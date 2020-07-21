 قوات الأمن العراقية تحرر ألمانية خطفت قبل أيام في بغداد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 24.07.2020

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أخبار

قوات الأمن العراقية تحرر ألمانية خطفت قبل أيام في بغداد

أعلنت السلطات العراقية أن قوات الأمن العراقية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس التي خطفت مساء الاثنين خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد. التحرير، ولم يتم الإدلاء بأي تفاصيل عن الجهة الخاطفة أوظروف عملية تحرير المختطفة.

السيدة هيلا ميفس في صورة لم يعرف تاريخها وهي في مركز بيت التركيب الفني التي تديره في بغداد.

السيدة هيلا ميفس في صورة لم يعرف تاريخها وهي في مركز "بيت التركيب" الفني التي تديره في بغداد.

بعد اختطافها في العاصمة العراقية بغداد قبل أيام، أفرج عن السيدة الألمانية هيلا ميفيس، وفق ما أعلن عنه صباح اليوم الجمعة (24 يوليو/ تموز 2020) لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، المسؤول الإعلامي في الجيش العراقي العميد يحيى رسول دون الإدلاء بأي تفاصيل حول الكيفية التي تمت بها عملية التحرير سوى حديثه عن أن السلطات الأمنية العراقية هي من قامت بذلك. 

مختارات

أكد ناشطون اختطاف 11 شخصاً وهم في طريق عودتهم من بغداد إلى كربلاء. يأتي ذلك فيما تصاعدت فيه حصيلة الهجوم الدامي على ساحة الخلاني إلى 23 شخصاً، فيما دعت الأمم المتحدة إلى توفير مزيد من الحماية للمتظاهرين السلميين.

قُتل المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله في بغداد. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توعد بملاحقة القتلة قائلا إن حكومته "لن تسمح بعودة الاغتيالات ثانية للمشهد العراقي".

أكدت وزارة الداخلية العراقية اختطاف سيدة ألمانية فاعلة في المجال الثقافي في بغداد. وكانت أنباء سابقة قد تحدث عن اختطافها من قبل مجهولين أمس الاثنين.

ولم تعرف الجهة الخاطفة وما إذا كانت مفاوضات أو عملية مساومة قد استبقت عملية التحرير. وأكدت الخبر ذكرى سوسن من مؤسسة "برج بابل" الثقافية التي اعتبرت من المقربات من السيدة الألمانية التي تعيش في العراق منذ سنوات.

وكانت الداخلية العراقية قد أكدت اختطافها مساء الاثنين (20 يوليو/تموز 2020) بعد مغادرتها مكتبها في وسط العاصمة العراقية بغداد. ومنذ ذلك الحين أطلقت الأجهزة الأمنية عمليات بحث حثيثة، فيما أنشأت الخارجية الألمانية خلية أزمة لمتابعة الملف.

وبحسب شهود عيان فإن السيدة المختطفة كانت تقود دراجتها عندما اقتربت منها سيارتان لتجبرها على ركوب إحداهما لاحقاً. وأضاف الشهود أن الاختطاف وقع بالقرب من مركز للشرطة، وأن أحد أفراد الشرطة شاهد الواقعة، ومع ذلك لم يحاول التدخل.

يذكر أن السيدة هيلا مفيس تعيش في العراق منذ سنوات ولها علاقات جيدة خاصة في الوسط الثقافي العراقي. وهي تدير "بيت التركيب" في بغداد وهو معهد يدعم صغار الموهوبين والفنانين، كما أنها عملت لفترات مع معهد غوته الألماني في بغداد.

و.ب/ ع.ش (ا ب، د ب أ)

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