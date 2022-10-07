صحتك بين يديك

قوة اللمسة الناعمة

لا يمكن للأطفال والعديد من صغار الحيوانات البقاء على قيد الحياة دون لمسة الأم. لكن اللمس يؤثر علينا طوال حياتنا، فهو يخفف الألم ويساعد في تسوية الخلافات.