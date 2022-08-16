قمة لفيف الثلاثية: هل تعبد الطريق لنهاية الحرب؟

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قمة لفيف بين الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناقش سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فهل تنجح أنقرة والأمم المتحدة في إعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات؟
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن إلحاق أي ضرر بمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا سيكون بمثابة "انتحار"، فيما أبدى الرئيس التركي أردوغان قلقه من خطر حصول كارثة "تشيرنوبيل أخرى".
الأمم المتحدة ترفض اتهامات روسيا لها بمنع موظفي وكالة الطاقة زيارة محطة زاباروجيا النووية في أوكرانيا والتي تشهد قتالا حول محيطها عقب سيطرة روسية. وزيلينسكي يناشد المجتمع الدولي بعدم "الاستسلام للابتزاز النووي" الروسي.
بعد اتهام أوكرانيا روسيا بقصف محطة زابوريزهيا النووية مجددًا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من أن أي هجوم على محطات نووية "أمر انتحاري"، داعيًا إلى وقف الهجمات والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالوصول إلى المحطة.
بعد مقتل 23 شخصًا على الأقل في قصف روسي على مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا، أدان الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الهجوم "المروع"، في حين دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى "محكمة خاصة" للجرائم الروسية المرتكبة في بلاده.
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