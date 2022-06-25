قمة مجموعة السبع في ألمانيا.. هل توحد صفوفها ضد روسيا؟

كييف: قصف مركز تسوق ومجموعة السبع تتعهد بدعم ثابت

تعهدت مجموعة السبع بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا وذلك خلال اجتماع قادة المجموعة اليوم في ألمانيا. يأتي هذا التوافق في الوقت الذي قصفت فيه روسيا مركزاً جنوب شرق كييف، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة 40 آخرين.