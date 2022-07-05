 قوانين ″تاريخية″ لتنظيم عمل منصات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

قوانين "تاريخية" لتنظيم عمل منصات الإنترنت في الاتحاد الأوروبي

صادق البرلمان الأوروبي على قوانين "تاريخية" من شأنها أن تنظم بشكل أوثق عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التجاوزات في القطاع.

مواقع التواصل الاجتماعي

صادق البرلمان الأوروبي على قوانين تاريخية من شأنها أن تنظم بشكل أوثق عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء (الخامس من يوليو/تموز)، حزمتين من القواعد في تصويت بالاجماع من أجل تشديد الرقابة على منصات الإنترنت وتوفير حماية أفضل للعملاء. فقد وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على النسخ النهائية من قانون الأسواق الرقمية الذي يركز علىإنهاء الممارسات الاحتكارية لعمالقة التكنولوجيا، وقانون الخدمات الرقمية الذي يشدد التدقيق والعواقب على المنصات عندما تستضيف محتوى محظوراً.

وأشاد تيري بريتون مفوض السوق الداخلية بالمفوضية الأوروبية بالتشريع في تغريدة، ووصف التصويت بأنه " تاريخي". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة إن المفوضية "سوف تكون المنظم الرقمي للمنصات الكبرى ".

 

وقال النائب الألماني أندرياس شفاب، أحد الداعمين الرئيسيين للقوانين الجديدة، إنه "من خلال الحزمة التشريعية، أدخل البرلمان الأوروبي حقبة جديدة من التنظيم في قطاع التكنولوجيا". وسيكون لقانون الأسواق الرقمية عواقب وخيمة على غوغل وميتا وآبل وبعض الشركات الإلكترونية الكبرى التي بات يتعين عليها القيام بأعمال تجارية وفقا لقواعد تلحظ ما يجب فعله وما يجب تجنبه بهدف ضمان ازدهار المنافسين الصغار. ويحول ذلك دون معارك قضائية معقدة لازمة لفرض قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتي تستمر لعقود وتظهر صعوبة في مقارعة الشركات العملاقة.

مشاهدة الفيديو 02:11

كيف يتم الاتجار بالأخبار المزيفة؟

 

وتمت الموافقة على قانون الأسواق الرقمية بأغلبية 588 صوتا مؤيداً مقابل 11 صوتا معارضاُ فقط، في مؤشر على المخاوف التي تثيرها شركات التكنولوجيا لدى مختلف ألوان الطيف السياسي.

أما قانون الخدمات الرقمية فسيستهدف مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة على الإنترنت ويهدف إلى ضمان تحميل الشركات التي تفشل في السيطرة على خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال عاقبة أفعالها. وقالت كريستل شالديموس، العضو في البرلمان الدنماركي، إن العالم الرقمي "تطور على طريقة أفلام الويسترن، إذ لم تكن هناك قواعد حقيقية، ولكن يوجد الآن من يحفظ القانون". وأضافت"لقد استعدنا الآن السيطرة على التكنولوجيا.باتت لدينا قواعد محددة ديموقراطيا للتكنولوجيا". كما تم تمرير قانون الخدمات الرقمية بسهولة، بأغلبية 539 صوتاً مؤيداً مقابل 54 معارضاً وامتناع 30 عن التصويت.

يشار إلى أنه بمجرد أن تتبنى الدول الأوروبية هذا التشريع، وهو إجراء شكلي، سوف تبدأ مرحلة انتقالية لمدة 15 شهرا، بعدها يدخل التشريع حيز التنفيذ.

 

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، ا ف ب)

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    الفيل في الغرفة

    قال كريستيان جوك المدير الإداري لشركة " معارض برلين" في كلمته الافتتاحية إن أجهزة التلفاز لن تحتل مركز الصدارة في المعرض هذا العام، بل إن الهواتف الذكية سيكون لها الاهتمام الأكبر مع انتشار شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم. وقال إن بدء تشغيل شبكات الجيل الخامس سيحدث نقلة نوعية في عام 2020.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    التلفاز لم يلقى حتفه بعد

    أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا الرقمية اليومية ، ولكن لا يزال هناك طلب على الأجهزة الأكبر حجمًا مثل أجهزة التلفاز. وفقًا لمارك وايتن من شركة أمازون ، ستصبح أجهزة التحكم عن بُعد (الريموت كنترول) غير ضرورية بعد تطبيق نظام التحكم الصوتي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/AP Photo/M. Sohn)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنفيذ الأوامر الصوتية

    المساعدون الصوتيون. يستمعون إلى ما نقوله ثم يقومون بتنفيذ أوامرنا مثل تشغيل الميكروويف أو الراديو حتى لا نحرك أصابعنا، هذه نقلة نوعية كبيرة للبشرية! في الصورة ، يعرض أحد الموظفين مكبر صوت لاسلكي.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    وفرة المساعدين في المنزل

    "ميلي"، شركة ألمانية تصنع الأجهزة المنزلية منذ فترة طويلة .توضح الصورة أعلاه موظفة تقدم نموذجًا جديدًا للمكنسة الكهربائية. يتميز المعرض باحتوائه على مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية، حيث أصبح الكثير منها الآن قادرا على فعل أشياء لا يمكن لأحد أن يحلم بها منذ عقد أو عقدين.

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (AFP/Getty Images/T. Schwarz)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تنظيف الواقع الافتراضي

    قد يسأل الكثيرون ما الذي يفعله الرجل بنظارات الواقع الافتراضي ومكنسة كهربائية؟ الجواب هو أنه يستخدم النظارات للتحكم بالمكنسة الكهربائية وتنظيف الزوايا التي يريدها. من المفترض أن يكون هذا هو مستقبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية، لكن لا يزال هناك بعض الوقت .

  • Deutschland | Technik-Messe IFA 2019 in Berlin (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    الهاتف الذكي يقود المستقبل رغم منافسة أجهزة أخرى

    تشجيع الابتكار

    بالنسبة للجهات الفاعلة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة الأجهزة المنزلية ، تحول معرض IFA الدولي في برلين إلى حدث سنوي لا ينبغي تفويته. يضم المعرض أيضا، مرحلة للابتكار حيث تقدم الشركات الناشئة ومختبرات البحوث والجامعات والشركات الفردية منتجاتها وحلولها الحديثة.