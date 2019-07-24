قنبلة.. صدمة.. وعرفان- لاعبو بايرن يعلقون على زلزال هونيس

"كان الأمر بمثابة القنبلة التي لم أسمع دوي سقوطها بعد. متى سيتوقف؟" بهذه العبارة علّق نجم بايرن ميونخ والمنتخب الألماني يوشوا كيميش عن أنباء تحدثت عن نية رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس (67 عاماً) عدم الترشح مجدداً لرئاسة النادي. وأضاف كيميش: "لم أعرف بايرن إلا مع أولي هونيس. لا أعلم ما إن كان الأمر حقيقة أو مجرد إشاعة. لا يمكنني تصور الأمر مطلقاً".

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد كشفت أن هونيس في صدد إنهاء فترة طويلة من البقاء على كرسي الرئاسة في النادي البافاري. وهونيس، طيلة 40 عاما قضاها في مملكته البافارية، فاز مع الفريق بـ44 لقباً، منها 24 لقباً للدوري الألماني، وأربعة عشر كأس ألمانيا وبطولتين لدوري أبطال أوروبا خلال كافة المناصب التي تولاها هونيس.

أما ديفيد آلابا فأكد أن من الصعب عليه "تصور بايرن بدون أولي"، وقال المدافع النمساوي: "في اللحظة الأولى كان الأمر صدمة كبيرة. لم أكن على استعداد لسماع مثل هذا الخبر".

بيد أن لاعبين آخرين في صفوف النادي البافاري كانوا أكثر حذراً في تصريحاتهم، إذ قال لاعب وسط ميدان بايرن ليون غوريتسكا الذي أحرز هدف الفوز على ميلان في كأس الأبطال الودية أمس الثلاثاء: "هو الشخص الأكثر تأثيراً على مدى عقود طويلة من الزمن. أمر فريد من نوعه. لا أستطيع أن أقول المزيد عن ذلك. من الأفضل الانتظار حتى يتحدث هونيس شخصياً عن الأمر".

مهاجم الفريق توماس مولر لم يرغب في التعليق على وداع محتمل قريب من أولي هونيس، وقال: "سمعنا عن الأمر في وسائل الإعلام فقط، لا توجد لدي أي معلومات أخرى". وكذلك بدا مدرب الفريق نيكو كوفاتش، الذي امتنع عن التعليق.

في المقابل، ركز الحارس البديل سفين أولرايش في تعليقه على ما قدمه هونيس للنادي، قائلا: "أولي هونيس شخص جيد، لقد بنى بايرن، وهذا إنجاز حياته الأكبر، لكنه يستحق أيضاً قضاء المزيد من الوقت مع عائلته. العمل في موقع قيادي مرتبط عادة بالكثير من الوقت والمشقة. لكن لولا جهده هذا لما وصل بايرن إلى المستوى الذي هو عليه اليوم. لقد فعل أشياء رائعة للنادي. ومن المؤكد أنه سيبقى على اتصال بأوساط النادي حتى بعد تنحيه".

إدارة بايرن لم تقدم إلى الآن أي توضيحات بشأن تقرير بيلد المفاجئ. ورئيس النادي كارل-هاينز رومنيغه رفض التعليق على هذه الأنباء.

وكان أولي هونيس قد ألمح في ربيع هذا العام إلى قراره هذا بشأن مستقبله مع النادي، وفي هذا السياق قال موقع مجلة "شتيرن" الألمانية إن هونيس "كان يتردد دائماً في صياغة القرار المناسب لهذا الأمر. فقد كان ينوي أساساً الحديث عن ذلك صراحة في نهاية موسم 2018/ 2019"، وهو ما حصل في نهاية الأمر.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة أديداس وعضو مجلس الإشراف على النادي هربرت هاينز (65 عاماً) هو المرشح المفضل لدى هونيس لخلافته كرئيس للنادي. وفي حال تولي أوليفر كان حارس مرمى الفريق السابق، منصب المدير التنفيذي للفريق بدلاً من كارل هاينز رومينغيه في 2021، فإن النادي البافاري سيدخل حقبة جديدة.

وكان هونيس قد قال في مقابلة صحفية في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي: "قد أبقى في هذا المنصب لعامين أو ثلاثة، وأريد تسليم خليفتي نادياً قوياً بخزائن مليئة".

ولعب هونيس بقميص النادي البافاري حتى عام 1979، وبعد نهاية مشواره الرياضي المبكرة كُلف بمنصب قيادي في النادي. وفي عام 2009 أصبح رئيساً للنادي، لكنه تخلى عن المنصب مطلع حزيران/ يونيو 2014 خلال فترة سجنه بسبب التهرب الضريبي. وبعد إطلاق سراحه عاد إلى صفوف النادي في خريف 2016، ليتولى رئاسة النادي من جديد عام 2017.

يُذكر أن البافاري أنهي جولته في الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة "الكأس الدولية للأبطال" وهي بطولة ودية، حيث فاز على ريال مدريد وميلان وخسر أمام أرسنال الإنجليزي.

ع.غ