 قمة كورونا الأوربية: خلاف على بطاقة التطعيم واتفاق على اللقاحات والتحورات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.02.2021

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أخبار

قمة كورونا الأوربية: خلاف على بطاقة التطعيم واتفاق على اللقاحات والتحورات

قامت دول أوروبية كألمانيا بتشديد الدخول إلى أراضيها بسبب الخوف من النسخ المتحورة من فيروس كورونا. وخلال القمة الأوروبية عبر الفيديو ظهر جدل على إصدار بطاقات تطعيم. لكن كان هناك اتفاق حول اللقاحات وتحورات الفيروس.

قمة أوروبية افتراضية حول جائحة كورونا (25/02/2021)

القمة الأوروبية حول جائحة كورونا عقدت افتراضيا

في قمة حول جائحة كورونا، ناقشت المستشارة أنغيلا ميركل وزملاؤها في الاتحاد الأوروبي الخميس (25 شباط/ فبراير 2021) عدداً من الموضوعات من بينهاامتلاك الأشخاص لبطاقة تطعيم ضد الفيروس كشرط للسفر إلى الخارج.

مختارات

قبيل قمة لدول الاتحاد الأوروبي مخصصة لمواجهة جائحة كورونا وخاصة النسخ المتحورة منه، عبر العديد من الساسة الألمان عن معارضتهم لإغلاق الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين عوضا عن ذلك بإجراءات أوروبية مشتركة.

لا تزال ألمانيا تسجل أرقاما عالية للإصابات والوفيات، وهو وضع جعل أنغيلا ميركل تتوقع تمديد الحجر لعدة أسابيع جديدة، متخوفة من تأثير أكبر للنسخة المتحورة من الفيروس الذي انتقلت إلى ألمانيا من بريطانيا.

وجاءت هذه القمة، التي عقدت بتقنية الفيديو، بعد عام على الأزمة الصحية التي سببها وباء كوفيد-19، فيما تشهد معظم دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 موجة ثانية من الإصابات وموجة ثالثة بالنسبة لبعضها، في حين لا يُسجل تراجع سريع في عدد الإصابات في القارة مع بطء حملات التلقيح وانتشار التحورين البريطاني والجنوب إفريقي.

واختلفت الآراء بشان بطاقة التطعيم. ففي حين عبرت المستشارة الألمانية عن تحفظاتها بشأن البطاقة؛ يضغط زميلها النمساوي سيباستيان كورتس من أجل إصدارها. كما ظهرت خلافات أيضاً بين دول الاتحاد الأوروبي حول تشديد قواعد الدخول إلى أراضيها مثلما فعلت ألمانيا. بيد أن جميع قادة الدول الـ 27 يريدون التعاون سوياً لتسريع التطعيمات ووقف انتشار الأنواع المخيفة المتحورة للفيروس.

ويريد الأوروبيون أن يكونوا مستعدين خصوصاً في حال صار من الضروري إعداد لقاحات من الجيل الثاني قادرة على التحصين ضد النسخ المتحورة من الفيروس. وقد وعدت بروكسل بتسريع عملية إعطاء الضوء الاخضر.

وخلال القمة الخميس، دعا رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إلى وجود كفاءات أوروبية دائمة في القضايا الصحية، كدرس من الدورس المستفادة من جائحة كورونا. وقال ساسولي، بحسب ما ذكر مكتبه، "إن المهمة يجب أن تكون تطوير سياسة صحية أوروبية وتعيين كفاءات محددة بوضوح" في هذا المجال في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأضاف ساسولي إن إحداث تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي لهذا الشأن يجب ألا تكون "من المحرمات" بعد الآن.

ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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