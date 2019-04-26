قناة أسترالية ملزمة بدفع 100 ألف دولار لسائح أجنبي.. والسبب جملة

حصل سائح بريطاني على حكم بتعويض قيمته 100 ألف دولار أسترالي (70 ألف و300 دولار أمريكي) من محكمة أسترالية، بسبب التشهير به من قبل قناة أسترالية وصفته بأنه وجّه لخصمه "لكمة قوية جبانة". وتمت تبرئة السائح سام أوليفر (23 عاما)، العام الماضي من اتهام بإلحاق أذى بدني خطير بعد أن نجح في إقناع المحكمة بأنه كان يتصرف دفاعا عن النفس، في مشادة مع كابتن مباريات سباعيات الرغبي، جيمس ستانارد، خارج متجر في (مارس/آذار 2018).

وذكرت القناة التاسعة في أستراليا في تقرير لها، يوم صدور حكم البراءة، أن تصرف السائح أوليفر كان "لكمة قوية جبانة" أنهت مسيرة ستانارد. وتستخدم هذه العبارة بشكل عام لوصف هجوم قوي ضد شخص، على حين غرة. واحتج أوليفر أمام المحكمة بأن القصة أوحت ضمنيا، بشكل خاطئ، أنه كان مذنبا بجريمة "الاعتداء الجنائي الجبان" رغم براءته. وقال القاضي الفيدرالي جون لي، في حيثيات الحكم، إن القناة أوحت خطئا بأن السائح أوليفر جبان وأنه هاجم شخصا غير قادر على الدفاع عن نفسه.

ع.اع./ف.ي (د ب أ)