 قيادة سيارة أجرة لحياة أفضل | عالم السرعة | DW | 19.11.2021

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عالم السرعة

قيادة سيارة أجرة لحياة أفضل

ضمن فقرتنا "سائق الأسبوع" سنقدم لكم سائقة سيارة أجرة في الهند متخصصة في نقل السيدات فقط. ب. جانسي ابنة الحي الفقير في بنغالور تُدرك أهمية شعور المرأة بالأمان أثناء التنقل في مجتمع ذكوري كالهند.

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