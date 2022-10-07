 قوة اللمسة الناعمة | صحتك بين يديك | DW | 07.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

قوة اللمسة الناعمة

لا يمكن للأطفال والعديد من صغار الحيوانات البقاء على قيد الحياة دون لمسة الأم. لكن اللمس يؤثر علينا طوال حياتنا، فهو يخفف الألم ويساعد في تسوية الخلافات.

المزيد من المركز الإعلامي

ضعف البصر كفرصة عمل

ضعف البصر كفرصة عمل 07.10.2022

Prothese.jpeg Quelle: Siemens Tags: SHIFT, Internet, Digitaler Zwilling, Unlimited Tomorrow, Siemens, Produktion, Entwicklung, Prothese, 3D, Zukunft

برنامج لأطراف صناعية مثالية 07.10.2022

Aurelia©DW Fitnesstrainerin Aurelia Damann im Gespräch mit In Good Shape.

تمرين لياقة: ميل وارتكاز جانبي 07.10.2022

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - التمتع بصحة جيدة خلال مرحل البلوغ 28.09.2022

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - صحتك بين يديك ـ بكل الحواس 07.10.2022

Ein Silikon-Prothesenhandschuh mit Ellenbogen- und Schultergelenk ist am 22.08.2012 bei dem Medizintechnik-Hersteller Ottobock in Duderstadt an einem Kunststoff-Model befestigt. Foto: Emily Wabitsch dpa/lni

أطراف صناعية ذكية 07.10.2022

Riechen©SWR Still aus SWR-Beitrag 'Riechen'. Bitte nur im Zusammenhang mit diesem Beitrag verwenden.

كيف تؤثر الروائح؟ 07.10.2022

Pakistani people keenly take interest & taking selfies with flowers during the Annual attractive Chrysanthemum (Gul-e-Dawoodi) exhibition organized by Parks & Horticulture Authority Lahore (PHA) at Race Course Jilani Park in provincial capital Lahore on December 08, 2019.More than 200 varieties of chrysanthemums were put on display at the show.Chrysanthemums were first cultivated in China as a flowering herb as far back as the 15th century. (Photo by Rana Sajid Hussain/Pacific Press)

روائح ضد الإحباط 07.10.2022

اقرأ أيضا

In this photo released by Saudi Press Agency, SPA, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman, right, shakes hands with Chancellor Olaf Scholz, after his arrival in Jeddah, Saudi Arabia, Saturday, Sept 24, 2022. (Saudi Press Agency via AP)

شولتس عقب لقائه بن سلمان: نسعى لتعميق شراكة الطاقة 24.09.2022

ناقش المستشار أولاف شولتس خلال زيارة للسعودية التحديات الاقتصادية والسياسية في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا. وقبيل توجهه للإمارات، المحطة الثانية في جولته الخليجية قال شولتس إنه يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية.

25.08.2022, Marokko, Rabat: Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesministerin des Auswärtigen, trifft Nasser Bourita, Außenminister von Marokko. Baerbock will die Beziehungen zu Marokko nach einer monatelangen diplomatischen Krise auf eine neue Grundlage stellen. Foto: Britta Pedersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"ليس من خيار آخر لبرلين غير المرور عبر الرباط" 26.08.2022

كان هذا عنوان مقال تحليلي لموقع "تاغسشاو" للقناة الألمانية الأولى حول زيارة أنالينا بيربوك للرباط والذي يعكس إلى حد كبير الرؤية الألمانية الجديدة لشراكتها الاستراتيجية مع المغرب بعد أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين.

February 17, 2022, Tunis, Tunisia: meeting with French President Emmanuel Macron during the summit in Brussels....The Tunisian Head of State, KaÃÂ¯s SaÃÂ¯ed, is going to Belgium to participate in the work of the 6th Summit between the European Union and the African Union, scheduled for February 17 and 18, 2022 in Brussels (Credit Image: Â© Chokri Mahjoub/ZUMA Press Wire

تحليل: معضلة الغرب في تونس.. سر التباين في الموقف من سعيّد؟ 14.08.2022

تباينت مؤخرا مواقف باريس وواشنطن من خطوات الرئيس التونسي سعيّد ودور إسلاميي حزب "النهضة". فهل يعود ذلك لتضارب في المصالح والرؤى من تطورات الأوضاع بهذا البلد المغاربي، أم تبادل للأدوار في ظل منافسة محتدمة مع قوى منافسة؟

frühstück; frühstückstisch; gedeckt; gedeckter; frühstücken; cappuccino; kaffee; brunch; semmel; semmeln; brötchen; früchte; buntes; vollkornbrötchen; müsli; schinken; melone; marmelade; obst; saft; vitamine; frischsaft; orange; orangensaft; apfelsine; frisch; konfitüre; marmeladenbrötchen; vollkorn; vollkornprodukt; vollkornbrot; frühstücksei; ei; milch; käse; käseröllchen; frühstücksbrunch; essen; himbeere; blaubeere; heidelbeere; heidelbeeren; reichlich; üppiges; mahlzeit; biomüsli; morgens; cerealien; kontinental; lecker

القهوة والحليب والعصائر.. مشروباتنا اليومية هل هي مضرة للقلب؟ 02.10.2022

القهوة والشاي والعصائر في الصباح والحليب وربما النبيذ في المساء، بالنسبة للكثيرين هي جزء من نوعية الحياة ذات المستوى الجيد. ولكن ما مدى تأثير هذه المشروبات على صحة قلب الإنسان؟ وهل هي مفيدة أم مضرة؟