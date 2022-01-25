 قمة مجموعة السبع والحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 27.06.2022

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DW الأخبار

قمة مجموعة السبع والحرب في أوكرانيا

قادة مجموعة السبع الكبرى يتعهدون وفي جلسة مغلقة عبر رابط فيديو، عقدوها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمنح أوكرانيا الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي

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