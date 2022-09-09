مسائية DW

قمة منظمة شنغهاي.. هل هي كافية لفك العزلة عن بوتين؟

على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.. لقاء بين الرئيسين الروسي والصيني هو الأول بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.. ما جديد هذا اللقاء؟ وهل نحن بصدد ميلاد تحالف عسكري جديد؟