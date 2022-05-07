 قوى التغيير في لبنان | DW الأخبار | DW | 13.05.2022

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DW الأخبار

قوى التغيير في لبنان

مع اقتراب موعد الانتخابات اللبنانية تحاول قوى التغيير حشد أكبر تأييد ممكن، لكسب دعم الناخبين ودخول البرلمان وتحقيق التغيير السياسي المنشود في البلاد

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