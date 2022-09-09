 قمة منظمة شنغهاي.. هل هي كافية لفك العزلة عن بوتين؟ | مسائية DW | DW | 15.09.2022

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مسائية DW

قمة منظمة شنغهاي.. هل هي كافية لفك العزلة عن بوتين؟

على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.. لقاء بين الرئيسين الروسي والصيني هو الأول بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.. ما جديد هذا اللقاء؟ وهل نحن بصدد ميلاد تحالف عسكري جديد؟

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هل تتحول قمة منظمة شنغهاي إلى جبهة في مواجهة الغرب؟ 15.09.2022

وسط توترات وعقوبات وأزمات، تنعقد قمة منظمة شنغهاي التي تحاول روسيا من خلالها التأكيد أنها لا تعاني من عزلة دولية. ويحظى لقاء رئيسي روسيا والصين باهتمام أكبر، فيما تسعى موسكو وطهران لتوطيد التعاون بينهما لمواجهة العقوبات.