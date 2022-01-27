قوة الغابة العلاجية

الطبيعة الخضراء لها تأثير السحر للتخلص من التوتر والاجهاد

المشي في الغابات والمناطق الخضراء أو في الطبيعة له مفعول سحري على الانسان للتخلص من التوتر والإجهاد، بحسب دراسة. ووجد العلماء وجود رابط عكسي بين التنزه في أحضان الطبيعة وبين هرمون الكورتيزول، في حال المشي لمدة معينة.