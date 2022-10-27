قمة "لم الشمل" في الجزائر.. هل حققت أهدافها؟

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اختتام أعمال قمة جامعة الدول العربية بإصدار إعلان الجزائر.. فما الجديد الذي حملته القمة في ملفات الأزمات العربية؟ وهل نجحت فعلا في لم الشمل العربي؟
يجتمع القادة العرب اليوم الثلاثاء في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ ثلاث سنوات مع استمرار الانقسامات حول نزاعات إقليمية بين الدول الأعضاء، كسوريا وليبيا، والعلاقة مع إيران إضافة إلى الخلافات المغربية الجزائرية.
تحت شعار "لم الشمل" وبعد انقطاع لثلاث سنوات، انطلقت في الجزائر القمة العربية الـ 31 مع استمرار الانقسامات حول عدد من الملفات الإقليمية علاوة على ملف التطبيع مع إسرائيل.
نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن يكون لها أي شركاء إعلاميين في تغطية أشغال القمة العربية التي تُعقد بالجزائر، وذلك بعد نشر قناة جزائرية خارطة للعالم العربي مخالفة للخارطة الرسمية التي تعتمدها الجامعة العربية.
تستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية بداية نوفمبر المقبل. وما يكسب القمة أهمية إضافية ورود معلومات ترجح مشاركة الملك المغربي فيها. ويرى خبراء أنّ هذه المشاركة، لو تمت، قد تساهم في إنجاح القمة في ظل اهتمام عربي ودولي.
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