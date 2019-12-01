 قيادة الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقية خروج بريطانيا من التكتل | أخبار | DW | 24.01.2020

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أخبار

قيادة الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقية خروج بريطانيا من التكتل

في خطوة تمهد لإنهاء ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي ـ بريكست ـ وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة الاتفاق الخاص بتنظيم الخروج البريطاني.

رئيسة المفوضية الأوروبية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي يوقعان على اتافق بريكست نهائيا

فون دير لاين وشارل ميشال يوقعان على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

وقّعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومع التوقيع رسميا على الاتفاق، يُحال النصّ إلى البرلمان الأوروبي في 29 كانون الثاني/يناير للمصادقة عليه.

ومن المقرر أن يوافق دبلوماسيون من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي على الاتفاق خطيا الخميس القادم، ما يضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد، في منتصف الليل في بروكسل.

وغرّدت رئيسة المفوضية فون دير لايين "وقعنا شارل ميشال وأنا للتو على اتفاق انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمهد الطريق أمام المصادقة عليه من جانب البرلمان الأوروبي". بدوره غرد ميشال قائلا "الأمور حتما ستتغير لكن صداقتنا ستبقى. نفتح فصلا جديدا كشركاء وحلفاء". وأضاف بالفرنسية "أتطلع لكتابة هذه الصفحة سويا".

وأظهرت الصور الرسمية لمراسم التوقيع، والتي أجريت قبيل الفجر في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه وهو يتابع الإجراءات.

وأعطت الملكة اليزابيث الثانية الخميس موافقتها الرسمية لإنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينجز الاتحاد الأوروبي الآن الإجراءات النهائية في الأيام القادمة. وستنسحب بريطانيا من مؤسسات الاتحاد، ما يقلص عدد الدول الأعضاء إلى 27. لكن اتفاق الانسحاب ينص على فترة انتقالية مدتها 11 شهرا تنتهي آخر السنة.

خلال هذه الفترة ستواصل بريطانيا ودول الاتحاد الأخرى تطبيق نفس القواعد التجارية لتجنب فوضى اقتصادية فيما يسعى المسؤولون للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع. ويعتبر معظم الخبراء احتمال توصل لندن وبروكسل لاتفاق تجاري شامل في تلك الفترة فكرة طموحة. لكن المسؤولين عبروا عن التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ما.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)

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    الكاتب: عباس الخشالي


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