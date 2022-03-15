 قوة اللمسة اللطيفة | تقارير جديدة | DW | 30.03.2022

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تقارير جديدة

قوة اللمسة اللطيفة

اللمس خاصية لصيقة بنا كبشر، لأنه يساهم في جعلنا كائنات اجتماعية. فاللمس يؤثّر على إدراكنا للضغوطات النفسية والألم، وبأي شخص نثق، وأي شخص نخشى. كيف يعمل اللمس، وماذا كان سيحدث لو أنه لم يكن موجودا؟

Symbolbild | Beziehungen

Symbolbild Vater mit Baby

اللمسة اللطيفة ضرورية لحياتنا نحن البشر. فاللمس يعد أول تواصل للطفل الوليد بالعالم، ويمنحه شعورا بالأمان، والانتماء. للمس تأثير على جهاز مناعتنا وعلى مشاعرنا تجاه الآخرين. اللمس حاسة تبقى لدى الإنسان وتربطه مع العالم الخارجي، حتى وإن كانت كل حواسه الأخرى معطلة أو شبه معطلة. يمكن للمس نقل المشاعر القوية مثل الحب والتعاطف بشكل أفضل من الكلمات أو تعابير الوجه أو الإيماءات.  

Tastsinn

إضافة لحاسة اللمس لدى البشر نظام عالي التخصص لإدراك محفزات اللمس اللطيف. فلماذا نشعر بشكل مختلف عندما يلمسنا شخص قريب منا أو غريب؟ لمسة أثناء نزاع ما أو لمسة أثناء توافق؟ ما الذي يجري في دماغنا ـ وأي دور يؤديه الدماغ هنا؟ 

في زمن التباعد الاجتماعي بسبب الجائحة أصبح اللمس أكثر أهمية. ما هي التأثيرات علينا، وعلى علاقاتنا، إذا كنا مضطرين للالتزام بالتباعد الاجتماعي؟ يستكشف الباحثون الدور الذي يؤديه اللمس في صحتنا الجسدية والعقلية، والعواقب التي تترتب على غيابه. 


 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 04 أبريل/نيسان 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 04 أبريل/نيسان 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 04 أبريل/نيسان 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 05 أبريل/نيسان 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 06 أبريل/نيسان 2022 – 01:00 UTC
الخميس 07 أبريل/نيسان 2022 – 11:00 UTC
الخميس 07 أبريل/نيسان 2022 – 15:00 UTC
السبت 09 أبريل/نيسان 2022 –  05:00 UTC 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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