قوانين مثيرة للجدل في ألمانيا

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كيف نتعامل مع الفيروس؟ من يمكنه الذهاب إلى الحفلات الموسيقية وإلى المطاعم؟ هل فقط الملقحون أو المتعافون؟ أم أيضا من يقدم نتيجة سلبية لاختبار كوفيد ويستخدم القناع؟ في ألمانيا هناك نقاش حاد حول هذا الموضوع.
على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات ما يثير قلق كثير من العلماء والساسة، رفعت إنكلترا القيود الصحية بشكل شبه كامل وشهدت لندن أول حفل موسيقي حي منذ بداية الجائحة. يأتي ذلك في وقت يلتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالحجر الصحي.
مع زيادة معدل التطعيم وتراجع عدد الإصابات، قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن بلاده تجاوزت الموجة الثالثة لجائحة كورونا. ووافقت السلطات التشريعية في البلاد على تخفيف بعض القيود المفروضة على متلقي اللقاح والمتعافين.
مع تطعيم ما يقرب من 70 ٪ من سكان البلاد بالكامل، بدأت الحياة تعود إلى وتيرتها في إسرائيل شيئاً فشيئاً.. لكن وفي الوقت الحالي تشهد الإصابات ارتفاعاً مستمراً.. فماذا يحدث؟ وهل تساعد جرعة ثالثة من اللقاح على مواجهة الأمر؟
دخلت حيز التنفيذ في إسرائيل الأحد تدابير مشددة لمكافحة تفشي كورونا في ظل تدهور الحالة الوبائية. ومن المتوقع أن يكون أكثر من نصف مليون إسرائيلي كبير في السن قد حصلوا على جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.
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