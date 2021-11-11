 قوانين مثيرة للجدل في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 11.11.2021

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قوانين مثيرة للجدل في ألمانيا

كيف نتعامل مع الفيروس؟ من يمكنه الذهاب إلى الحفلات الموسيقية وإلى المطاعم؟ هل فقط الملقحون أو المتعافون؟ أم أيضا من يقدم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد ويستخدم القناع؟ في ألمانيا هناك نقاش حاد حول هذا الموضوع.

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