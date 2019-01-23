 قمة موسكو ـ هل صعد الدخان الأبيض حول إدلب والأكراد؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.01.2019

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سياسة واقتصاد

قمة موسكو ـ هل صعد الدخان الأبيض حول إدلب والأكراد؟

حاول الرئيسان الروسي بوتين والتركي أردوغان أن يظهرا في المؤتمر الصحفي المشترك بعد اجتماعهما في موسكو كأنهما متفقان. لكنّ هل اتفق الزعيمان فعلا بشأن الملفات العالقة كالوضع في إدلب وسعي أنقرة لإنشاء "منطقة آمنة" في سوريا؟

Russian Recep Tayyip Erdogan, Präsident Türkei & Wladimir Putin in Moskau (picture-alliance/dpa/Tass/M. Klimentyev)

باهتمام كبير تابع العالم لقاء موسكو اليوم الأربعاء (23 كانون ثان/ يناير 2019)، والذي جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب رجب أردوغان للبحث في الملف السوري. والواضح أن المحادثات اتخذت منحى جديدا خاصة بعد إعلان انسحاب أمريكا من سوريا. إذ وافقت روسيا وتركيا على تنسيق عمليات برية في سوريا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي نيته سحب القوات الأميركية من هناك.

مختارات

لا يتوقع أحد أن تكون هناك نتائج مثيرة في القمة الرباعية المقررة في اسطنبول حول سوريا، حيث يستضيف الرئيس التركي أردوغان قادة فرنسا وألمانيا إلى جانب الرئيس الروسي بوتين، إلا أنها تشكل فرصة لانفراجة بين أنقرة وأوروبا. (19.10.2018)

في مطلع 2019 يُنتظر انعقادُ أول جلسة للجنة إعداد الدستور السوري، وهو ما يوحي بحدوث انفراجة في الأزمة السورية غير أن برلين تنظر لذلك بنوع من التحفظ. وانتقدت أيضا خطط أردوغان لشن هجوم على القوات الكردية بسوريا. (19.12.2018)

وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي قد ذكر في تصريحات صحفية، أن القمة ستولي اهتماما خاصا لسير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب، وستبحث سبل عقد قمة روسية تركية إيرانية جديدة حول التسوية السورية في إطار عملية أستانا.

ويبدو أن توقعات الجميع من المحادثات قد حسمها اللقاء الذي قالت تركيا إنها ستركز فيه على إنشاء "منطقة آمنة" في شمال سوريا. بالرغم من كون البلدين يقفان على طرفي نقيض من الأزمة السورية، ففي الوقت الذي تدعم فيه روسيا الحكومة السورية، تدعم تركيا المسلحين المعارضين الذين يحاربون نظام الرئيس بشار الأسد. لكن ذلك لم يمنع الطرفين من العمل المشترك وبشكل وثيق على إيجاد حل سياسي للحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد أن موسكو وأنقرة تبحثان عن حلول لقضايا الأمن الإقليمي وتتعاونان بشكل وثيق في حل الأزمة السورية. لكن هل يستطيع الطرفان الوصول إلى حل يرضيهما معا دون اللجوء إلى محادثات أخرى؟

بداية للمفاوضات ليس إلا!

أهداف محددة سطرها الجانب التركي وأخرى تحدث عنها الجانب الروسي قبل انعقاد المحادثات بموسكو. ويبدو أن طاولة النقاش قد اتسعت لمواضيع تجاوزت التطرق للملف السوري الذي كان على رأس قائمة النقاش اليوم

خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، تحدث لـDW  عربية بخصوص هذه المحادثات وقال إنها لن تكون سهلة، فبوتين لن يُوقع صكا على بياض لتركيا ولن يعطي لأردوغان الضوء الأخضر لتنزيل أهدافه على أرض الواقع. وبالمقابل، اعتبر خطار أنه بالرغم من عدم إمكانية الحسم في نتائج المحادثات، إلا أن الأمر سيكون بداية مشاورات جدية بين موسكو وأنقرة حيال الوضع السوري.

طموح أردوغان في إنشاء "منطقة آمنة" على مزاجه وبشروطه، قد لا تلقى مباركة نظيره الروسي، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي بأن على دمشق أن تسيطر على شمال البلاد. وهو الأمر الذي يفسره أبو دياب بكون تركيا تريد أن تسيطر على المنطقة بعمق قد يصل إلى 32 كيلو مترا، وهو ما لن يسمح به بوتين الذي سيحاول تذكير الرئيس التركي باتفاق إدلب وتبعاته.

من المستفيد من انسحاب أمريكا؟

كان من المنتظر أن يكون للمحادثات الهاتفية المكثفة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع مع أردوغان تأثيرات على المحادثات بموسكو. فمنذ إعلان البيت الأبيض في البدء بسحب الولايات المتحدة لقواتها من سوريا، والسؤال حول المستفيد من الوضع يؤرق الأطراف المعنية بالدرجة الأولى.

فبينما يؤكد البعض أن هذا الانسحاب سيصب في مصلحة حلفاء الأسد في سوريا وفي مقدمتهم موسكو، يرى البعض الآخر أن أنقرة رابح آخر في هذا السياق. وهو ما يؤكده خطار أبو دياب، إذ قال إن "تركيا تعتبر نفسها الرابح، لكنها تسعى لمراعاة الجانب الروسي رغم مفاوضاتها مع واشنطن".

وكان السناتور الجمهوري البارز ليندزي غراهام قد أبلغ الصحفيين بعد لقاء مع ترامب بداية الشهر الجاري بأن الأخير ملتزم بضمان عدم اشتباك تركيا مع قوات "وحدات حماية الشعب" الكردية عقب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

"المنطقة الآمنة"

تركّز تركيا، على إنشاء "منطقة آمنة" - كما تسميها أنقرة - في شمال سوريا، بهدف "إبعاد التنظيمات الإرهابية من حدود تركيا"، حسب ما صرح به أردوغان مؤخرا في إشارة منه إلى المقاتلين الأكراد.

ودافعت أنقرة في رحلتها إلى موسكو عن هدفها البارز، إلا أن الأمر حسب البعض يتجاوز "المنطقة الآمنة" إلى طموحات أكبر منها. فـ "الطموح التركي أوسع من إنشاء منطقة آمنة. فقد تقدمت تركيا كثيرا داخل الأراضي السورية من خلال عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات. كما لها نقاط مراقبة في إدلب وفي ريف حماة"، يعلق أستاذ العلاقات الدولية في باريس ويضيف: "تركيا محكومة بالسقف الأمريكي والروسي".

ويبدو أن هدف تركيا من المحادثات لم يتم تحقيقه كما أمل أردوغان، وقد تكون القمة الثلاثية مع تركيا وإيران بداية هذا العام كجزء من عملية أستانا للسلام التي أطلقتها الدول الثلاث عام 2017، أرضا لدفاع تركيا عن الهدف المرسوم من تطوير علاقتها بروسيا، وهو ما يُشير إليه أبو دياب، إذ "لن يكون سهلا ولادة منطقة آمنة على المزاج التركي.. من دون تحقيق روسيا لمكاسب بالمقابل ".

مريم مرغيش

  • Bulgarien Warna EU Türkei Gipfel Erdogan, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker (Reuters/Bulgarian Government Press Office)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الغرب في المقدمة

    قد يكون الاتحاد الأوربي أول الأطراف غير الراغبة في تشكيل المثلث الروسي التركي الإيراني. فبعد أن كان ينتظر من تركيا أن تلعب دوراً؛ بصفتها عضواً في الناتو، وساعية للانضمام للاتحاد الأوروبي، فتضيق على الجار الروسي اقتصادياً وسياسياً، اختارت أنقرة التحالف مع ذلك الجار. وقد ساهمت محاولة الإنقلاب الفاشلة بتركيا عام 2016 في بداية تشنجات واضحة في العلاقات بين أنقرة والغرب.

  • Türkei Gipfeltreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Ozkan)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    السعودية من المتضررين

    تشهد العلاقات بين الرياض وأنقرة بروداً شديداً منذ فترة، خاصةً بعد أن صارت السعودية ترى في تركيا منافساً على زعامة العالم الإسلامي، مثلما ترى في إيران منافسا أيضاً لها في دول الجوار، ولذلك صارت السعودية تتجه نحو التعاون مع إسرائيل، ولن تروق لها فكرة "الحلف المحتمل" بين إيران وتركيا، وهو ما جعل مراقبين، يذهبون نحو فرضية إعداد السعودية لخطة استباقية بهدف تشكيل حلف مقابل "الحلف الجديد".

  • Bildkombo Ajatollah Ali Chamenei und Mohammed bin Salman (picture-alliance/dpa/AP/Office of the Iranian Supreme Leader/R. Jensen)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الرياض وطهران

    لا يقف مسلسل العداء بين الرياض وطهران عن التنامي يومياً. وفي ظل التحالف الجديد ستكون السعودية في مواجهة مع أعداء اتهمتهم مراراً بالرغبة في السيطرة على العالم الإسلامي. وكان تصريح محمد بن سلمان لمجلة "أتلانتيك" الأميركية (3 أبريل/ نيسان2018) أقوى دليل على استمرار المواجهة العلنية بين بلده وإيران، إذ أشار إلى أن النظام الإيراني يريد نشر فكرة "ولاية الفقيه" المتطرفة، ويعتقدون أن فكرهم سيحكم العالم".

  • Symbolbild - Isreal Premierminister Benjamin Netanjahu (DAN BALILTY/AFP/Getty Images)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    العداء الإسرائيلي الإيراني

    التقاء روسيا بتركيا وإيران من الخطوات التي لن تعجب إسرائيل. ويرى مراقبون في تقارب إسرائيل والسعودية خطوة لمواجهة المد الإيراني الشيعي. وتشهد العلاقات بين طهران وتل أبيب توتراً شديداً خصوصاً بسبب البرنامج النووي الإيراني، وقد اعترف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "إسرائيل تقف إلى الجانب نفسه مع السعودية بخصوص معاداة إيران".

  • USA trump und Erdogan Treffen in New York (Reuters/K. Lemarque)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الأمل الضائع

    عقدت تركيا آمالا عريضة على ترامب، الدي رأت في ولايته بداية عصر جديد للعلاقة بين البلدين. لكن الأمر لم يستمر طويلاً، إذ اختلفت أنقرة وواشنطن بخصوص تحديد الجماعة الأكثر تهديداً في سوريا. وفي الوقت الذي ضاعفت واشنطن دعمها العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية؛ رأت أنقرة في هذه الوحدات تهديداً وجودياً لمستقبل الجمهورية التركية. لهده الأسباب اتجهت تركيا للبحث عن متعاونين آخرين، شكلت روسيا وإيران أهمهما.

  • Kombobild Trump Putin

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    انهيار العلاقة الروسية الأمريكية

    انهارت العلاقة بين واشنطن وموسكو بشكل غير مسبوق بعد حادث تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا. حيث ردت واشنطن بطرد 60 موظفاً في البعثات الروسية في أرجاء البلاد وفي بعثة روسيا في الأمم المتحدة، كما قررت إغلاق القنصلية الروسية في سياتل. وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الروسي أن بلاده ستطرد 60 دبلوماسياً أميركياً وستغلق قنصلية الولايات المتحدة في سان بطرسبورغ.

  • Türkei | Nato-Generalsekretär Stoltenberg (picture-alliance/dpa/S. Suna)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الناتو منزعج!

    أكدت تركيا في أكثر من مرة على أن تحالفها مع روسيا لا يعني خروجها من حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبالرغم من أن الناتو قد عبر في أكثر من مرة عن قلقه إزاء الصفقات التي تعقدها أنقرة وموسكو، إلا أن هذا لم يمنع تركيا من الإقدام على ربط علاقات مع حليفتها روسيا. ويمكن لهذا القلق أن يتزايد في حالة تشكيل تحالف بين تركيا وروسيا وإيران.

  • Istanbul Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan bei Erdogan (picture-alliance/AP/Y. Bulbul)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    توترات مستمرة

    شهدت علاقة الإمارات بتركيا توتراً شديداً في الآونة الأخيرة، وخصوصاً بسبب دعم أنقرة لقطر. وطالبت الإمارات تركيا، في وقت سابق، باحترام سيادة الدول العربية، وقالت إن دعم الجماعات الإسلامية الساعية إلى تغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانياً نحو دول الجوار. بينما هاجم أردوغان وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بسبب إعادته نشر "تغريدة" تسيئ لقائد عثماني كان مسؤولاً عن حماية المدينة المنورة.

  • Symbolbild Iran Vereinigte Arabische Emirate Flagge (AP Graphics/DW Fotomontage)

    التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

    الإمارات وإيران.. عداء وتعاون

    تعتبر الإمارات إيران من التحديات التي يلزمها مواجهتها إلى جانب تركيا. وتشهد العلاقة بين الإمارات وإيران، توتراً بسبب جزر أبو موسى، و‌طنب الكبرى، و‌طنب الصغرى بمضيق هرمز، والتي تتهم الإمارت إيران باحتلالها. وبالرغم مما تعلنه أبوظبي بوسائل إعلامها من عداء لإيران، إلا أنها تصدرت قائمة الدول العربية من حيث حجم التبادل التجاري مع طهران. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

التقارب التركي مع إيران وروسيا - أطراف لا تراه بعين الود

تحقيق تقارب بين تركيا وروسيا وإيران رغم اختلاف وجهات النظر حيال الوضع السوري، يوحي بولادة تحالف جديد في المنطقة. هذا الثالوث لن يروق لجهات كثيرة؛ نظراً لتوتر علاقتها مع دوله الثلاث أو إحداها على الأقل. (04.04.2018)  

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