قمة مجموعة السبع والحرب في أوكرانيا

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قادة مجموعة السبع الكبرى يتعهدون وفي جلسة مغلقة عبر رابط فيديو، عقدوها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمنح أوكرانيا الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي
يعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، قمة تبدأ اليوم الأحد في وقتٍ يعيش فيه العالم أزمات متعددة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا مرورا بقضايا المناخ وصولا إلى الأمن الغذائي ولهيب التضخم.
تعهد المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن قبل قليل من بدء أعمال قمة السبع بتكاتف الغرب في مواجهة حرب روسيا ضد أوكرانيا. وأشار الزعيمان أن بوتين كان توقع حدوث انقسام بين مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي "ناتو".
انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال المنتدى، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو، غير أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع مع ذلك ركودا للاقتصاد العالمي.
في ظل تصاعد حدة القتال على الجبهة الشرقية في أوكرانيا، أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الاستيلاء على "كراسني ليمان" الاستراتيجية، فيما طالبت أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة النوعية.
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