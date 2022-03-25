قوة اللمسة اللطيفة

اللمسة اللطيفة ضرورية لحياتنا نحن البشر. فاللمس يعد أول تواصل للطفل الوليد بالعالم، ويمنحه شعورا بالأمان، والانتماء. للمس تأثير على جهاز مناعتنا وعلى مشاعرنا تجاه الآخرين. اللمس حاسة تبقى لدى الإنسان وتربطه مع العالم الخارجي، حتى وإن كانت كل حواسه الأخرى معطلة أو شبه معطلة. يمكن للمس نقل المشاعر القوية مثل الحب والتعاطف بشكل أفضل من الكلمات أو تعابير الوجه أو الإيماءات. إضافة لحاسة اللمس لدى البشر نظام عالي التخصص لإدراك محفزات اللمس اللطيف. فلماذا نشعر بشكل مختلف عندما يلمسنا شخص قريب منا أو غريب؟ لمسة أثناء نزاع ما أو لمسة أثناء توافق؟ ما الذي يجري في دماغنا ـ وأي دور يؤديه الدماغ هنا؟ في زمن التباعد الاجتماعي بسبب الجائحة أصبح اللمس أكثر أهمية. ما هي التأثيرات علينا، وعلى علاقاتنا، إذا كنا مضطرين للالتزام بالتباعد الاجتماعي؟ يستكشف الباحثون الدور الذي يؤديه اللمس في صحتنا الجسدية والعقلية، والعواقب التي تترتب على غيابه.