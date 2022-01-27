قوة الغابة العلاجية

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أثبتت الدراسات العلمية أن المشي في الغابة مفيد للجسد والروح. فذلك يساعد على تخفيض ضغط الدم وتعزيز جهاز المناعة والتقليل من مستوى التوتر.
المشي في الغابات والمناطق الخضراء أو في الطبيعة له مفعول سحري على الانسان للتخلص من التوتر والإجهاد، بحسب دراسة. ووجد العلماء وجود رابط عكسي بين التنزه في أحضان الطبيعة وبين هرمون الكورتيزول، في حال المشي لمدة معينة.
كشف استطلاع رأي للجمعية الألمانية لمساعدة مرضى الاكتئاب، أرقاما ومؤشرات مثيرة عن الإصابات بالأمراض النفسية بسبب إجراءات الإغلاق، فيما يعاني الأصحاء من القلق والتوتر الشديدين.ِ
يُحتجز عدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء في منشأة منعزلة ومغلقة بالقرب من بلدة فيدرزين البولندية القريبة من الحدود مع ألمانيا. الجميع يعلن رغبته في الوصول إلى ألمانيا ورفض البقاء في بولندا.
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