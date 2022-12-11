 قوانين حيازة الأسلحة ومراقبتها في ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 17.12.2022

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سياسة واقتصاد

قوانين حيازة الأسلحة ومراقبتها في ألمانيا

تعتزم ألمانيا تشديد قوانين حيازة السلاح في أعقاب إحباط مؤامرة للإطاحة بالحكومة تقف خلفها مجموعة "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة. تقرير DW يسلط الضوء على قوانين حيازة الأسلحة السارية في ألمانيا.

هل تنجح الحكومة الألمانية بتجفيف السوق السوداء من الأسلحة عن طريق تشديد القوانين؟

رغم القواعد صارمة حيال حيازة الأسلحة في ألمانيا، فإن الكثيرين يحصلون عليها بسهولة في السوق السوداء

بموجب القانون الألماني يحتاج الشخص الذي يرغب في امتلاك أو شراء سلاح ناري إلى ما تُعرف باسم " بطاقة حيازة السلاح". أما من يرغب في استخدام سلاح ناري يحتوى على ذخيرة فيجب أن يمتلك ما تُعرف بـ "رخصة أسلحة". تسمح "بطاقة حيازة السلاح" لأصحاب الأسلحة بنقل السلاح فقط ولا يمكنهم حمله فيما يتوجب عليهم عند إخراجه في الأماكن العامة أن يكون  السلاحفارغا من أي ذخيرة أو يكون أيضا داخل علبة مغلقة.

ووفقا للقوانين، تُمنح رخصة امتلاك السلاح في حالات نادرة يثبت فيها الشخص المتقدم بطلب الحيازة على أنه يواجه خطرا كبيرا مقارنة بغيره من عامة الناس فضلا عن أن حيازته للسلاح سوف تشعره بالأمان. ولا يشير القانون الألماني إلى قضية إظهار أو إخفاء السلاح عند التواجد في الأماكن العامة وأيضا الى قضية تزويد السلاح بالذخيرة. ويعطي القانون الألماني الحق بما يُعرف بـ "بطاقة حيازة أسلحة صغيرة" من السهل الحصول عليها. وهنا يتعلق الأمر بسلاح خفيف كالمسدس أو ببنادق  المسدسات الإنارة أو أي سلاح يٌطلق ذخائر فارغة أو مواد مهيجة بما في ذلك بنادق ضغط الهواء منخفضة القوة (أقل من 7.5 جول). وتصل تكلفة ذلك بشكل إجمالي إلى 500 يورو متضمنة بطاقة التأمين المطلوب.

أسلحة كانت بحوزة مجموعة مواطني الرايج المتطرقة - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

ألمانيا تعتزم تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد إحباط مؤامرة كانت تهدف إلى الإطاحة بالحكومة

أنواع الأسلحة التي تعد قانونية في ألمانيا؟

يفرق القانون الألماني بشكل واضح بين الأسلحة العادية وما يُطلق عليها "أسلحة الحرب" المدرجة في "قانون مراقبة أسلحة الحرب". في ضوء ذلك، يحظر القانون امتلاك أو استخدام أي اسلحة تدخل في إطار "أسلحة حرب" بما يشمل كافة البنادق الآلية والمدافع الرشاشة (ما لم تكن قطع أثرية تعود للحرب العالمية الثانية أو ما قبلها).

مختارات

ويدخل في  قائمة الأسلحة المحظورة  بموجب هذا القانون البراميل وسبطانة المدافع (ماسورة) والبنادق التي يطلق عليها اسم "بنادق مضخة" وأيضا بعض الأسلحة شبه الآلية يدرجها القانون تحت تصنيف "أسلحة حرب".

الأشخاص الذين يُسمح لهم حمل السلاح في ألمانيا؟

يتعين توافر شروط محددة في الأشخاص الراغبين بالحصول على "بطاقة حيازة سلاح" في ألمانيا

الشرط الأول: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما

الشرط الثاني: أن يكون لدى المتقدم قدرا كبيرا من "الموثوقية" الضرورية و "الكفاءة الشخصية"

الشرط الثالث: إثبات امتلاك المتقدم "للمعرفة المتخصصة" اللازمة (لاستخدام وحمل السلاح)

الشرط الرابع: إثبات المتقدم سبب حاجته إلى امتلاك سلاح

الشرط الخامس: اثبات المتقدم امتلاكه ما يُعرف بـ "وثيقة تأمين المسؤولية" بقيمة لا تقل عن مليون يورو ضد الإصابات الشخصية والأضرار التي تلحق بالممتلكات.

خزانة مصفحة لحفظ الأسلحة- نموذج في ولاية شمال الراين ويستفاليا بتاريخ 12 مايو/ أيار 2022

تنص قوانين حيازة الأسلحة في ألمانيا على طرق تخزين الأسلحة

كيف يمكن للمتقدم إثبات "الموثوقية" و "الكفاءة الشخصية"؟

قضية التحقق من الموثوقية والكفاءة الشخصية وأيضا الحاجة إلى حمل السلاح تكون منوطة بالسلطات المحلية التي قد تكون سلطة مختصة بذلك أو المكتب التنظيمي للشرطة بناء على المنطقة والمدينة التي يعيش فيها المتقدم.

لكن القانون يعتبر  أن الشخص يفتقد إلى الموثوقية والكفاءة في حالة:

  • الإدانة بارتكاب جريمة خلال السنوات العشر الماضية
  • وجود ملابسات وظروف تدل على أنه سيستخدم الأسلحة بشكل متهور
  • الانضمام إلى منظمة محظورة أو غير دستورية
  • القيام بأنشطة تمثل تهديدا لمصالح ألمانيا الخارجية
  • الاحتجاز من قبل الشرطة لأكثر من مرة خلال السنوات الخمس التي تسبق تقدمه بالطلب
  • إدمان شرب الكحول أو المخدرات أو المعاناة من أمراض عقلية.

ويضاف إلى ذلك، أنه يجب على الشخص المتقدم للحصول على "رخصة حيازة أسلحة" لأول مرة ويقل عمره عن 25 عاما أن يقدم شهادة تُعرف باسم   "الكفاءة العقلية"  سواء من قبل مسؤولي الصحة العامة أو من أخصائي في علم النفس.

كيف يثبت المتقدم "معرفته المتخصصة" باستخدام السلاح؟

يجب على المتقدمين للحصول على رخصة حيازة سلاح اجتياز اختبار يتعلق باستخدام السلاح أو إثبات أنهم خضعوا للتدريب من أجل الحصول على سلاح. أما الاختبارات التي تقوم بها السلطات فتغطي الجوانب القانونية والتقنية الخاصة بالأسلحة النارية فضلا عن التعامل الآمن مع السلاح وأيضا مهارات الرماية.

ويمكن ان يتضمن ذلك أيضا اختبارات أخرى مثل اختبارات رخصة الصيد والاختبارات التجارية الخاصة بتجارة أو صنع السلاح أو العمل بدوام كامل في تجارة الأسلحة لمدة ثلاث سنوات.

ويمكن إثبات "المعرفة المتخصصة" في حالة إكمال دورات تدريبية متعلقة بالأسلحة النارية بما في ذلك اجتياز امتحان في نهاية الدورات. أما فيما يتعلق بالصيد، فإن جمعيات الرماية المعترف بها من قبل السلطات هي المخولة بإجراء الفحوصات الخاصة بها.

رجل يتدرب على استخدام السلاح - صورة رمزية لكيفية التدريب على ذلك في ألمانيا

ألمانيا تعتزم تشديد إجراءات حيازة السلاح بعد الكشف عن مؤامرة لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة الاتحادية في برلين

كيف يمكن أن يثبت المتقدم أن هناك حاجة لحيازة سلاح؟

ينص القانون على أنه يجب على المتقدم للحصول على  رخصة حيازة سلاح. إثبات السبب وراء الحاجة لذلك مثل "وجود مصالح شخصية أو اقتصادية تستحق اعترافا خاصا أو كونه يمارس الصيد أو من هواة الرماية أو جامع أسلحة أو ذخيرة أو خبير أسلحة أو ذخيرة أو كونه شخص معرض للخطر أو صانع أسلحة أو تاجر أسلحة أو يدير شركة أمنية".

كذلك يمكن أن يتضمن ذلك الأشخاص الذين يثبتوا أنهم من المحتمل أن يكونوا ضحية لجريمة بشكل استثنائي.

أما فيما يتعلق بأعضاء جمعيات ونوادي الرماية فيمكنهم إثبات "حاجتهم" للحصول على "رخصة سلاح" إذا قدموا شهادة متخصصة من جمعية الرماة الرياضيين تؤكد حاجتهم إلى حمل السلاح.

بن نايت / م ع

 

  • جانب من مظاهرة الحركة في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يعتقد أعضاء الحركة؟

    ترفض حركة "مواطني الرايخ" وجود شيء اسمه الدولة الألمانية الحديثة، ويصرّ أعضاء الحركة على أن الامبراطورية الألمانية لا تزال قائمة بحدود 1937 أو حتى بحدود 1871. تقول الحركة إن ألمانيا حاليا لا تزال محتلة من لدن القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية، ليست سوى دمى متحكم فيها من تلك القوى.

  • Lokomotive der Deutschen Reichsbahn

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    فولفغانغ إبل.. أول "مواطني الرايخ"

    فولفغانغ إبل من برلين الغربية هو أول من قال باستمرار وجود "دولة الرايخ". عمل إبل في خدمة القطارات المحلية ببرلين التي أدارتها آنذاك حكومة ألمانيا الشرقية تحت اسم "دويتشه رايشسبان". وعند تسريحه من وظيفته عام 1980، زعم بأنه كان موظفا حكوميا بالفعل في "دولة الرايخ" ولا يمكن إقالته من قبل مؤسسة قامت بعد الحرب. لكنه خسر كل الدعاوى القضائية التي رفعها ليتبنى بعد ذلك نظريات متطرفة وعنصرية.

  • الجواز الألماني- مسدس (صورة مركبة)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ماذا يفعل أعضاؤها؟

    يرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات. يعتبرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم كالمنازل هي أمور بعيدة تماما عن أيّ تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة. يرفض أعضاؤها كذلك الإقرار بالدستور الألماني وبقية القوانين الموجودة في البلد، لكنهم في الآن ذاته يرفعون عدة دعاوى قضائية! يقومون بإعداد أوراقهم الخاصة غير المعترف بها كجوازات السفر ورخص القيادة.

  • حجز أسلحة عند مواطني الرايخ

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    كيف تطوّرت الحركة؟

    بدأت الحركة سنوات الثمانينيات، لكن ما بدا أنه مجموعة ضعيفة دون قيادة، تطوّر إلى حركة من حوالي 19 ألف منتسب بحسب ما تؤكده الاستخبارات الألمانية. حوالي 950 من أعضائها تم تصنيفهم متطرفين من أقصى اليمين. على الأقل ألف عضو في الحركة يملكون رخص حيازة السلاح، وعدد كبير منهم يتبنون إيديولوجيات معادية للسامية وللأجانب.

  • Halle Prozess Adrian Ursache Reichsbürger (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    ما هي سمات أعضائها؟

    يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاما. الرجال هم الجنس الأكثر حضورا داخلها. كما تجذب أشخاصًا يعانون من مشاكل مالية واجتماعية. يترّكز أعضاؤها بشكل أكبر في جنوبي وكذلك شرقي البلاد. من أشهر أسمائها، أدريان أرساخي، متوج سابق بلقب أكثر رجال ألمانيا وسامة. يقضي حاليا عقوبة بسبع سنوات، منذ الحكم عليه عام 2019 بعد إطلاقه النار وتسبّبه بجروح لرجل شرطة.

  • Deutschland Prozess gegen Reichsbürger in Nürnberg (picture-alliance/dpa/D. Karmann)

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    المنعطف الخطير

    تُعتبر قضية فولفغانغ ب. ، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2017 بعد إدانته بقتل ضابط شرطة، هي المنعطف الذي دفع السلطات الألمانية إلى التعامل بشكل أكثر جدية مع متطرّفي هذه المجموعة. قام هذا المُدان بإطلاق النار على ضباط كانوا يفتشّون منزله بحثًا عن إمكانية حيازته أسلحة نارية. أحدثت الجريمة ضجة كبيرة وجذبت أنظار العالم كما طرقت ناقوس الخطر حول العنف اليميني المتطرف في ألمانيا.

  • مداهمة لأحد مقرات الحركة

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    جهود متأخرة

    يتهم متتبعون ألمانيا بأنها لم تأخذ لمدة طويلة التهديد الذي تمثله هذه المنظمة على محمل الجد، ففي 2017 فقط بدأت الأجهزة الأمنية الألمانية لأول مرة بتوثيق الجرائم ذات الخلفية المتطرفة بين المجموعة. منذ ذلك الحين، تكرّرت المداهمات الأمنية لأهداف الحركة، كما قامت السلطات بحظر العديد من أنشطتها وفروعها. كذلك حقق جهازا الشرطة والجيش داخلياً لمعرفة إذا ما وُجد أعضاء أو متعاطفون مع الحركة بين صفوفهما.

  • مظاهرة ضد قيود كورونا في برلين

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    "إخوة" عبر العالم

    رغم إعلان تشبثها بـ"الامبراطورية الألمانية"، إلّا أن عددا من أعضائها ظهروا مع العلم الروسي، ما قوّى اتهامات للحركة بأنها مدعومة من روسيا لأهداف تضرّ بالسلطات الألمانية. هناك تشابه بين "مواطني الرايخ" والحركة الأمريكية "حرية على الأرض" التي يؤمن أعضاؤها أنهم لا يحترمون إلّا القوانين التي تناسبهم بها وبالتالي فهم مستقلون عن الحكومة وقوانينها.

  • Festnahme Heinrich XIII Prinz Reuß /Razzia Reichsbürger-Szene - Frankfurt

    "مواطنو الرايخ".. متطرفون ألمان يخططون لإسقاط الدولة

    الأمير هاينريش الثالث عشر.. قائد المؤامرة

    تزعم الأمير هاينريش الثالث عشر مجموعة "مواطني الرايخ" المتهمة بتدبير مؤامرة الانقلاب التي كشفت عنها السلطات مؤخرا. كان هاينريش قد خسر كل القضايا التي رفعها لاستعادة ممتلكات تعود لحقبة القيصر. وزعم بعد ذلك أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قامت على أسس غير صحيحة، مرددا عبارات معادية للسامية وروج لإحياء الإمبراطورية وزعم أنه جرى تفكيكها ضد رغبة الشعب. إعداد: سامانثا إيرلي، رينا غولدينبرغ (ترجمة إ.ع/ م.ع)


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