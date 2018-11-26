 قنصل ألمانيا بأربيل: إجراءات جديدة بمنح التأشيرات لمنع الفساد | أخبار | DW | 27.11.2018

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أخبار

قنصل ألمانيا بأربيل: إجراءات جديدة بمنح التأشيرات لمنع الفساد

بالأمس انتشر تقرير لموقع "شبيغل أونلاين" حول وجود إشارات لمخالفات في منح التأشيرات للسوريين في القنصلية الألمانية في أربيل. اليوم تحدث القنصل عن اتباع إجراءات وسياسة جديدة في منح التأشيرات لمنع الفساد أو سوء الاستخدام.

Irak Eröffnung deutsches Generalkonsulat in Erbil im Jahr 2009 (picture-alliance/dpa/T. Koehler)

صورة من الأرشيف، افتتاح القنصلية الألمانية في أربيل عام 2009.

قال كورت جورج شتوكل، القنصل الألماني العام في إقلييم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018)، لإحدى القنوات العراقية المحلية، إن "القنصلية بدأت باعتماد سياسة جديدة في منح تأشيرات الدخول لا تتساهل مع الفساد، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لمنع الاستخدام السيء لتأشيرات الدخول".

وجاء تصريحاته على خلفية تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" تضمن إفادات للاجئين أكدوا شراءهم "التأشيرة" من مهربين لهم صلة بالقنصلية مقابل مبالغ مالية.

مختارات

مع فتح باب لم شمل العوائل للأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية في ألمانيا منذ بداية الشهر الحالي، فإنه يوجد أكثر من 31 ألف طلب لهذا الغرض أمام البعثات الألمانية في الخارج، غالبيتها في بيروت لعوائل اللاجئين السوريين. (16.08.2018)

كشفت دراسة في ألمانيا نسب رضى اللاجئين عن حياتهم في البلاد، مشيرة إلى أن العامل الأكثر تأثيراً على ذلك هو العيش مع العائلة، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية لم شمل العوائل في إنجاح الإندماج. (17.10.2018)

وأضاف شتوكل، "اتخذت القنصلية الألمانية في أربيل منذ كانون للأول/ديسمبر (الماضي) عدة إجراءات جديدة، وذلك كاستجابة عاجلة للمؤشرات الأولية التي ظهرت لنا، من أجل القضاء على أي استخدام سيء لإجراءات الحصول على التأشيرة، وقد تم إبلاغ الشرطة الاتحادية الألمانية على الفور بالأمر".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية الألمانية تعمل عن قرب مع الجهات المسؤولة لإجراء تحقيق شامل في المسألة". ويضيف "نحن في القنصلية نتبع سياسة لا تتساهل مطلقا مع الفساد والجرائم الأخرى في المهام الدبلوماسية". وبين شتوكل في تصريحاته أن "الادعاء العام في برلين يعمل الآن على التحقيق في الأمر، لكن وزارة الخارجية لا تدلي بأي تصريح بشأن التحقيقات المتواصلة".

ويشار إلى أن موقع "شبيغل أونلاين" الألماني تحدث في تقرير خاص عن وجود مخالفات في إصدار التأشيرات للسوريين من القنصلية الألمانية في في أربيل. وحسب التقرير، فإن بعض السوريين دفعوا مبالغ تصل إلى 12000 دولار للمهربين مقابل الحصول على تأشيرة إلى ألمانيا.

أ.ح/هـ.د (د ب أ)

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