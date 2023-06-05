قوات شرق ليبيا تنفذ عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين

ذكرت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الاثنين (الخامس من يونيو/ حزيران 2023) أنّ مصدرين أمنيين أحدهما مصري والآخر ليبي أبلغاها أن قوات شرق ليبيا طردت آلاف المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة ورحلتهم إلى مصر سيرا على الأقدام عبر الحدود البرية بين البلدين.

وحسب رويترز فإنّ المصدر الأمني الليبي (من شرق ليبيا) إن القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومهربين، مشيرا إلى أنهم جرى ترحيلهم جميعا.

وقال المصدر الأمني الليبي إن قوات الأمن دمرت مرفأ يستخدمه مهربو البشر.

في المقابل قال المصدر الأمني المصري إن نحو 2200 مهاجر فقط من أصل أربعة آلاف عثرت عليهم قوات الأمن الليبية كانوا موجودين في ليبيا بشكل غير قانوني وهم من جرى ترحيلهم. وأضاف أن معظم المرحلين من المصريين بينما كان بعضهم يحمل جنسيات أفريقية أخرى.

وأشار إلى أنه عندما جرى ترحيلهم نُقلوا إلى موقع قريب من الحدود ثم ساروا لمسافة كيلومترين في اتجاه مصر.

وتقول وكالات الهجرة إن ليبيا بها نحو نصف مليون مهاجر يأمل كثيرون منهم في العبور إلى أوروبا بالقوارب بينما يستقر آخرون في ليبيا بحثا عن عمل في البلد الغني بالنفط.

وتقول إيطاليا، وهي وجهة معظم تلك القوارب، إن عدد المهاجرين الذين يعبرون إلى أوروبا من ليبيا ارتفع بشكل حاد هذا العام.

ولم تشهد ليبيا سلاما أو أمنا يُذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، وتعرض العديد من المهاجرين للعنف والانتهاكات على أيدي مهربي البشر وجماعات مسلحة أخرى. وتسيطر مجموعة من الفصائل المسلحة المتنافسة على الأراضي في المناطق الغربية من ليبيا بينما يسيطر الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) بقيادة خليفة حفتر على شرق البلاد.

يشار إلى أنّ السلطات المصرية لم تعلق على هذه الأنباء حتى ساعة إعداد هذا الخبر. كما لم يأت أي تأكيد أو نفي من قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر.

ع.ش/أ.ح (رويترز)