قمة مصرية أردنية فلسطينية جديدة.. ماذا وراءها؟

تكاثر مؤشرات تقارب محتمل بين السعودية وإسرائيل

بعدما كان مستبعدا على مدى عقود، يبدو التحرك في التقارب المحتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قريبا، وسط "مبادرة دبلوماسية مهمة" في منطقة الشرق الأوسط أعلن عنها الجانب الفلسطيني.