 قمة مجموعة السبع في ألمانيا.. هل توحد صفوفها ضد روسيا؟ | مسائية DW | DW | 27.06.2022

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مسائية DW

قمة مجموعة السبع في ألمانيا.. هل توحد صفوفها ضد روسيا؟

في يومها الثاني.. قمة ُدول مجموعة السبع المنعقدة في جنوب ألمانيا تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على روسيا ، وتقترب من الاتفاق على وضع سقفٍ لأسعار النفط.. ماذا يدور في كواليس القمة؟

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