قمة مجموعة السبع في ألمانيا.. هل توحد صفوفها ضد روسيا؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في يومها الثاني.. قمة ُدول مجموعة السبع المنعقدة في جنوب ألمانيا تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على روسيا ، وتقترب من الاتفاق على وضع سقفٍ لأسعار النفط.. ماذا يدور في كواليس القمة؟
لليوم الثاني على التوالي هيمنت حرب أوكرانيا على جدول أعمال قمة مجموعة السبع تعقد في جنوب ألمانيا، والتي أنضم إليها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تقنية الفيديو. وواشنطن تكشف عن تشديد العقوبات على موسكو.
تعهدت مجموعة السبع بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا وذلك خلال اجتماع قادة المجموعة اليوم في ألمانيا. يأتي هذا التوافق في الوقت الذي قصفت فيه روسيا مركزاً جنوب شرق كييف، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 40 آخرين.
يعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، قمة تبدأ اليوم الأحد في وقتٍ يعيش فيه العالم أزمات متعددة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا مرورا بقضايا المناخ وصولا إلى الأمن الغذائي ولهيب التضخم.
الجوع والفقر والتغير المناخي وحرب أوكرانيا وتبعاتها؛ ملفات على طاولة قمة السبع الكبار في ألمانيا في انتظار النقاش والتوصل إلى حلول، وهو ما سيحدد دور ألمانيا القيادي ويضع المستشار شولتس أمام أول اختبار، فهل ينجح في ذلك؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول