 قمة لفيف الثلاثية: هل تعبد الطريق لنهاية الحرب؟ | مسائية DW | DW | 18.08.2022

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مسائية DW

قمة لفيف الثلاثية: هل تعبد الطريق لنهاية الحرب؟

قمة لفيف بين الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تناقش سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، فهل تنجح أنقرة والأمم المتحدة في إعادة موسكو وكييف إلى طاولة المفاوضات؟

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ARCHIV - 01.05.2022, Ukraine, Enerhodar: Ein russischer Soldat steht am 01.05.2022 auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja in einem Gebiet unter russischer Militärkontrolle im Südosten der Ukraine Wache. Das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist trotz des Beschusses vor wenigen Tagen weiter in Betrieb. Foto: Uncredited/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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FILE PHOTO: UN Secretary-General Antonio Guterres gestures while speaking during the opening of the 2022 UN Ocean Conference in Lisbon, Portugal, June 27, 2022. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo

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