قيادة السعوديات للسيارة- يُسقط "بورغر كينغ" في الإحراج

جدل كبير خلفه تغييرمؤقت قامت به سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "بورغر كينغ" لاسم وجبتها الشهيرة Whopper إلى WhoppHer، احتفالا منها بقيادة السعوديات للسيارة. اسم هذه الوجبة خلف سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع المطعم في موضع محرج عربيا وعالميا، رغم وجود بعض المعجبات بالعرض.

الاسم هو السبب؟

"Whoppher"، جعلت مستخدمين كثر للشبكات الاجتماعية غاضبون من الاسم الجديد لأشهر وجبة لدى "بورغر كينغ". بعض الرواد استهزأوا من هذا التغيير وسألوا عن المعنى الحقيقي المقصود من الكلمة، كما قالوا إن الكلمة مترجمة للعربية تعني "اضربها" whop her. جزء من المعلقين أشاروا إلى "العنف" الذي يشجع عليه العرض.

في السياق نفسه، اعتبر بعض رواد "السوشيال ميديا" الإشهار إهانة للمرأة، وأعلنوا مقاطعتهم للمنتج.

الوجبة التي اقترحتها "بورغر كينغ" تأتي مغلفة بأوراق خاصة، تحمل كلمة " Whoppher" وألوان العلم السعودي. وتوفرها لكل السعوديات اللواتي يطلبن "بورغر" من منافذ البيع المخصصة للسائقين، بشرط أن تكون هي السائقة.

هاشتاغ عربي وعالمي:

بمجرد أن بدأت سلسلة المطاعم احتفالها في 24 يونيو/ حزيران الجاري، حتى انتشر اسم الوجبة على مواقع التواصل الاجتماعي. " Whoppher"، تحول إلى هاشتاغ يدون تحته مستخدمو "تويتر" وفيسبوك" آراءهم في العرض المستمر إلى غاية 24 يوليو/تموز 2018.

وبالرغم من أن كثيرين انتقدوا العرض بعد الوصلة الإشهارية الخاصة بالشركة، إلا أن آخرون تحمسوا للعرض، وعلقوا على صفحة "بورغر كينغ" في "تويتر" متسائلين عن كيفية الاستفادة منه.

مريم مرغيش