قوات أمريكية تعرضت لهجوم في العراق وردت "دفاعا عن النفس"

قال مسؤولان عسكريان أمريكيان إن قوات أمريكية تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء (21 نوفمبر/ تشرين ثاني 2023) وإنها ردت دفاعا عن النفس.

وهذه هي أول مرة يُذكر فيها أنالقوات الأمريكية داخل العراق ردت على هجوم تعرضت له على الرغم من تعرضها لعشراتالهجمات هناك في الآونة الأخيرة. وقال أحد المسؤولين إن الهجوم تسبب في إصابات طفيفة وألحق أضرارا بالبنية التحتية. وأضاف المسؤول الآخر أن القوات الأمريكية استخدمت طائرة حربية من طراز إيه.سي-130 للرد.

وكانت الولايات المتحدة قد ردت فيما مضى على هجمات استهدفت قواتها في العراق وسوريا المجاورة، تبنتها فصائل مسلحة عراقية، بثلاث مجموعات منفصلة من الضربات على أهداف في سوريا.

وذكرت مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية" في العراق أنها قصفت قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تضم قوات أمريكية، في محافظة الأنبار 120/كم غربي بغداد.

وبدأت الهجمات المسلحة على القوات الأمريكية بطائرات مسيرة وصواريخ في 17 أكتوبر تشرين الأول، وربطتها فصائل مسلحة عراقية بالدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها في غزة.

وتعرّضت قوات أمريكية متمركزة في العراق وسوريا لنحو 61 هجوما منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة، بحسب ما أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون.

وتبّنت معظم تلك الهجمات المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانات على حسابات على تطبيق "تلغرام" تابعة لفصائل عراقية مسلحة موالية لإيران.

ع.أ.ج/ ع ج م (أ ف ب، د ب ا، رويترز)