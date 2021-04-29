قيادة سيارة أجرة لحياة أفضل

امبراطورية النساء - الهند - قبيلة خاسي

تعتبر قبيلة خاسي الهندية واحدة من الشعوب القليلة في العالم التي يأخذ أطفالها أسماء أمهاتهم. الأب هو الوحيد في الأسرة الذي يحمل اسماً مختلفاً. ولكن ماذا عن العدالة في النظام الأمومي لدى هذه القبيلة؟