 قناة السويس.. سباق مع الزمن لتعويم السفينة العالقة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 28.03.2021

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قناة السويس.. سباق مع الزمن لتعويم السفينة العالقة

مع دخول تعطيل الملاحة في أهم ممر مائي يومه السادس، تواصل فرق الإنقاذ جهودها لتعويم السفينة الضخمة التي تسد قناة السويس. بيد أن مصادر تتحدث عن تعقيدات بسبب كتلة صخرية بمقدمة السفينة. فإلى أين تتجه الجهود وما حجم الخسائر؟

جهود الإنقاذ تتواصل لتعويم سفينة الحاويات الضخمة التي تسد قناة السويس.

جهود الإنقاذ تتواصل لتعويم سفينة الحاويات الضخمة التي تسد قناة السويس.

تخوض السلطات المصرية سباقا مع الزمن الأحد (28 آذار/مارس 2021) لتعويم حاملة الحاويات الضخمة الجانحة في قناة السويس والتي تعطل حركة الملاحة في الممر المائي الدولي لليوم السادس على التوالي مع كل ما يسببه ذلك من خسائر اقتصادية هائلة.

مختارات

أعلنت وزارة الصحة أن 32 شخصا قتلوا وجرح العشرات في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاغ في صعيد مصر. وقالت هيئة السكك الحديدية إن "مجهولين" استخدموا مكابح الطوارئ التي تسببت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف.

وأفاد بيان من الهيئة أنه يتم "القيام بأعمال التكريك (التجريف) نهارا، وعمل مناورات الشد بالقاطرات في أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر" لتعويم  سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن"، التي تعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، وجنحت بالعرض في مجرى قناة السويس منذ الثلاثاء، ما عطل الملاحة في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وأشار البيان إلى أنه حتى الآن تم تجريف 27 ألف متر مكعب من الرمال على عمق وصل إلى 18 مترا، "مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة".

وتعمل الهيئة حاليا فقط مع شركة "سميت سالفدج" الهولندية، المتخصصة في عمليات إنقاذ السفن المنكوبة، ولكنها تلقت عروض مساعدة تدرسها حاليا من الولايات المتحدة والصين واليونان والأمارات. وأعلنت "سميت سالفدج" سابقا أن "قاطرتين إضافتين" ستصلان بحلول الأحد إلى القناة للمساعدة.

وأفاد موقعا "مارين ترافيك" و"فيسيل فايندر" بأن القاطرة "كارلو ماجنو" التي ترفع العلم الإيطالي والقاطرة "ألب غارد" التي ترفع العلم الهولندي تبحران في البحر الأحمر في طريقهما إلى قناة السويس. كذلك من المقرر، حسب بيان هيئة القناة الأحد، إشراك قاطرتين جديدتين بقوة شد 70 طن  في مناورات الشد بعدما وصلتا إلى موقع الحادث.

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تفاؤل حذر

ومساء السبت، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مداخلة على إحدى الفضائيات المصرية أنه نتيجة أعمال القطر والتجريف والمد العالي "تحركت دفة السفينة 30 درجة يمينا ويسارا". وأضاف "هذا مؤشر جيد إلى أن المياه دخلت تحت الدفة التي لم تكن تتحرك من قبل".

وأجرت الهيئة السبت مناورات شد وقطر مستخدمة 12 قاطرة تعمل من ثلاثة اتجاهات مختلفة. وقال ربيع "كنا متفائلين للغاية بالأمس والسفينة كانت تتجاوب... وربما ننتهي اليوم أو غدا (الأحد) معتمدين على الموقف الحالي وسرعة المد والجزر". وأوضح ربيع أن سوء الأحوال الجوية ليس السبب الرئيسي الوحيد لجنوح السفينة، مشيرا إلى احتمال حصول خطأ فني أو بشري، بانتظار نتائج التحقيق.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وقد تلجأ الهيئة وشركة الإنقاذ الهولندية إلى تخفيف جزء من حمولة السفينة للتمكن من تعويمها. وقال مسؤول الشركة الهولندية أمس  السبت "ليس من السهل تحديد كم سنستغرق من الوقت اذا قمنا بتفريغ (الحمولة) وهذا يخضع لمسائل فنية".

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خسائر بالمليارات

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل. وقال رئيس هيئة قناة السويس الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين. وتسبب تعطل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

وقالت شركة "لويدز ليست" إن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا. وأشارت الشركة إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر ربيع السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.

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العودة إلى رأس الرجاء الصالح مؤقتاً

وفي انتظار استئناف الملاحة في قناة السويس، قررت شركات ملاحية كبرى مثل ميرسك الدنماركية أو الشركة العامة الملاحية (سيه ام آه سيه جيه ام) الفرنسية تحويل بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يتطلب الدوران حول قارة أفريقيا وهو ما يعني 6000 كيلومتر إضافية إلى الرحلة بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال.

وأوضح متحدث باسم الشركة الفرنسية لفرانس برس أن "المجموعة قررت تحويل خط سير اثنتين من سفنها المتجهة إلى آسيا إلى رأس الرجاء الصالح وتدرس خيارات أخرى لعملائها من بينها نقل البضائع على متن طائرات أو عبر خطوط السكك الحديدية".

وأوضحت شركة ميرسك وهي من كبريات شركات الملاحة الدولية أنه سيتم تغيير مسار 32 سفينة تابعة لها أو لشركائها بحلول نهاية الأسبوع.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • Ägypten Suezkanal | Blockade durch Containerschiff

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    منذ يوم الثلاثاء 24 مارس آذار وناقلة الحاويات العملاقة "إم في إيفر غيفن" تسدّ قناة السويس في مصر. الناقلة كانت متجهة إلى ميناء روتردام في هولندا. السبب: جنوح الناقلة بسبب رياح قوية وارتطامها بالأرض.

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    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    رغم أن مصر قامت ببناء وافتتاح فرع جديد لقناة السويس في عام 2015 من أجل الحد من أوقات انتظار السفن على جانبي القناة، إلا أن هذا الفرع يبدأ شمال موقع الحادث، ما أدى إلى تعطل حركة الملاحة في القناة بشكل كامل.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تعبر القناة يوميا في المتوسط حوالي 50 سفينة مختلفة الأحجام والأوزان. وبحسب شركة أخبار وبيانات الشحن العالمية "لويدز ليست" فان "طابور انتظار عبور قناة السويس" يضم أكثر من 200 سفينة "عالقة الآن بسبب الغلق"في يومه الرابع. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    توفر قناة السويس على السفن التجارية الكثير من الوقت والتكلفة. فعلى سبيل المثال، فإن الرحلة من سنغافورة إلى روتردام في هولندا تقصّرها القناة من 11755 إلى 8281 ميلاً بحرياً، أي أنها أقصر بنحو 30 في المائة.

  • Ägypten | Containerschiff blockiert Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تحاول السلطات المصرية، باستخدام قوارب قطر، إخراج السفينة من موقع الارتطام وإدارتها فيها القناة، بحيث تتمكن من الحركة مجدداً. عملية تعويم السفينة الجانحة ما تزال تجري عن كثب، وأبدت دول عديدة استعدادها لمساعدة مصر.

  • Ägypten Schifffahrt im Suezkanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تعتبر "إم في إيفر غيفن"، التي ترفع علم بنما، من أضخم الناقلات البحرية في العالم، إذ تستطيع حمل حوالي 20 ألف حاوية نقل. وكان من المفترض أن تصل إلى روتردام في الأول من أبريل/ نيسان. ولكن يبدو أنها لن تتمكن من الالتزام بهذا الموعد!

  • Ägypten Flugzeugträger USS Abraham Lincoln im Suez Kanal

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    في تاريخ 2019.05.11 عبرت حاملة الطائرات الأمريكية ابراهام لينكولن قناة السويس باتجاه بحر الخليج. و"أبراهام لنكولن" هي حاملة طائرات عملاقة من فئة "نيمتز"، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم. وشاركت في عام 1991 في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت، كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال في عامي 1992-1993، وفي مطلع القرن الحالي، شاركت في غزو أفغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    تحيي مصر سنويا ذكرى حرب اكتوبر (1973.10.06) التي يطلق عليها في القاموس الاسرائيلي حرب يوم (عيد) كيبور التي اطلقتها اسرائيل، لكن الجيش المصري أحدث المفاجأة باجتياز خط برليف وتحرير قناة السويس التي كانت عبر العصور أيضا مسرحا لحروب. حرب 1973 أعقبتها مفاوضات قادت إلى معاهدة كامب ديفيد للسلام التاريخية بين مصر وإسرائيل سنة 1978.

  • Eroeffnung des Suezkanals

    بالصور: توقف قناة السويس ..ماذا يعني بالنسبة للعالم؟

    يعود افتتاح قناة السويس إلى 1869 واستغرق بناؤها 10 سنوات، وساهم في عملية الحفر ما يقرب من مليون عامل مصري، تقول مصادر أنه مات منهم أكثر من 120 ألف أثناء عملية الحفر نتيجة الجوع والعطش والأوبئة والمعاملة السيئة. وفي منتصف نوفمبر تشرين ثاني من عام 1869افتتح الخديو اسماعيل مشروع قناة السويس في حفل ضخم. إعداد. يان دافيد فالتر/ ي.أ/م.س


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