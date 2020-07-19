قمة "كورونا" الأوروبية تتواصل ولا اتفاق في الأفق

مضت أكثر من 80 ساعة اليوم الأحد (19 تموز/ يوليو 2020) منذ انطلاق محادثات قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمن مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي بمليارات اليورو لمرحلة ما بعد كورونا، دون أن يلوح أي اتفاق في الأفق.
وبحسب مصادر دبلوماسية، ربما يواصل القادة محادثاتهم حتى الليل، ولا يزال من الصعب التنبؤ بالنتيجة. وأمضى القادة فترة ما بعد الظهر في محادثات على شكل مجموعات صغيرة أو في شكل ثنائي قبل العودة للوجبة المسائية.
في السياق نفسه نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" تأكيد دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي أن هولندا والنمسا والسويد والدنمارك المعروفة بالدول "الأربع المقتصدة" اقترحت تقليص الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الأوروبي المقترح لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من 750 مليار يورو (855 مليار دولار) إلى 700 مليار يورو في محاولة لكسر الجمود في مفاوضات قادة التكتل السبع والعشرين التي انطلقت الجمعة.
وبموجب الاقتراح، سيتم دفع نصف المبلغ وهو 700 مليار يورو في شكل منح، والنصف الآخر في شكل قروض، حسبما أكد الدبلوماسيون. وكان الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية للصندوق، والذي يهدف إلى تعويض الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ينص على تخصيص 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.
من جانبها، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد حذرت من "احتمال عدم التوصل إلى أي نتيجة" الأحد.
فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدافع عن هذه الخطة إلى جانب ميركل، من أن "التسويات" لا يمكن أن تتم "على حساب الطموح الأوروبي".
م.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
عودة الأنوار والسائحين إلى برج إيفل بباريس
العلامة الفارقة لباريس بل لكل فرنسا هي برج ايفل الذي ظل مغلقاً منذ 3 أشهر. كي ترى منظر باريس عليك أن تصعد 765 سلمة إلى الطابق الثاني، وارتداء كمامات الوقاية الزامي. أما قمة البرج التي يرتقي إليها الزائرون بالمصاعد فسوف تبقى مغلقة حتى إشعار آخر، ويصدق هذا على مصاعدها أيضاً. عدد البطاقات للدخول إلى البرج محدود، وعليك حجز بطاقتك مسبقا أونلاين.
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
إعادة افتتاح قاعة اوبرا سيبميروبر في دريسدن
في التاسع عشر من حزيران/ يونيو رفع الستار مرة أخرى عن قاعة أوبرا سيمبروبر. بيعت خلال ربع ساعة 300 بطاقة (من أصل 1300) لافتتاح كونسرتو آنا نيتريبكو ويوسف أيفازوف. وحتى تحل عطلة الصيف في الثامن عشر من تموز/ يوليو، ستشهد قاعة سيمبروبر مزيداً من العروض.
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
عربات رولر كوستر تتحرك في أوروبا بارك
اجتذب أوروبا بارك الواقع على مثلث الحدود الألمانية الفرنسية السويسرية أكثر من 5.7 مليون زائر خلال عام 2019، ومع عودة افتتاحه، إثر تخفيف قيود كورونا حجزت مقدماً أكثر من 2.5 مليون بطاقة للأسابيع المقبلة.
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
قصر الحمراء في غرناطة يفتح أبوابه
يفتح قصر الحمراء في غرناطة جنوب إسبانيا أبوابه للزائرين ابتداء من 17 تموز/ يوليو. سيتاح ل 4250 زائر الدخول معاً إلى المكان وهو نصف العدد المعتاد كل عام. قصر الحمراء من أبرز ملامح الدولة العربية في الأندلس، وهو مدرج على قائمة آثار اليونسكو.
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
إعادة افتتاح مبنى كولسيوم في روما
مبنى كولسيوم بقلب روما الذي تجاوز عمره 2000 عام عاود فتح أبوابه للزائرين ابتداء من الأول من حزيران/ يونيو 2020، كما افتتح متحف الفاتيكان في هذا اليوم أيضاً. بومبي القديمة على سفوح جبل فيزوف في نابولي بدأت تستقبل الزائرين المقيمين في إيطاليا فحسب.
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
عودة السياحة إلى الجزر اليونانية
منذ 15 حزيران/ يونيو بات بوسع الزائرين القادمين من خارج الجزر اليونانية زيارة البلاد، لكن هذا السماح متاح لمواطني بعض البلدان فحسب، ولن يكونوا مطالبين بالخضوع إلى اختبار كورونا، ولا البقاء في الحجر لمدة أسبوعين.
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
انطلاق مشروع سياحي رائد في مايوركا
كالعادة، تمنح مباهج مايوركا الإسبانية نفسها للسائحين الألمان أولاً، فهي وجهة مفضلة لدى غالبيتهم. ودخل الجزيرة 6 آلاف سائح ألماني، ليعلنوا عودة الحياة إلى الجزيرة السياحية ابتداء من 21 حزيران/ يونيو 2020.
-
أجمل أماكن أوروبا بانتظاركم - الحياة تعود للسياحة
قلعة نويشفانشتاين في بافاريا تفتح أبوابها
افتتحت قلعة نويشفانشتاين أبوابها منذ الثاني من حزيران/ يونيو للزائرين. وقبل حلول هذا التاريخ، قامت ولاية بافاريا بتسهيل استقبال الزائرين (من الألمان حصراً في ذلك التاريخ) وتوفير رحلات بالزوارق إلى بحيرة شتارنبيرغ. أما القصر الملكي في شاخن فسيبقى مغلقاً بسبب قيود كورونا.م.م / DW