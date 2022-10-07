قوة اللمسة الناعمة

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لا يمكن للأطفال والعديد من صغار الحيوانات البقاء على قيد الحياة دون لمسة الأم. لكن اللمس يؤثر علينا طوال حياتنا، فهو يخفف الألم ويساعد في تسوية الخلافات.
ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.
كان هذا عنوان مقال تحليلي لموقع "تاغسشاو" للقناة الألمانية الأولى حول زيارة أنالينا بيربوك للرباط والذي يعكس إلى حد كبير الرؤية الألمانية الجديدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.
تباينت مؤخرا مواقف باريس وواشنطن من خطوات الرئيس التونسي سعيّد ودور إسلاميي حزب "النهضة". فهل يعود ذلك لتضارب في المصالح والرؤى من تطورات الأوضاع بهذا البلد المغاربي، أم تبادل للأدوار في ظل منافسة محتدمة مع قوى منافسة؟
القهوة والشاي والعصائر في الصباح والحليب وربما النبيذ في المساء، بالنسبة للكثيرين هي جزء من نوعية الحياة ذات المستوى الجيد. ولكن ما مدى تأثير هذه المشروبات على صحة قلب الإنسان؟ وهل هي مفيدة أم مضرة؟
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