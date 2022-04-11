 قوة الألحان - العلاج بالموسيقى | تقارير جديدة | DW | 11.04.2022

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تقارير جديدة

قوة الألحان - العلاج بالموسيقى

تؤثر الموسيقى على جميع مستويات الدماغ البشري، لأنها تلامس عواطفنا بشكل مباشر. فللموسيقى تأثير على الأجنة وتصل إلى أعمق نقطة فينا وتساعدنا على تعزيز طاقاتنا. الموسيقى يمكن أن تساعدنا على تحقيق حياة أكثر صحة وسعادة.

BG - Naturkontakt während des Lockdowns

DW Dokumentationen | Die Kraft der Klänge


يبحث عالما الأعصاب بيتر فوست وشتيفان كولش في سر الإيقاعات والألحان. فهما يفحصان وظيفة عقلنا وتطوره. يقول شتيفان كولش من جامعة بيرغن في النرويج إن الموسيقى بإمكانها تنشيط قوى شفاء موجودة في الجسم على نحو أفضل من الأدوية الطبية.
 

DW Dokumentationen | Die Kraft der Klänge


أثناء الطهي، ندندن ألحان الأغاني التي نسمعها في الراديو أو الهاتف الذكي ونستمع إلى الإيقاعات عند تشغيل أغنية مفضلة. أما بيتر فوست من معهد الدماغ في آرهوس بالدنمارك، فاكتشف أن للموسيقى تأثير خاص على دماغنا ويفسر سبب عدم قدرتنا على الجلوس هادئين عند سماع بعض الأغاني.
 

Symbolbild Joggen



عند ممارسة الرياضة تساعدنا الإيقاعات الموسيقية في الوصول إلى لياقة عالية. أما توم فريتز من معهد ماكس بلانك في لايبزيغ فيرى أننا نصبح أكثر قوة إذا ألفنا ألحانا موسيقية أثناء التداريب. يسلط هذا الفيلم الوثائقي الضوء على التأثير الإيجابي للموسيقى على البشر صغارا وكبارا.




مواعيد البث

DW  عربية

الأحد 15 مايو/أيار 2022 – 03:15 UTC
الأحد 15 مايو/أيار 2022 – 11:15 UTC
الأحد 15 مايو/أيار 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 16 مايو/أيار 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 17 مايو/أيار 2022 – 15:15 UTC
الخميس 19 مايو/أيار 2022 – 07:15 UTC
الخميس 19 مايو/أيار 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 20 مايو/أيار 2022 – 18:03 UTC
 

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