قيادة سيارة أجرة لحياة أفضل

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ضمن فقرتنا "سائق الأسبوع" سنقدم لكم سائقة سيارة أجرة في الهند متخصصة في نقل السيدات فقط.
ب. جانسي ابنة الحي الفقير في بنغالور تُدرك أهمية شعور المرأة بالأمان أثناء التنقل في مجتمع ذكوري كالهند.
تعتبر قبيلة خاسي الهندية واحدة من الشعوب القليلة في العالم التي يأخذ أطفالها أسماء أمهاتهم. الأب هو الوحيد في الأسرة الذي يحمل اسماً مختلفاً. ولكن ماذا عن العدالة في النظام الأمومي لدى هذه القبيلة؟
الشرطة البريطانية تعلن التوصل إلى هوية المشتبه به في انفجار الأحد، والحكومة ترفع درجة التأهب من "عالٍ" إلى "حادّ" بعد أن اعتبرت وقوع هجوم إرهابي "محتمل للغاية".
في جريمة وحشية بشمال الهند تعرضت فتاة لضرب مبرح أفضى لموتها بسبب "ارتدائها للجينز". وألقت الشرطة القبض على الجد والجدة وواحد من الأعمام فقط، بينما مازال البحث جاريا عن باقي المتهمين، فيما لم يعلم أبيها بالأمر إلا متأحرا.
يعتبر الحيض حتى يومنا هذا من المحرمات. يكشف هذا الوثائقي أن هذا التابو يعيق المساواة في الحقوق للمرأة. فالنساء في أنحاء كثيرة من العالم مضطهدات اجتماعيا وثقافيا بسبب دورتهن الشهرية.
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