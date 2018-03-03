 قواعد جديدة لجائزة الأوسكار والبعض مستاء لهذا السبب | عالم المنوعات | DW | 11.08.2018

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منوعات

قواعد جديدة لجائزة الأوسكار والبعض مستاء لهذا السبب

بعد تضاؤل الاهتمام بمتابعة حفل الأوسكار تعتزم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إدخال قواعد جديدة لمنح جوائز الأوسكار. وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2019 وما بعده، غير أنها تواجه رفض وسخرية البعض.

USA Symbolbild Oscar (picture alliance/dpa/R. Hirschberger )

تعتزم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، طرح فئة جوائز جديدة لتتويج أفضل فيلم جماهيري، أي أن الفيلم الفائز ينبغي أن يحقق إقبالا جماهيريا كبيرا بغض النظر عن قيمته الفنية ورأي النقاد، وذلك حسب ما أورد موقع "موفي بيلوت" الألماني.

كما اتخذ مجلس إدارة الأكاديمية قرارا بتقديم موعد حفل الأوسكار عام 2020، وتقصير مدة الحفل لتكون ثلاث ساعات حتى يتمكن عدد كبير من المشاهدين في شتى أرجاء العالم من متابعة الحفل.

ومن أجل التوفيق بين جميع فئات الجوائز البالغ عددها 24 جائزة، ستُقدم بعض الجوائز خلال الفواصل الإعلانية، لتذاع لحظات الفوز بالجائزة في وقت لاحق بعد إجراء المونتاج.

غير أن التغييرات الجديدة لقيت استياءا لدى العديد من العاملين في قطاع السينما، وخاصة ما يتعلق بالفئة الجديدة الخاصة بالأفلام الجماهيرية. ويقول الممثل روب لو في تدوينة له على موقع تويتر:"لقد ماتت اليوم صناعة السينما"

بينما تحول الموضوع إلى سخرية عند البعض الآخر إذ كتبت بيس كالب وهي كاتبة تلفزيونية أمريكية:"من الأفضل لكم طرح جائزة في فئة أفضل ممثل يكتم دموعه وهو يمشي في أحد شوارع بوسطن."

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة للانتقاد، إذ سبق وأن هوجمت بسبب ضعف حصول صناع السينما من الأمريكيين السود على جوائز، كما تم انتقادها لسوء التنظيم بعد الإعلان الخطأ عن جائزة أفضل فيلم لفيلم لم يكن فائزا السنة الماضية.

ر.ن/ع.ج.م

 

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    في سنة 1974 قام رجل عار بتجاوز رجال الأمن وصعد على خشبة المسرح أمام عدسات الكاميرات التي كانت تنقل الحفل مباشرة على شاشات التلفزيون. جاء ذلك في الوقت الذي كان الممثل البريطاني ديفيد نيفن يعلن عن إحدى الجوائز، الأمر الذي أثار ضحك القاعة والنجوم الحاضرين كالممثلة إليزابيث تايلور التي تظهر في الصورة.

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    هندية حمراء ترفض جائزة ليست لها!

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  • Oscar-Gewinner Jack Palance 87-jährig gestorben pixel

    طرائف وأرقام عن الأوسكار

    العجوز الرياضي

    من أشهر طرائف حفل توزيع جوائز الأوسكار لحظة تسليم الجائزة للمثل جاك بلانس الذي تلقى الجائزة سنة 1992بعد طول انتظار عن سن يناهز 73 عاما، حيث أحب أن يظهر للجمهور أنه ما يزال قادرا على العطاء فوقف على يد واحدة، وفعلا استمر بلانس في التمثيل بعد ذلك وأنجز 18 فيلما وتوفي سنة 2006 عن سن 87 عاما.

  • Oscar-Verleihung 2012 Christopher Plummer

    طرائف وأرقام عن الأوسكار

    أكبر حائز على الجائزة

    يعد الممثل الكندي كريستوفر بلامر المولود في 13 ديسمبر/ كانون الأول من سنة 1929 أكبر من حاز على جائزة الأوسكار. كان ذلك في سنة 2012 عندما كان بلامر يبلغ من العمر 82 عاما. ويعد أشهر أدوار بلامر دوره في الفيلم الغنائي الشهير "صوت الموسيقى".

  • Shirley Temple Archiv 1936/37 S/W

    طرائف وأرقام عن الأوسكار

    أصغر فائزة بالأوسكار

    تعد الطفلة المعجزة شيرلي تمبل أصغر نجمة تحصل على الأوسكار وذلك سنة 1935 وهي في سن السادسة. وكانت تمبل نجمة السينما الأمريكية في الثلاثينات والأربعينات. وقد فارقت الحياة عن عمر يناهز 85 سنة في الشهر الجاري.

  • Halle Berry gewinnt Oscar 2002

    طرائف وأرقام عن الأوسكار

    أول سمراء كأفضل ممثلة

    فازت الممثلة الأمريكية هالي بيري بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور البطولة عام 2002 عن دورها في فيلم "كرة الوحش". وتعد هالي بيري هي أول امرأة سمراء تحصل على هذه الجائزة في هذه الفئة، إذ سبق وأن حصلت ممثلات سمراوات على الجائزة في فئة الأدوار الثانوية. وقالت بيري عند تسلمها الجائزة" هذه اللحظة أكبر مني".

  • BdT Geburtstag Mickey Mouse Walt Disney

    طرائف وأرقام عن الأوسكار

    رباعية في ليلة واحدة

    يحتفظ المخرج والكاتب الأمريكي والت ديزني برقم قياسي في الحصول على أربع جوائز أوسكار في ليلة واحدة، وذلك في فئة أفضل فيلم وثائقي وفيلمين قصيرين وفيلم كارتوني. كان ذلك في حفل تسليم الجوائز لسنة 1954.

  • Oscar-Verleihung 2012 The Artist

    طرائف وأرقام عن الأوسكار

    تأجيل إستثنائي لموعد الحفل

    يعد موعد تقديم جوائز الأوسكار مقدسا، غير أنه تم تغييره لثلاث مرات في تاريخ الجائزة، فمرة بسبب مقتل الناشط السياسي مارتن لوتر كينغ، والمرة الثانية بسبب محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغن. ومرة أخرى بسبب فيضانات في لوس انجلوس.

    الكاتب: إعداد: ريم نجمي


 

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