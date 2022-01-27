 قوة الغابة العلاجية | صحتك بين يديك | DW | 27.01.2022

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صحتك بين يديك

قوة الغابة العلاجية

أثبتت الدراسات العلمية أن المشي في الغابة مفيد للجسد والروح. فذلك يساعد على تخفيض ضغط الدم وتعزيز جهاز المناعة والتقليل من مستوى التوتر.

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