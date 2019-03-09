 قوانين نزع الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي | سياسة واقتصاد | DW | 10.03.2019

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سياسة واقتصاد

قوانين نزع الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي

يسعى كثير من المسلحين الأجانب في تنظيم "داعش" إلى العودة لبلدانهم الأصلية وهو ما دفع ألمانيا إلى الانضمام للدول الساعية إلى سحب جنسيتها من مسلحي داعش. DW تستعرض قوانين دول الاتحاد الأوروبي لتجريد مواطنيها من الجنسية.

verschiedene Reisepässe Reisepass (picture-alliance/KEYSTONE/G. Bally)

في الوقت الذي وافقت فيه الحكومة الألمانية على المضيّ قدماً في محاولة تجريد عناصر تنظيم داعش العائدين من جنسيتهم الألمانية، اكتسبت قضية عُرفت إعلامياً "بعرائس داعش" وتحديداً، هدى مثنى وشميمه بيغوم زخماً في الولايات المتحدة وبريطانيا. القضية تدور حول عودتهما إلى بلديهما الذين تحملان جنسيتهما.

العرض التالي يقدم نظرة في الأسس التي من خلاها يمكن تجريد الجنسية بشكل قسري داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.

إسبانيا:

مختارات

لا يمكن تجريد أي شخص مولود في إسبانيا من جنسيته ضد إدارته وذلك وفقا لدستور البلاد. بيد أنّ بعض القوانين تنص على أنه إذا ما حصل الشخص على جنسية دولة أخرى قبل إتمام عامه الثامن عشر، فيمكن أن يُجرد من جنسيته الإسبانية خلال ثلاث سنوات إذا لم يفصح بشكل رسمي عن نيته الاحتفاظ بالجنسية الإسبانية.

فرنسا:

في مطلع عام 2016، وفيما كانت فرنسا تئن تحت صدمة ووطأة هجمات إرهابية تعرضت لها العاصمة باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، قدمت الحكومة الفرنسية خطة أثارت كثيراً من الجدل بتركيزها على ضرورة سحب جواز السفر  الفرنسي من الأشخاص الذين لهم ارتباط بتنظيمات إرهابية ومن ثم ترحيلهم من الأراضي الفرنسية.

ولا يمكن سحب الجنسية الفرنسية إلا من الأشخاص الذين حصلوا عليها وهم بالغون عقلاء. وذلك خلافاً للوضع في إسبانيا، حيث تكون جرائم الخيانة وعدم الولاء سبباً لتجريد الجنسية.

بولندا:

وعلى غرار إسبانيا، ففي بولندا لا يمكن سحب الجنسية من مواطنين ولدوا فيها. ولكي يتمكن الشخص من التخلي عن الجنسية البولندية عليه أن يتقدم بطلب شخصي وفي هذه الحالة فإن كل طلب يجب أن يحظى بموافقة رئيس البلاد.

وتعد بولندا إلى جانب السويد وكرواتيا، الدول الثلاث الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي لا تنزع الجنسية عن الأشخاص إذا ثبت حصولهم عليها عن طريق التزوير.

Deutschland Denis Cuspert IS (picture-alliance/dpa)

دنيس كوسبرت، مغني راب برليني، قتل مع داعش عام 2014، من اشهر امثلة الأوروبيين المنضمين إلى داعش.(صورة من الأرشيف)

إيطاليا:

يمكن للأشخاص مزدوجي الجنسية أن يتخلوا عن جنسيتهم الإيطالية بشكل سهل نسبيا. بيد أنه من أجل حرمان الشخص من جنسيته الإيطالية بشكل قسري يجب أن يكون قد خدم في دولة معادية أو حارب في صفوف جيش منخرط في صراع نشط ضد إيطاليا. وبهذه الطريقة، فإنّ القانون الإيطالي يوفر الأسس لتجريد المقاتلين الأجانب من الجنسية الإيطالية.

هولندا:

لعل هولندا وفرنسا هما الدولتان الوحيدتان داخل الاتحاد الأوروبي اللتان تعتبران بشكل صريح أن الانخراط في أنشطة إرهابية سبب لسحب الجنسية.

ويمكن للإقامة طويلة الأمد في الخارج أن تُسفر عن حرمان الشخص من الجنسية بشكل قسري وهو الأمر الذي ينطبق أيضا إذا ما حصل الشخص على جنسية دولة أخرى.

ويمكن أن يكون البقاء خارج تسع دول في الاتحاد الأوروبي لفترات طويلة سببا وراء سحب الجنسية.

قوانين مشتركة بين دول الاتحاد

أما في بلجيكا والدنمارك وإسبانيا والسويد فإنه يمكن تطبيق هذا القانون على المواطنين المولودين خارج البلاد.

وبحسب إحصائيات البرلمان الأوروبي، فإنّ جرائم الخيانة يمكن أن تكون سبباً وراء سحب الجنسية في خمس عشرة دولة في الاتحاد.

ويندرج في هذا السياق ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة (هولندا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك) أو التصرف ضد النظام الدستوري ومؤسسات القومية (الدنمارك وإستونيا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا) أو إظهار عدم الولاء عن طريق القول أو الفعل (قبرص ومالطا وإيرلندا) أو التصرف بشكل عام ضد المصالح الوطنية (فرنسا واليونان ورومانيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة).

إليزابيت شوماخر/ م. ع. ف.

  • Symbolbild deutscher Reisepass EU Europa Reisefreiheit Deutschland (Fotolia/m.schuckart)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    المركز الأول للمرة الخامسة

    للمرة الخامسة على التوالي، احتل جواز السفر الألماني المرتبة الأولى في قائمة جوازات السفر الأفضل عالميا، إذ يسمح الجواز الألمانية بدخول 176 دولة بدون تأشيرة.

  • Schweden Hafen in Smogen (picture alliance/Bildagentur-online/Algol/AGF-F)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    عدة دول تتقاسم المركز الثاني

    السويد احتلت المركز الثاني في القائمة، إذ يستطيع حامل جواز السفر السويدي، دخول 175 دولة دون تأشيرة. فيما تقاسمت الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة المركز الثالث، إذ تسمح جوازات سفر تلك الدول بدخول 174 دولة بدون تأشيرة، وفقا للتقييم الذي قامت به شركة "هينلي آند بارتنرس" السويسرية.

  • London Palace of Westminster Parlament (picture-alliance/prismaonline)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    بريطانيا قبل البريكسيت

    حذر القائمون على التقييم، من التراجع الحاد المحتمل للجنسية البريطانية بسبب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار التقييم إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن مواطنيها سيفقدوا حقهم الراهن، في التنقل بحرية بين دول الاتحاد الأوروبي. يسمح جواز السفر البريطاني حاليا بدخول 173 دولة.

  • Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi (picture-alliance/NurPhoto/A. Widak)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    الإمارات الأولى عربيا

    عربيا جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الثامن والثلاثين في القائمة العالمية، إذ يسمح لحامله بدخول 121 دولة دون تأشيرة، متقدمة على تركيا التي جاءت في المركز الثاني والخمسين إذ يمكن دخول 105 دول بدون تأشيرة، بجواز السفر التركي.

  • Kuwait Hafen Souk Shark Mall and Kuwait harbour, illuminated at dusk (picture-alliance/robertharding/G. Hellier)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    جوازت سفر خليجية

    الكويت جاءت في المركز الستين، إذ يمكن لحامل جواز السفر الكويتي دخول 80 دولة دون تأشيرة، أما جواز السفر القطري فيسمح بدخول 78 دولة. حامل جواز السفر السعودي يمكنه دخول 68 دولة دون تأشيرة.

  • Flagge von Ägypten (Imago/Xinhua)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    تونس، الجزائر ومصر

    جواز السفر التونسي جاء بعد السعودي على المستوى العربي، إذ يسمح لحامله بدخول 63 دولة. الجزائر ومصر جاءتا سويا مع دول أخرى، في المركز الثامن والثمانين، برصيد 48 دولة تفتح لهما أبوابها دون تأشيرة.

  • Afghanistan Reisepass (Getty Images/AFP/A. Majeed)

    للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

    ذيل القائمة

    آخر مراتب القائمة العالمية كانت من نصيب سوريا وباكستان والعراق وفي ذيل القائمة أفغانستان التي احتلت المركز الأخير. الكاتبة: ابتسام فوزي


مختارات

للمرة الخامسة .. جواز السفر الألماني الأفضل عالمياً

حافظ جواز السفر الألماني على تصدر قائمة أفضل وثائق السفر عالميا، إذ يتيح الجواز الأحمر لحامله دخول 176 دولة دون تأشيرة. الدول العربية جاءت في مراتب مختلفة في القائمة، أما المراكز الأخيرة فكان من نصيب هذه الدول. (14.09.2017)  

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