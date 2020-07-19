قمة "كورونا" الأوروبية تتواصل ولا اتفاق في الأفق

مضت أكثر من 80 ساعة اليوم الأحد (19 تموز/ يوليو 2020) منذ انطلاق محادثات قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمن مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تحفيز اقتصادي بمليارات اليورو لمرحلة ما بعد كورونا، دون أن يلوح أي اتفاق في الأفق.

وبحسب مصادر دبلوماسية، ربما يواصل القادة محادثاتهم حتى الليل، ولا يزال من الصعب التنبؤ بالنتيجة. وأمضى القادة فترة ما بعد الظهر في محادثات على شكل مجموعات صغيرة أو في شكل ثنائي قبل العودة للوجبة المسائية.

في السياق نفسه نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" تأكيد دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي أن هولندا والنمسا والسويد والدنمارك المعروفة بالدول "الأربع المقتصدة" اقترحت تقليص الحجم الإجمالي لصندوق التعافي الأوروبي المقترح لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من 750 مليار يورو (855 مليار دولار) إلى 700 مليار يورو في محاولة لكسر الجمود في مفاوضات قادة التكتل السبع والعشرين التي انطلقت الجمعة.

وبموجب الاقتراح، سيتم دفع نصف المبلغ وهو 700 مليار يورو في شكل منح، والنصف الآخر في شكل قروض، حسبما أكد الدبلوماسيون. وكان الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية للصندوق، والذي يهدف إلى تعويض الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، ينص على تخصيص 500 مليار يورو في شكل منح و250 مليار يورو في شكل قروض.

من جانبها، كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد حذرت من "احتمال عدم التوصل إلى أي نتيجة" الأحد.

فيما حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدافع عن هذه الخطة إلى جانب ميركل، من أن "التسويات" لا يمكن أن تتم "على حساب الطموح الأوروبي".

م.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)