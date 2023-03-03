قياديان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يزوران كييف

بعد نحو عام من الهجوم الروسي على أوكرانيا، قام رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينغبايل ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب رولف موتسينيش بزيارة كييف.

ووصل القياديان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (6 مارس/آذار2023) على متن قطار خاص إلى العاصمة الأوكرانية لإجراء محادثات مع مسؤولين من الحكومة والبرلمان الأوكرانيين في وقت لاحق اليوم.

ويواجه الحزب الاشتراكي الديمقراطي موقفاً صعباً في أوكرانيا بسبب سياسته تجاه روسيا قبل الغزو، حيث يُتهم بالخطأ في تقدير العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مدى عقود والعمل بشكل كبير على التعاون مع روسيا. واعترف كل من كلينغبايل وموتسنيش علانية بالخطأ في التقدير.

وفي كانون الأول/ ديسمبر المقبل يعتزم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إعادة تحديد سياسته الخارجية وبالتالي أيضا موقفه من روسيا خلال المؤتمر العام للحزب.

ولأسباب أمنية لم يتم الإعلان عن برنامج الزيارة. وذهب العديد من الساسة رفيعي المستوى من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى أوكرانيا منذ الغزو - وعلى رأسهم المستشار أولاف شولتس في حزيران/يونيو .2022 وسافر وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس إلى أوكرانيا بعد أيام قليلة من توليه منصبه.

ع.ح./ح.ز. (د ب أ)