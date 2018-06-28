 قيادة السعوديات للسيارة- يُسقط ″بورغر كينغ″ في الإحراج | عالم المنوعات | DW | 06.07.2018

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منوعات

قيادة السعوديات للسيارة- يُسقط "بورغر كينغ" في الإحراج

أرادت سلسلة مطاعم "بورغر كينغ" القيام بحملة دعائية بمناسبة السماح للمرأة في السعودية بقيادة السيارة، لكن حملتها جلبت لها السخط بدلاً من الدعاية. فما الذي أثار غضب السعوديات؟

Burger King Logo (Thomas Samson/AFP/Getty Images)

جدل كبير خلفه تغييرمؤقت قامت به سلسلة مطاعم الوجبات السريعة "بورغر كينغ" لاسم وجبتها الشهيرة Whopper إلى WhoppHer، احتفالا منها بقيادة السعوديات للسيارة. اسم هذه الوجبة خلف سخطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع المطعم في موضع محرج عربيا وعالميا، رغم وجود بعض المعجبات بالعرض.

مختارات

انطلقت النساء بسياراتهن في شوارع السعودية في منتصف الليل (السبت / الأحد) إيذانا برفع آخر حظر مفروض في العالم على قيادة المرأة للسيارة يعتبره كثيرون منذ وقت طويل رمزا لقمع المرأة في المملكة الوهابية. (24.06.2018)

الاسم هو السبب؟

"Whoppher"، جعلت مستخدمين كثر للشبكات الاجتماعية غاضبون من الاسم الجديد لأشهر وجبة لدى "بورغر كينغ". بعض الرواد استهزأوا من هذا التغيير وسألوا عن المعنى الحقيقي المقصود من الكلمة، كما قالوا إن الكلمة مترجمة للعربية تعني "اضربها" whop her. جزء من المعلقين أشاروا إلى "العنف" الذي يشجع عليه العرض.

في السياق نفسه، اعتبر بعض رواد "السوشيال ميديا" الإشهار إهانة للمرأة، وأعلنوا مقاطعتهم للمنتج.

الوجبة التي اقترحتها "بورغر كينغ" تأتي مغلفة بأوراق خاصة، تحمل كلمة " Whoppher" وألوان العلم السعودي. وتوفرها لكل السعوديات اللواتي يطلبن "بورغر" من منافذ البيع المخصصة للسائقين، بشرط أن تكون هي السائقة.

هاشتاغ عربي وعالمي:

بمجرد أن بدأت سلسلة المطاعم احتفالها في 24 يونيو/ حزيران الجاري، حتى انتشر اسم الوجبة على مواقع التواصل الاجتماعي. " Whoppher"، تحول إلى هاشتاغ يدون تحته مستخدمو "تويتر" وفيسبوك" آراءهم في العرض المستمر إلى غاية 24  يوليو/تموز 2018.

وبالرغم من أن كثيرين انتقدوا العرض بعد الوصلة الإشهارية الخاصة بالشركة، إلا أن آخرون تحمسوا للعرض، وعلقوا على صفحة "بورغر كينغ" في "تويتر" متسائلين عن كيفية الاستفادة منه.

 

مريم مرغيش

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    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    حقوق دون المعايير العالمية

    ما يزال وضع المرأة السعودية دون المعايير العالمية: فهي تخضع لقراءة متشددة للشريعة الإسلامية تفرض عليها العديد من الضوابط كمنعها مثلا من قيادة السيارة أو السفر للخارج بدون إذن ولي أمرها أو الحصول على جواز سفر والسفر دون محرم ومنع الاختلاط بين الجنسين في الدراسة والعمل.

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    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    إصرار على قيادة السيارة

    احتجاجا على الضوابط والقيود التي تحرم المرأة حق القيادة في السعودية، انتشرت حملة سعودية على الانترنت تدعو النساء إلى الاحتجاج في الـ (26 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول)، وذلك في ظل عدم وجود نص فقهي يمنع المرأة من القيادة.

  • Saudi-Arabien / Frauen / Autofahren

    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    حجب رغم التأييد الكبير

    ولقيت الحملة دعما من ناشطات معروفات وأيد آلاف السعوديين رجالا ونساء هذه الحملة بغية كسر الحظر المفروض على النساء في السعودية للجلوس خلف عجلة القيادة، ما دفع السلطات إلى حجب الموقع الالكتروني للحملة داخل المملكة.

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    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    هل تؤثر القيادة على الحمل؟

    وفي مواجهة الناشطات اللواتي دعون لمنحهن حق القيادة يرى المستشار القضائي الشيخ صالح اللحيدان السعودي المحافظ، أن النساء اللواتي يقدن السيارات يخاطرن بالإضرار بمبايضهن وسينجبن أطفالا مصابين بنوع من الخلل الإكلينيكي. مشيرا إلى أن النساء اللواتي يرغبن في إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة ينبغي أن يقدمن العقل على القلب.

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    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    تغريدات ساخرة

    أثارت تصريحات الشيخ اللحيدان هذه موجة من التغريدات والتهكمات الساخرة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. فبينما يرى أحدهم أن منع المرأة من القيادة هو قرار في منتهى الغباء في العصر الذي غزا العالم فيه الفضاء، نددت إحداهن بـ "اقتران الغباء بالعقيدة في معبد تقاليد القرون الوسطى"، في حين تساءلت أخرى عما إذا كان "ركوب المرأة الجمل لا يؤذي المبيض أيضا؟"

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    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    "سأقود سيارتي بنفسي"

    وفي 2011 استجابت عشرات السعوديات لحملة مماثلة تحمل اسم "سأقود سيارتي بنفسي"، إذ قام بعضهن بنشر صور وتسجيلات فيديو لأنفسهن وهن يقدن سيارات على مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب. وتم احتجاز بعضهن لفترة وجيزة ووجهت اتهامات لاثنتين منهن بتهمة تحدي العاهل السعودي. وأطلق سراح واحدة بعدما وقعت تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة أخرى في حين حكم على الثانية بـ 10 جلدات.

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    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    محاولة لكسر طوق تقييد المرأة

    وقد شهدت السعودية في عام 1990 محاولات مشابهة حين خرجت 47 امرأة في 15 سيارة تقودها نساء وسط العاصمة الرياض احتجاجا على منعهن من قيادة السيارات. وقد ألقي القبض عليهن آنذاك وتم فصل النساء اللواتي كن يعملن كموظفات في القطاع العام من عملهن.

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    المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

    حرمان من القيادة غير ملزم بقانون

    ورغم عدم وجود قانون يحظر قيادة النساء السيارات، إلا أن تراخيص القيادة تُمنح للرجال فقط. وتُغرم المرأة التي تقود السيارة بدون ترخيص.

    الكاتب: د.ص (د ب أ/أ ف ب/رويترز)


 

مختارات

المرأة السعودية مصرة على نيل حقها في قيادة السيارة

إصرارا منهن على نيل حقهن في قيادة السيارة، تطلق ناشطات سعوديات حملات عبر الصفحات الالكترونية احتجاجا على القيود المفروضة عليهن. وبينما يتفق البعض على عدم وجود نص فقهي يمنع المرأة من القيادة، يرى آخرون الأمر بشكل مختلف. (11.10.2013)  

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