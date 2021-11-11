قوانين مثيرة للجدل في ألمانيا

لماذا تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل؟

مع تطعيم ما يقرب من 70 ٪ من سكان البلاد بالكامل، بدأت الحياة تعود إلى وتيرتها في إسرائيل شيئاً فشيئاً.. لكن وفي الوقت الحالي تشهد الإصابات ارتفاعاً مستمراً.. فماذا يحدث؟ وهل تساعد جرعة ثالثة من اللقاح على مواجهة الأمر؟