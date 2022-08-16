قمة لفيف الثلاثية: هل تعبد الطريق لنهاية الحرب؟

غوتيريش يحذر من خطر حدوث مواجهة نووية

بعد اتهام أوكرانيا روسيا بقصف محطة زابوريزهيا النووية مجددًا، حذر الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش من أن أي هجوم على محطات نووية "أمر انتحاري"، داعيًا إلى وقف الهجمات والسماح لوكالة الطاقة الذرية بالوصول إلى المحطة.