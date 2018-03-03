قواعد جديدة لجائزة الأوسكار والبعض مستاء لهذا السبب

تعتزم أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، طرح فئة جوائز جديدة لتتويج أفضل فيلم جماهيري، أي أن الفيلم الفائز ينبغي أن يحقق إقبالا جماهيريا كبيرا بغض النظر عن قيمته الفنية ورأي النقاد، وذلك حسب ما أورد موقع "موفي بيلوت" الألماني.
كما اتخذ مجلس إدارة الأكاديمية قرارا بتقديم موعد حفل الأوسكار عام 2020، وتقصير مدة الحفل لتكون ثلاث ساعات حتى يتمكن عدد كبير من المشاهدين في شتى أرجاء العالم من متابعة الحفل.
ومن أجل التوفيق بين جميع فئات الجوائز البالغ عددها 24 جائزة، ستُقدم بعض الجوائز خلال الفواصل الإعلانية، لتذاع لحظات الفوز بالجائزة في وقت لاحق بعد إجراء المونتاج.
غير أن التغييرات الجديدة لقيت استياءا لدى العديد من العاملين في قطاع السينما، وخاصة ما يتعلق بالفئة الجديدة الخاصة بالأفلام الجماهيرية. ويقول الممثل روب لو في تدوينة له على موقع تويتر:"لقد ماتت اليوم صناعة السينما"
بينما تحول الموضوع إلى سخرية عند البعض الآخر إذ كتبت بيس كالب وهي كاتبة تلفزيونية أمريكية:"من الأفضل لكم طرح جائزة في فئة أفضل ممثل يكتم دموعه وهو يمشي في أحد شوارع بوسطن."
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة للانتقاد، إذ سبق وأن هوجمت بسبب ضعف حصول صناع السينما من الأمريكيين السود على جوائز، كما تم انتقادها لسوء التنظيم بعد الإعلان الخطأ عن جائزة أفضل فيلم لفيلم لم يكن فائزا السنة الماضية.
ر.ن/ع.ج.م
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
اختفاء الأوسكار في القمامة!
في سنة 2000 وقبل ايام من حفل توزيع جوائز الاوسكار، اختفت بشكل غامض كل التماثيل الذهبية الصغيرة التي طُلبت لتوزع على الفائزين مما أثار ضجة ساعتها. أيام قليلة بعد ذلك تم العثور على التماثيل من طرف أحد المتشردين في إحدى قممات الأزبال في لوس أنجلوس.
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
رجل عارٍ في حفل الأوسكار
في سنة 1974 قام رجل عار بتجاوز رجال الأمن وصعد على خشبة المسرح أمام عدسات الكاميرات التي كانت تنقل الحفل مباشرة على شاشات التلفزيون. جاء ذلك في الوقت الذي كان الممثل البريطاني ديفيد نيفن يعلن عن إحدى الجوائز، الأمر الذي أثار ضحك القاعة والنجوم الحاضرين كالممثلة إليزابيث تايلور التي تظهر في الصورة.
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
هندية حمراء ترفض جائزة ليست لها!
من أشهر طرائف حفل توزيع الأوسكار هو حضور هذه المرأة الهندية بلباسها التقليدي بالنيابة عن الممثل مارلون براندو لترفض باسمه جائزة أفضل ممثل سنة 1973 تعبيرا عن ما أسماه الاضطهاد الذي يتعرض له الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان براندو قد تلقى الجائزة عن فيلم العراب الشهير.
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
العجوز الرياضي
من أشهر طرائف حفل توزيع جوائز الأوسكار لحظة تسليم الجائزة للمثل جاك بلانس الذي تلقى الجائزة سنة 1992بعد طول انتظار عن سن يناهز 73 عاما، حيث أحب أن يظهر للجمهور أنه ما يزال قادرا على العطاء فوقف على يد واحدة، وفعلا استمر بلانس في التمثيل بعد ذلك وأنجز 18 فيلما وتوفي سنة 2006 عن سن 87 عاما.
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
أكبر حائز على الجائزة
يعد الممثل الكندي كريستوفر بلامر المولود في 13 ديسمبر/ كانون الأول من سنة 1929 أكبر من حاز على جائزة الأوسكار. كان ذلك في سنة 2012 عندما كان بلامر يبلغ من العمر 82 عاما. ويعد أشهر أدوار بلامر دوره في الفيلم الغنائي الشهير "صوت الموسيقى".
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
أصغر فائزة بالأوسكار
تعد الطفلة المعجزة شيرلي تمبل أصغر نجمة تحصل على الأوسكار وذلك سنة 1935 وهي في سن السادسة. وكانت تمبل نجمة السينما الأمريكية في الثلاثينات والأربعينات. وقد فارقت الحياة عن عمر يناهز 85 سنة في الشهر الجاري.
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
أول سمراء كأفضل ممثلة
فازت الممثلة الأمريكية هالي بيري بجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور البطولة عام 2002 عن دورها في فيلم "كرة الوحش". وتعد هالي بيري هي أول امرأة سمراء تحصل على هذه الجائزة في هذه الفئة، إذ سبق وأن حصلت ممثلات سمراوات على الجائزة في فئة الأدوار الثانوية. وقالت بيري عند تسلمها الجائزة" هذه اللحظة أكبر مني".
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
رباعية في ليلة واحدة
يحتفظ المخرج والكاتب الأمريكي والت ديزني برقم قياسي في الحصول على أربع جوائز أوسكار في ليلة واحدة، وذلك في فئة أفضل فيلم وثائقي وفيلمين قصيرين وفيلم كارتوني. كان ذلك في حفل تسليم الجوائز لسنة 1954.
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طرائف وأرقام عن الأوسكار
تأجيل إستثنائي لموعد الحفل
يعد موعد تقديم جوائز الأوسكار مقدسا، غير أنه تم تغييره لثلاث مرات في تاريخ الجائزة، فمرة بسبب مقتل الناشط السياسي مارتن لوتر كينغ، والمرة الثانية بسبب محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريغن. ومرة أخرى بسبب فيضانات في لوس انجلوس.
الكاتب: إعداد: ريم نجمي