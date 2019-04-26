قناة أسترالية ملزمة بدفع 100 ألف دولار لسائح أجنبي.. والسبب جملة

حصل سائح بريطاني على حكم بتعويض قيمته 100 ألف دولار أسترالي (70 ألف و300 دولار أمريكي) من محكمة أسترالية، بسبب التشهير به من قبل قناة أسترالية وصفته بأنه وجّه لخصمه "لكمة قوية جبانة". وتمت تبرئة السائح سام أوليفر (23 عاما)، العام الماضي من اتهام بإلحاق أذى بدني خطير بعد أن نجح في إقناع المحكمة بأنه كان يتصرف دفاعا عن النفس، في مشادة مع كابتن مباريات سباعيات الرغبي، جيمس ستانارد، خارج متجر في (مارس/آذار 2018).
وذكرت القناة التاسعة في أستراليا في تقرير لها، يوم صدور حكم البراءة، أن تصرف السائح أوليفر كان "لكمة قوية جبانة" أنهت مسيرة ستانارد. وتستخدم هذه العبارة بشكل عام لوصف هجوم قوي ضد شخص، على حين غرة. واحتج أوليفر أمام المحكمة بأن القصة أوحت ضمنيا، بشكل خاطئ، أنه كان مذنبا بجريمة "الاعتداء الجنائي الجبان" رغم براءته. وقال القاضي الفيدرالي جون لي، في حيثيات الحكم، إن القناة أوحت خطئا بأن السائح أوليفر جبان وأنه هاجم شخصا غير قادر على الدفاع عن نفسه.
ع.اع./ف.ي (د ب أ)
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
موقع المصنع
مر عام على مقتل 1100 عامل في مصنع النسيج، الذي انهار في الرابع والعشرين من نيسان/ أبريل 2013، ومازال أهل الضحايا يبحثون عن تعويض.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
تعب وغضب
يأتي ذوي الضحايا يومياً إلى مكان الحادث، مطالبين بتعويض مناسب من الشركة المسؤولة عن المصنع لفقدانهم بناتهم وأبنائهم.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
بقايا مأساة
في لحظة انهيار المبنى المتعدد الطوابق والذي يحتوي مصنعاً وسوقاً، كان في داخله أكثر من 3000 آلاف شخص. بعد شهر أوقف عمال الإنقاذ البحث عن ناجين من انهيار المبنى.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
بقايا مصنع
بين الأنقاض يمكن رؤية النسيج، الملابس، وحتى عظام تعود لعمال قضوا نحبهم في الانهيار.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
للبيع
بقايا المصنع أو بقايا سيارات كانت في موقف المبنى، وأشياء أخرى، تعرض للبيع.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
تحذير مسبق
قبل يوم من انهيار المبنى قرر أصحاب المحال إخلاء بضاعتهم، بعد ملاحظتهم شقوقاً في جدران المبنى. لكن أصحاب المصنع اجبروا عماله على العمل في يوم انهياره.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
مطالبة بالمحاسبة
سُلطت الأنظار دولياً ومحلياً على ساحة الأسواق في منطقة سابهار بالعاصمة داكا، وهي الساحة التي يقع فيها أغلب مصانع النسيج في العاصمة.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
تسعة الاف يورو تعويض
بقيت ريحانا اختار ثمانية ساعات تحت الأنقاض بعد انهيار المبنى. وفقدت ساقها اليسرى نتيجة الحادث، وعوضت نتيجة ذلك بتسعة ألاف يورو.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
مورد محلي
خمسة آلاف مصنع للنسيج في بنغلادش، تشغل أربعة ملايين عامل، أغلبهم من النساء.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
سلامة العاملين
الاتفاق الدولي ACCORD يطالب بتشديد شروط السلامة للمصانع المنتجة للنسيج، مثل سلامة المباني وإجراءات الحماية من الحريق.
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استغلال عمال النسيج في بنغلادش
مطالب برفع الأجور
يصل معدل الراتب الشهري لعمال هذه المصانع إلى خمسين يورو شهرياً، وهو مبلغ لا يكفي للعيش في بنغلادش.
الكاتب: كارمين ماير/ عباس الخشالي