسطة حبل. إثر ذلك دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

  • Ukraine | Massengräber in Butscha

    من فظائع روسيا في أوكرانيا: اغتصاب وإعدامات وقنابل عنقودية

    بوتشا

    أضحت مدينة بوتشا، إحدى ضواحي شمال غرب كييف، في نظر الغرب رمزاً لـ"جرائم الحرب" الروسية في أوكرانيا. وعثر في أوائل نيسان/أبريل الماضي على مئات الجثث في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك. إعداد: خالد سلامة

    الكاتب: خالد سلامة


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