 قوات الإطفاء الألمانية تستعين بمتطوعين في مكافحة حرائق الغابات | DW الأخبار | DW | 08.08.2022

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DW الأخبار

قوات الإطفاء الألمانية تستعين بمتطوعين في مكافحة حرائق الغابات

متطوعون من جميع أنحاء ألمانيا يدعمون رجال الإطفاء المحترفين في مكافحة الحرائق في شرق البلاد

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Sendung: Dokumentation Naturkatastrophen - Wie Tiere und Pflanzen überleben Sendedatum: 09. September 2022 Beschreibung: Über Millionen von Jahren haben sich viele Lebewesen angesichts extremer Wetterereignisse angepasst. Doch die Klimakrise stellt Flora und Fauna vor ungeahnte Herausforderungen. Einige Tiere können kurz bevorstehende Naturkatastrophen vorausahnen und sich vor ihnen schützen. Feuersbrünste, Überschwemmungen und Unwetter zwangen die Tiere dazu, Überlebensstrategien zu entwickeln Fotograf: © ZED (Stills aus einer ZED-Doku)

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