قوى التغيير في لبنان

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مع اقتراب موعد الانتخابات اللبنانية تحاول قوى التغيير حشد أكبر تأييد ممكن، لكسب دعم الناخبين ودخول البرلمان وتحقيق التغيير السياسي المنشود في البلاد
قبل أيام من الانتخابات النيابية في لبنان، تجد الطائفة السنيّة نفسها مشتّتة، بعدما أعلن زعيمها الأبرز سعد الحريري مطلع العام عزوفه عن خوض الاستحقاق، في قرار أعقب نكسات مالية وسياسية مني بها في السنوات الماضية.
علاوة على الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، يواجه السكان هناك شبح أزمة جوع، إذ يعتمد البلد بشكل كامل تقريبا على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه وعدت بتقديم مساعدات إضافية.
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لا يرى سبباً لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو/أيار، في الوقت الذي لمح فيه بهاء، الشقيق الأكبر لسعد الحريري، بأنه سيدخل الحياة السياسية بعد انسحاب أخيه منها.
طلب قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الدامي الذي وقع عام 2020 من قوات الأمن تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها قبل نحو شهرين بحق وزير سابق ذي نفوذ، متهم فيما يتعلق بالانفجار.
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