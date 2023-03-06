قمة مصرية أردنية فلسطينية جديدة.. ماذا وراءها؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
قمة مصرية أردنية فلسطينية في مدينة العلمين وعلى رأس جدول الأعمال ملف النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.. ما الجديد في هذا الملف؟ وماذا تمخض عن القمة؟
استبعدت إسرائيل إقامة مقر دبلوماسي في القدس للسفير السعودي الجديد لدى الفلسطينيين. ويأتي تعيين السفير السعودي الجديد في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إقامة علاقات رسمية بين إسرائيل والمملكة.
بعدما كان مستبعدا على مدى عقود، يبدو التحرك في التقارب المحتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قريبا، وسط "مبادرة دبلوماسية مهمة" في منطقة الشرق الأوسط أعلن عنها الجانب الفلسطيني.
ينخرط اعتراف إسرائيل بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في الزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين منذ توقيعهما اتفاقيات أبراهام. لكن هناك تساؤلات حول توقيت وسياق القرار الإسرائيلي وتداعياته على التوازنات الإقليمية.
اختار طارق دلبح، الطبيب النفسي الأردني الشاب، أن يستثمر تجربته التي استمرت أكثر من عشر سنوات في ألمانيا في مجاله المهني، لخلق فضاء للعلاج النفسي خاص بالعرب المغتربين. فما قصة "عرب ثيرابي"؟ وما سبب انطلاقها؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول