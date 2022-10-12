 قمة مثيرة.. صلاح يتوهج ويمنح ليفربول الفوز على السيتي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.10.2022

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رياضة

قمة مثيرة.. صلاح يتوهج ويمنح ليفربول الفوز على السيتي

منح محمد صلاح ليفربول ثلاث نقاط، كان في أشد الحاجة إليها، بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام مانشستر سيتي. وكانت المباراة في قمة الإثارة لدرجة أن الحكم أخرج البطاقة الحمراء للمدرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول.

صلاح محتفلا وخلفه يركض فيرمينو بعد التسجيل في مرمى ويلفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (22/5/2022)

صورة من الأرشيف لمحمد صلاح وخلفه فيرمينو

أحرز محمد صلاح هدفا رائعا قبل أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي ليهدي ليفربول الفوز 1/ صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2022).

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وتلقى صلاح تمريرة طويلة من الحارس أليسون وروضها لنفسه بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وتلقى يورغن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.

وقدم صلاح مساء اليوم أفضل أداء له منذ مدة وكاد يسجل أكثر من هدف وصنع لزملائه فرصا سانحة، كما كان مصدر إزعاج لدفاع مانشستر سيتي ودخل في مشاحنة مع برناردو سيلفا، لاعب مان سيتي، في موقف لم نعتده من النجم المصري.

وبهذا حقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وحصل على ثلاثة نقاط كان في أشد الحاجة لها وأمسى رصيده 13 نقطة وبات ثامنا.

وهذا هو الانتصار الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.

محمد صلاح يسجل من ركلة جزاء في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في 30/7/2022

كثيرا ما زار محمد صلاح شباك مانشستر سيتي (صورة من الأرشيف)

أرسنال يحفاظ على الصدارة

ويحتل مان سيتي المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن أرسنال، الذي فاز اليوم أيضا على ليدز يونايتد 1/ صفر، وسجل الهدف بوكايو ساكا في الدقيقة 35. ورفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة معززا صدارته، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على أستون فيلا 2 / صفر، ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماسون مونت الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين السادسة و65. ورفع تشيلسي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أستون فيلا عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.

وفي مباراة رابعة، تعادل مانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد سلبيا. ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الخامسة اليوم، تعادل ساوثهامبتون مع ويستهام 1/1. وتقدم ساوثهامبتون بهدف سجله رومان بيرود في الدقيقة 20 وتعادل ويستهام عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 64. ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن عشر كما رفع ويستهام رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، رويترز)

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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