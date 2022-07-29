قوات الإطفاء الألمانية تستعين بمتطوعين في مكافحة حرائق الغابات

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متطوعون من جميع أنحاء ألمانيا يدعمون رجال الإطفاء المحترفين في مكافحة الحرائق في شرق البلاد
يرى خبراء علم الاجتماع والبيئة والكوارث أن الكوارث المناخية خلال السنوات الماضية ضربت بقوة المجتمعات الضعيفة والمهمشة والعرقية بشكل أكبر من باقي المجتمعات. فلماذا يكون تأثير تغير المناخ على هؤلاء الأشخاص بهذه الحدة؟
وصفت عمدة العاصمة الألمانية فرانتسيسكا غيفي حريق غابة غرونيفالد بـ"الحدث غير المسبوق في تاريخ برلين منذ الحرب العالمية الثانية". بيد أنها شددت في المقابل على أنه لا حاجة لعمليات إجلاء في المناطق المحيطة.
فيما تشهد العديد من غابات شمال المغرب اندلاع حرائق كثيفة، نجحت فرق التدخل الميدانية لمكافحة الحرائق في احتواء ثلاث حرائق بصفة نهائية مع تواصل المجهودات لتطويق باقي الحرائق في أقرب وقت ممكن.
على مدى ملايين السنين تكيّفت الكثير من الكائنات الحيّة في مواجهة ظواهر الطقس المتطرفة. لكن أزمة التغير المناخي تضع عالمي النبات والحيوان أمام تحديات غير متوقعة.
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