 ″قمة كورونا″.. قادة أوروبا يتفقون على برنامج المساعدات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.07.2020

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أخبار

"قمة كورونا".. قادة أوروبا يتفقون على برنامج المساعدات

خلال قمتهم غير العادية في بروكسل؛ وضع زعماء الاتحاد الأوروبي لبنة مهمة على طريق حل الخلاف المالي حول مخصصات برنامج كورونا. رغم ذلك فإن المفاوضات مستمرة لوضع حد للخلافات حول تفاصيل الحزمة المالية الخاصة بمواجهة كورونا.

شارل ميشل وماكرون وميركل على هامش القمة الأوروبية الخاصة بمساعدات كورونا

بدلا من الـ500 مليار يورو التي كانت تنادي بها ميركل وماكرون، اتفق زعماء أوروبا على 390 مليورو كحزمة مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد الأوروبي

ذكرت مصادر دبلوماسية في بروكسل اليوم الاثنين (20 يوليو/ تموز 2020) أن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على مقدار المنح في برنامج مساعدات كورونا، ليصبح 390 مليار يورو بدلا من الـ 500 مليار يورو التي كانت تطالب بها كل من ألمانيا وفرنسا. بهذا تم وضع لبنة مهمة على طريق حل الخلاف المالي بين دول التكتل حول مخصصات برنامج كورونا.

مختارات

إشارة إيجابية تلقتها الدول الأكثر تضررا من كورونا في الاتحاد الاوروبي، بعد تفاعل هولندي إيجابي مع مقترح جديد من رئاسة المجلس الأوروبي، يتيح إجراء تعديلات في خطة الإنعاش المرتقبة. (18.07.2020)

وكانت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا وفنلندا تسعى إلى تقليص قيمة المساعدات التي سيتم تقديمها للدول المتضررة من تداعيات كورونا، في صورة منح لا ترد. وكانت هذه الدول التي باتت تعرف بـ "المقتصدة" تسعى بالأساس إلى أن يتم تقديم كل المساعدات في صورة قروض فقط وليس في صورة منح لدفع دول مثل إيطاليا لاتباع سياسة إصلاح أكثر شجاعة.

وكان يُنْظَر إلى هذه الخطط بشكل نقدي على نحو خاص لأنها المرة الأولى التي سيتحمل فيها الاتحاد الأوروبي ديونا مشتركة بهذا الحجم لبرنامج المساعدات الاقتصادية والاستثمار.

ويتفاوض زعماء التكتل (27 دولة) في بروكسل منذ يوم الجمعة الماضي حول البرنامج الاقتصادي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. كما يسعى زعماء التكتل أيضا إلى التوصل إلى اتفاق على موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد البالغة قيمتها نحو 1.8 تريليون يورو، وكان من المفترض أن تستمر القمة لمدة يومين، لكن تم تمديدها لتصل إلى أربعة أيام. ولا يزال من غير المحدد بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأمد للتكتل، والتي تعد الشرط لبدء حزمة المساعدات.

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خلافات بين القادة الأوروبيين تحول دون التوصل لاتفاق بشأن خطة الإنعاش

وثمة خلاف آخر يمكن أن يثور حول ما إذا كان يتعين ربط تقديم المساعدات مستقبلا بالتزام الدول المستفيدة بحماية المناخ ومعايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بسيادة القانون، وهناك دول مثل بولندا، ترفض هذه الرؤية.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المستشارة في ووهان

    في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    حالة نادرة

    مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تطور بطيئ في قطاعات أخرى

    قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تجارة التجزئة والمطاعم

    عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة

    على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص

    الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الجميع معنيون بالفيروس

    عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    هوندا تبقى حذرة

    شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    نقص الإمدادات

    الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الصينيون يغيبون

    وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المهم هو الاستعداد

    وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات


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